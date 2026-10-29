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Tepki çeken paylaşımlar pahalıya patladı: Fenomen Özlem Öz’ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi!
Tepki çeken paylaşımlar pahalıya patladı: Fenomen Özlem Öz’ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi!
Tayyargiller olarak bilinen sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabı, artan şikayetlerin ardından erişime kapatıldı. Özellikle oğlunun sünnetine dair yaptığı paylaşımlarla büyük tepki çeken fenomene yönelik hamle, kullanıcıların çağrıları sonrası geldi.
Giriş Tarihi: 29.10.2026 10:06
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 10:09