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Tepki çeken paylaşımlar pahalıya patladı: Fenomen Özlem Öz’ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi!

Tayyargiller olarak bilinen sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabı, artan şikayetlerin ardından erişime kapatıldı. Özellikle oğlunun sünnetine dair yaptığı paylaşımlarla büyük tepki çeken fenomene yönelik hamle, kullanıcıların çağrıları sonrası geldi.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 29.10.2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 10:09
Tepki çeken paylaşımlar pahalıya patladı: Fenomen Özlem Öz’ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi!

Sosyal medyada "Tayyargiller" olarak tanınan ve sık sık yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Özlem ve Tayyar Öz çiftinden Özlem Öz'ün Instagram hesabı erişime engellendi.

Tepki çeken paylaşımlar pahalıya patladı: Fenomen Özlem Öz’ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi!

4,3 milyon takipçiye sahip olan hesabın kapatılması, son dönemdeki tartışmalı paylaşımların ardından geldi.

Tepki çeken paylaşımlar pahalıya patladı: Fenomen Özlem Öz’ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi!

SÜNNET PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ağustos ayında beşinci çocuğunu kucağına alan Özlem Öz, son olarak bebeğinin sünnetine dair yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada büyük eleştiri toplamıştı.

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Tepki çeken paylaşımlar pahalıya patladı: Fenomen Özlem Öz’ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi!

Özellikle X (Twitter) platformunda bir araya gelen kullanıcılar, çocukların mahremiyetinin ticari ve etkileşim amaçlı hiçe sayıldığını belirterek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulunmuş ve hesapların incelenmesini istemişti.

Tepki çeken paylaşımlar pahalıya patladı: Fenomen Özlem Öz’ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi!

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Artan şikayetlerin ardından Özlem Öz'ün milyonlarca takipçisi bulunan Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör