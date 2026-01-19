Trend Galeri Trend Magazin Tepkiler çığ gibi büyümüştü! Evrim Akın'dan Asena Keskinci'ye zehir zemberek sözler! "Kız kötülük için çabalamış"

'Bez Bebek' dizisinde Evrim Akın'la birlikte rol alan Asena Keskinci'nin psikolojik zorbalık iddiaları gündemde infial yaratmıştı. Açıklamaların ardından Evrim Akın'a yönelik tepkiler günden güne çığ gibi büyürken, ünlü oyuncu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 19.01.2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:07
'Bez Bebek' dizisinde birlikte rol alan Asena Keskinci'nin, yıllar sonra yaptığı psikolojik zorbalık ve mobbing iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Keskinci'nin sözlerinin ardından okların çevrildiği isim olan Evrim Akın'a yönelik tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyürken, ünlü oyuncu konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

"KIZ KÖTÜLÜK İÇİN ÇABALAMIŞ"

Akın, hakkında yapılan paylaşımların gerçek kişiler tarafından değil, organize edilmiş bir "trol" ağı tarafından yayıldığını savunarak, "Hakiki insanlar değildi, baktık yani araştırdık. Organize olunmuş 'trol'ler ordusuydu. Kız kötülük için çabalamış" ifadelerini kullandı.

Evrim Akın'ın ileri sürdüğü iddialardan sonra gözler bir kez daha Asena Keskinci'ye çevrildi.

NELER OLMUŞTU?

Genç oyuncu Asena Keskinci, yıllar önce birlikte rol aldıkları dizi setinde Evrim Akın'ın mobbinglerine maruz kaldığını açıklamıştı. Keskinci aynı zamanda Akın'ın ailesinin ayrılığında rolü olduğunu öne sürerek, "Evrim Akın yıllardır babamla aynı evde yaşıyor" sözleriyle gündemi sallamıştı.

"SİGARAYI YÜZÜME ÜFLERDİ"

Akın'ın yüzüne sigara dumanı üflediğini iddia eden Keskinci şunları söylemişti: "Sigarayı yüzüme üfleyip 'Kanser olacaksın' diyordu. Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi. Bana ayrıca 'Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?' gibi sözler söylüyordu."

Keskinci, Evrim Akın'ın boşanma sürecindeki annesi ve babasını barıştırmak için harekete geçtiğini, fakat sonra üvey annesi konumuna geldiğini belirterek Akın'ın o zamandan beri babasıyla yaşadığını belirtmişti. Babasıyla boşanmanın ardından görüşmediğini söyleyen Keskinci, "Bunları neden şimdi anlatıyorsun?" diye soranlara da şöyle vermişti: "Birileri mutluluk pozları veriyorsa utanmadan, 'Ben neden yaşadığım şeyleri anlatmıyorum?' dedim."

EVRİM AKIN SESSİZLİĞİ BOZMUŞTU: "İYİLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADIM"

"Beni bilen bilir; kadın çocuk ve hayvan hakları konusunda ne kadar hassas olduğumu" diyerek sözlerine başlayan Evrim Akın, hakkında çıkan ve ardı arkası kesilmeyen iddiaların "itibar suikastı" olduğunu söylemişti. Akın, 10 gündür suskunluğunu koruyarak hazmetmeye çalıştığını belirterek, kariyeriyle oynandığını ve kendisinin iyilikten başka bir şey yapmadığını savunmuştu.

'ZORBALIK' VE 'SİGARA' İDDİALARINA YANIT

Hakkındaki "zorbalık" ve "sigara dumanı üfleme" iddialarına sert çıkan Akın, ne kimsenin eşinden telefon istediğini ne de bir çocuğun yüzüne duman üflediğini vurgulamıştı. Sosyal medya yazışmalarının iddiaların aksini ispatladığını belirten Akın, "Sette sigara içmek zaten yasaktır. Hadi yaptım diyelim, Tan Sağtürk gibi çocuklarla çalışan bir isim ve rahmetli Oya Aydoğan gibi isimler buna sessiz mi kalırdı?" diyerek kendini savunmuştu.

"3 YILDIR KESİNTİSİZ BİRLİKTEYİZ, YUVA YIKMADIM" İTİRAFI

İddiaların kaynağı olan kişiyle ilişkisi hakkında da net bir açıklama yapan Akın, bu kişinin 2011 yılında kendisine sosyal medyadan mesaj attığını söylemişti. 2020 ya da 2021 yılında gelen duygusal mesajın ardından 6 ay sonra kendisini aradığını belirten Evrim Akın, "Evet, 3 yıldır kesintisiz olarak birlikteyiz. Ben ne kimsenin yuvasını yıktım ne de babasından ayırdım. Zaten o dönem benim de bir ilişkim vardı" diyerek ilişkisini resmen doğrulamıştı. Akın, tüm bu süreçte kendisini hiç bu kadar üzgün ve çaresiz hissetmediğini dile getirerek, "İftira çok kötü bir şeymiş ve ilk kez deneyimliyorum. Benim tek suçum iyilik yapmak" sözleriyle konuşmasını sonlandırmıştı.

Evrim Akın katıldığı programda gözyaşlarına boğuldu: Yalan söylemeyin!

7 YIL ÖNCEKİ MESAJI YAYINLAMIŞTI

Evrim Akın açıklamalarının ardından Instagram hesabından Asena Keskinci'yle 7 yıl önceki mesajlaşmalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

PROGRAMDA DA GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

İddiaların gölgesinde Evrim Akın, geçtiğimiz gün bir YouTube programına katılarak önemli açıklamalarda bulunmuştu.

"YALAN KONUŞMAYIN, BEN KONUŞMUYORUM"

Evrim Akın ortaya atılan iddiaları bir kez daha yalanlayarak, "Ben her zaman çevremdekilere derim ki ne olur yalan konuşmayın. Çünkü ben yalan konuşmuyorum. Ben 2025'te uyandım." diye konuşmuştu.

"SENİ ALLAH AFFETSİN"

Ayrıca Akın, "Affedemem diyordum ama diyorum ki artık seni Allah affetsin. Gerçekten hepinizi Allah affetsin" demişti.

HERKES TEK TEK KONUŞMUŞTU!

Yaşanan tüm bu sansasyonel olayların ardından Evrim Akın'ın Alemin Kralı dizisindeki rol arkadaşları da art arda açıklamalar yapmaya başlamıştı.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKAR"

Yağmur Ün, "Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil, karanlıktır. Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesidir. Bazı yüzler zamanla değişmez, sadece maskeleri düşer" demişti.

Akın'ın yüzüne sigara dumanı üfleyip "Kanser olacaksın" dediğini ve işten kovdurmaya yönelik tehditlerde bulunduğunu söylemişti.

Zeynep Gülmez ise şunları söylemişti: "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. İlahi adalet ya da ettiğini bulma."

'SEVDİM, NE YAPTIM Kİ?' DİYORDU'

Bez Bebek'in makyözü Arzu Yurter sette yaşananları anlatmıştı.

Yurter; 'Çocuğun saçını çekiyor, yanağını sıkıyor; 'Sevdim, ne yaptım ki?' diyordu. Bunu sürekli yapıyordu ve annesi çocuğun başından hiç ayrılmıyordu. Yapımcımız ise bu şahsın baskılarından dolayı bizi işten çıkardı.' ifadelerini kullanmıştı.

TARTIŞMALARA ÇİTOS EFE DE DAHİL OLMUŞTU

Sosyal medya kullanıcılarının merakla beklediği yanıtlardan biri de, Çocuktan Al Haberi programının sevilen yüzü Çitos Efe'den gelmişti. Programın neşeli maskotu olarak hafızalara kazınan Çitos Efe'ye bir takipçisi, "Evrim Akın ve Asena Keskinci konusunda ne düşünüyorsun?" diye sormuştu.

"BİR KÖTÜLÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Fenomen isim, "Evrim ablanın bize bir kötülüğünü görmedim. Asena ile olan durumunu bilemem, doğru da olabilir yanlış da" diyerek tarafsız bir açıklamada bulunmuştu.