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Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyan güzelliğiyle 66 yaşında taş bebek gibi! İşte son hali...

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın Tokatçı filminin güzeller güzeli Emine'si Nazan Saatçi şimdilerde 66 yaşında ve genç kızlara taş çıkarıyor. Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen'in başrollerinde olduğu Tokatçı filmi hiç kuşkusuz en sevilen Kemal Sunal filmlerinden sadece biri. Tokatçı filminin Emine'si olarak izlediğimiz Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi, sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme geldi. Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte fit hali ve güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali...