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Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyan güzelliğiyle 66 yaşında taş bebek gibi! İşte son hali...

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın Tokatçı filminin güzeller güzeli Emine'si Nazan Saatçi şimdilerde 66 yaşında ve genç kızlara taş çıkarıyor. Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen'in başrollerinde olduğu Tokatçı filmi hiç kuşkusuz en sevilen Kemal Sunal filmlerinden sadece biri. Tokatçı filminin Emine'si olarak izlediğimiz Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi, sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme geldi. Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte fit hali ve güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali...

Giriş Tarihi: 21.11.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:36
Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyan güzelliğiyle 66 yaşında taş bebek gibi! İşte son hali...

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Kemal Sunal'ın filmlerinden Tokatçı aradan geçen yıllara rağmen hala kahkahalarla izleniyor.

Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyan güzelliğiyle 66 yaşında taş bebek gibi! İşte son hali...

Kemal Sunal filmleri arasında yer alan Tokatçı, tekrar tekrar izlesek de bıkmadığımız ve adeta ilk kez izliyormuş gibi kahkahalara boğulduğumuz yapımlardan.

Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyan güzelliğiyle 66 yaşında taş bebek gibi! İşte son hali...

Usta oyuncuları biraraya getiren Tokatçi filminde güzelliği ile dikkat çeken Nazan Saatçi sosyal medyada merak konusu oldu.

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali "Yok artık" dedirtti | Video

Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyan güzelliğiyle 66 yaşında taş bebek gibi! İşte son hali...

Peki Tokatçı filminde Emine'yi oynayan Nazan Saatçi şimdi ne yapıyor?

Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyan güzelliğiyle 66 yaşında taş bebek gibi! İşte son hali...

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor.

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