Tokatlı Duygu’nun geçmişi stüdyoyu sessizliğe bürüdü! Var Mısın Yok Musun yarışmacısı herkesi duygulandırdı!

Buna rağmen 5 Milyon TL, 3 milyon TL ve 2 Milyon TL'yi oyunda tutmayı başaran yarışmacı, 6. turda Seda ve Fatih'in kutularından 500 TL ve 1.000 TL çıkararak mükemmele yakın bir tablo yakaladı. Gelen 1 Milyon 500 Bin TL'lik rekor banka teklifiyle karşı karşıya kalan Duygu, tüm tereddütlerine rağmen "VARIM" dedi ve yarışmaya veda etti. Kendi kutusundan ise 100.000 TL çıktı.