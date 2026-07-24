Trend
Galeri
Trend Magazin
Tokatlı Duygu'nun geçmişi stüdyoyu sessizliğe bürüdü! Var Mısın Yok Musun yarışmacısı herkesi duygulandırdı!
Tokatlı Duygu'nun geçmişi stüdyoyu sessizliğe bürüdü! Var Mısın Yok Musun yarışmacısı herkesi duygulandırdı!
Var Mısın Yok Musun'un 24. bölüm yarışmacısı Duygu Anayurt, geçmişinde yaşadığı zorlu günlerle dikkat çekti. Babasının aile dostuyla yaşadığı ilişki sonrası evi terk etmesini ve çocukluk döneminde yaşadıklarını anlatan Duygu, duygusal anlar yaşadı.
Giriş Tarihi: 24.07.2026 12:06
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 12:11