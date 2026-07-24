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Tokatlı Duygu'nun geçmişi stüdyoyu sessizliğe bürüdü! Var Mısın Yok Musun yarışmacısı herkesi duygulandırdı!

Var Mısın Yok Musun'un 24. bölüm yarışmacısı Duygu Anayurt, geçmişinde yaşadığı zorlu günlerle dikkat çekti. Babasının aile dostuyla yaşadığı ilişki sonrası evi terk etmesini ve çocukluk döneminde yaşadıklarını anlatan Duygu, duygusal anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 24.07.2026 12:06 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 12:11
Tokatlı Duygu’nun geçmişi stüdyoyu sessizliğe bürüdü! Var Mısın Yok Musun yarışmacısı herkesi duygulandırdı!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 24.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

Tokatlı Duygu’nun geçmişi stüdyoyu sessizliğe bürüdü! Var Mısın Yok Musun yarışmacısı herkesi duygulandırdı!

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programının 24. Bölüm yarışmacısı Tokatlı Duygu Anayurt oldu. 38 yaşındaki Duygu, kazanacağı parayla bir ev almayı, borçlarını kapatmayı ve ailesiyle daha rahat bir hayat sürebilmeyi hedefledi.

Tokatlı Duygu’nun geçmişi stüdyoyu sessizliğe bürüdü! Var Mısın Yok Musun yarışmacısı herkesi duygulandırdı!

DAKİKALARCA KARARSIZ KALDI...

20 numaralı kutuyla yarışan Duygu, yarışma boyunca sık sık fikir değiştirmesi ve açtıracağı kutular konusunda yaşadığı kararsızlıklarla dikkat çekti.

Yarışmaya ilk geldiği günden beri biriktirdiği şanslı kutu iplerini göstermesi stüdyoda eğlenceli anlar yaşanmasına neden oldu. Duygu, babasının bir aile dostuyla ilişki yaşayıp evi terk etmesini ve çocukluğunda yaşadığı zor günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.

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Tokatlı Duygu’nun geçmişi stüdyoyu sessizliğe bürüdü! Var Mısın Yok Musun yarışmacısı herkesi duygulandırdı!

VERDİĞİ KARAR HAYATINI DEĞİŞTİRDİ!

İlk turlarda büyük ödüllerin çoğunu oyunda tutmayı başaran Duygu, özellikle 3. turda peş peşe bulduğu mavi kutularla tabloyu lehine çevirdi. 4. turda 5 Milyon TL'lik büyük ödülü kaybetmesine rağmen umudunu kaybetmeyen Duygu, 5. turda 1 Milyon TL'ye de veda etti.

Tokatlı Duygu’nun geçmişi stüdyoyu sessizliğe bürüdü! Var Mısın Yok Musun yarışmacısı herkesi duygulandırdı!

Buna rağmen 5 Milyon TL, 3 milyon TL ve 2 Milyon TL'yi oyunda tutmayı başaran yarışmacı, 6. turda Seda ve Fatih'in kutularından 500 TL ve 1.000 TL çıkararak mükemmele yakın bir tablo yakaladı. Gelen 1 Milyon 500 Bin TL'lik rekor banka teklifiyle karşı karşıya kalan Duygu, tüm tereddütlerine rağmen "VARIM" dedi ve yarışmaya veda etti. Kendi kutusundan ise 100.000 TL çıktı.

Tokatlı Duygu’nun geçmişi stüdyoyu sessizliğe bürüdü! Var Mısın Yok Musun yarışmacısı herkesi duygulandırdı!

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bir sonraki bölümde atv ekranlarında!

Var Mısın Yok Musun 24. bölüm fragmanı

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#VAR MISIN YOK MUSUN