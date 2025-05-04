Tolga Akış'tan sürpriz evlilik teklifi! "Hayatımın en kolay 'evet'iydi..."

Ötek yandan şarkıcı Zeynep Bastık ise oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Son olarak yeni yaşını romantik bir resimle kutlamıştı. Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Bastık'a birçok beğeni ve yorum gelmişti.