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Tolga Akış'tan sürpriz evlilik teklifi! "Hayatımın en kolay 'evet'iydi..."

Ünlü popçu Zeynep Bastık ile kısa süren evliliğinin ardından aradığı aşkı Gizem Kaya'da bulan Tolga Akış evlilik yolunda ilk adımı attı. Sürpriz evlenme teklifi böyle geldi...

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 04.05.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 16:02
Tolga Akış’tan sürpriz evlilik teklifi! Hayatımın en kolay ’evet’iydi...

Ünlü popçu Zeynep Bastık, menajeri Tolga Akış ile evlenmiş ancak çift bir yılı doldurmadan ayrılık kararı almıştı. Boşanma sonrası iş arkadaşlıklarının devam edeceğini söyleyen ikili özel yaşantılarında ise farklı yönlere gitmeyi tercih etmişlerdi.

Tolga Akış’tan sürpriz evlilik teklifi! Hayatımın en kolay ’evet’iydi...

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ!
Tolga Akış aradığı aşkı Gizem Kaya'da buldu. Sosyal medya üzerinden paylaştıkları romantik evlilik teklifi ise takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Tolga Akış’tan sürpriz evlilik teklifi! Hayatımın en kolay ’evet’iydi...

"HAYATIMIN EN KOLAY 'EVET'İYDİ"

Evlilik teklifi sonrası yüzüğünü ve çiçeğini de paylaşan Gizem Kaya, gönderinin altına ise, "Hayatımın en kolay 'evet'iydi" yazdı.

Tolga Akış’tan sürpriz evlilik teklifi! Hayatımın en kolay ’evet’iydi...

Ötek yandan şarkıcı Zeynep Bastık ise oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Son olarak yeni yaşını romantik bir resimle kutlamıştı. Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Bastık'a birçok beğeni ve yorum gelmişti.

Tolga Akış’tan sürpriz evlilik teklifi! Hayatımın en kolay ’evet’iydi...

Bir süredir birliktelik yaşayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, ilişkileriyle magazine bomba gibi düşmüştü.