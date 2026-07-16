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Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği "görüldü"yü böyle anlattı: "Bahane bile yok”

'Örümcek Adam' filminin yıldızı Tom Holland, Formula 1 yarışında gördüğü Erling Haaland'ı akşam yemeğine davet etmek için attığı mesajın nasıl cevapsız kaldığını canlı yayında anlattı. Ünlü oyuncunun yaşadığı bu komik ve utandırıcı deneyimi esprili bir dille paylaştığı o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 11:25
Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği görüldüyü böyle anlattı: Bahane bile yok

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Holland, katıldığı bir televizyon programında futbol dünyasının yıldız isimlerinden Erling Haaland ile yaşadığı ilginç bir olayı anlattı.

Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği görüldüyü böyle anlattı: Bahane bile yok

Holland, Norveçli futbolcuyla tanışmak için attığı mesajın yanıtsız kalmasının kendisi için hem komik hem de utandırıcı bir deneyime dönüştüğünü söyledi.

Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği görüldüyü böyle anlattı: Bahane bile yok

Bir programa konuk olan Tom Holland, Erling Haaland'a ulaşmaya çalışırken yaşadığı anları ilk kez paylaştı.

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Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği görüldüyü böyle anlattı: Bahane bile yok

Ünlü oyuncu, Haaland ile tanışma isteğini dile getirmek için sosyal medyadan kendisine mesaj gönderdiğini ancak beklediği karşılığı alamadığını anlattı.

Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği görüldüyü böyle anlattı: Bahane bile yok

Holland, yaşadığı durumu şakayla karışık şekilde anlatırken, "Evet, ona mesaj attım. Ve şunu söylemeliyim ki, bu benim gibi aktörlerin daha mütevazı olmayı öğrenmesine yardımcı olan bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği görüldüyü böyle anlattı: Bahane bile yok

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Düşünüyorsunuz ki, 'Ona mesaj atayım, akşam yemeğine davet edeyim.' Ama tek bir yanıt bile yok. Ne bir ret, ne de 'Bu akşam futbol oynayacağım için meşgulüm' gibi bir cevap. Hiçbir şey yok."

Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği görüldüyü böyle anlattı: Bahane bile yok

Tom Holland, Haaland'a mesaj atma fikrinin ikilinin Haziran ayında Monaco'da düzenlenen Formula 1 Grand Prix'sinde karşılaşmalarından sonra ortaya çıktığını belirtti.

Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği görüldüyü böyle anlattı: Bahane bile yok

Oyuncu, yarış sırasında Haaland'ı karşısındaki VIP bölümünde gördüğünü ve şansını denemek istediğini söyledi.

Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği görüldüyü böyle anlattı: Bahane bile yok

Holland, o anları şu sözlerle anlattı: "Ona mesaj attım. Akşam yemeğine götüreceğimi söyledim. Tek bir cevap bile gelmedi. Bahane bile yok. 'Bu akşam meşgulüm, futbol oynuyorum.' falan da demedi.

Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği görüldüyü böyle anlattı: Bahane bile yok

Monaco'da Lewis Hamilton'ın yarışını izliyordum ve onu gördüm. Karşımdaki ağırlama süitindeydi. Ben de şansımı bir deneyim dedim. Ona bir mesaj gönderdim." Erling Haaland'ın ise mesajı aldığı ancak film izleyen biri olmadığı için Tom Holland'ı tanımadığını ve yabancı birinden gelen mesaja cevap vermek istemediğini söylediği öğrenildi.

Yaşanan bu olay, iki ünlü ismin arasında geçen eğlenceli bir anı olarak gündeme geldi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör