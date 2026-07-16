Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği "görüldü"yü böyle anlattı: "Bahane bile yok”

Monaco'da Lewis Hamilton'ın yarışını izliyordum ve onu gördüm. Karşımdaki ağırlama süitindeydi. Ben de şansımı bir deneyim dedim. Ona bir mesaj gönderdim." Erling Haaland'ın ise mesajı aldığı ancak film izleyen biri olmadığı için Tom Holland'ı tanımadığını ve yabancı birinden gelen mesaja cevap vermek istemediğini söylediği öğrenildi.

Yaşanan bu olay, iki ünlü ismin arasında geçen eğlenceli bir anı olarak gündeme geldi.