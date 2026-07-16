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Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği "görüldü"yü böyle anlattı: "Bahane bile yok”
Tom Holland canlı yayında itiraf etti! Futbolcu Erling Haaland’dan yediği "görüldü"yü böyle anlattı: "Bahane bile yok”
'Örümcek Adam' filminin yıldızı Tom Holland, Formula 1 yarışında gördüğü Erling Haaland'ı akşam yemeğine davet etmek için attığı mesajın nasıl cevapsız kaldığını canlı yayında anlattı. Ünlü oyuncunun yaşadığı bu komik ve utandırıcı deneyimi esprili bir dille paylaştığı o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 11:25