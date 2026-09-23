Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

Hababam Sınıfı'nda Akil Hoca, Tosun Paşa'da ise Tellioğulları'nın lideri olarak izleyicilerin hafızasında yer eden Akil Öztuna'nın hayatıyla ilgili yıllar sonra dikkat çeken bir detay gündeme geldi. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusunun, Tosun Paşa filminin çekimleri sırasında yaşanan talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Öztuna'nın vefatının ardındaki bu acı olay kadar, özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan başka bir ayrıntı da merak uyandırdı. Usta oyuncunun kızının kimliği öğrenilince, Yeşilçam ile günümüzün tanınmış isimleri arasındaki şaşırtıcı bağ bir kez daha gündeme geldi.