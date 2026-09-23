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Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

Hababam Sınıfı'nda Akil Hoca, Tosun Paşa'da ise Tellioğulları'nın lideri olarak izleyicilerin hafızasında yer eden Akil Öztuna'nın hayatıyla ilgili yıllar sonra dikkat çeken bir detay gündeme geldi. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusunun, Tosun Paşa filminin çekimleri sırasında yaşanan talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Öztuna'nın vefatının ardındaki bu acı olay kadar, özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan başka bir ayrıntı da merak uyandırdı. Usta oyuncunun kızının kimliği öğrenilince, Yeşilçam ile günümüzün tanınmış isimleri arasındaki şaşırtıcı bağ bir kez daha gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 23.09.2026 15:50
Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi
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1976 yapımı Tosun Paşa filmi, Türk Sinemasını unutulmazlarından biri. Yeniden ekranlara gelmesiyle ilgi odağı olan Tosun Paşa filmi izleyiciyi kahkaha boğarken meğer içinde bir trajedi saklıyormuş.

Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

Filmdeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterine hayat veren Hababam Sınıfı serisinde yer alan felsefe hocası olarak da hafızalara kazınan Akil Öztuna, Tosun Paşa filmi çekilirken sette yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmişti..

Akil Öztuna, deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle vefat etmişti.

Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde meğer Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürülüyormuş.

Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölmesiymiş.

Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

Hayat verdiği karakterlerle günümüzde de 7'den 70'e herkesin tanıdığı Akil Öztuna'nın kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

İŞTE AKİL ÖZTUNA'NIN KIZI AYTAÇ ÖZTUNA...

Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

AYTAÇ ÖZTUNA KİMDİR?

Aytaç Öztuna, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nda sahnelenen Maksim Gorki'nin Ayaktakımı Arasında adlı oyunu ile tiyatroya başlayan Aytaç Öztuna, dans eğitimleri de aldı. Aytaç Öztuna, Genar Tiyatrosu, Türk Yazarları Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Sadri Alışık tiyatrosu gibi birçok tiyatroda uzun yıllar oyunculuk yaptı. Ayrıca dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

1986'da Kezban rolünü oynadığı Güzelim adlı filmde Tarık Tarcan, Serpil Çakmaklı ve Necati Bilgiç ile rol alan Aytaç Öztuna, 1987 yılında Şerif Gören'in yönettiği Kadir İnanır, Sibel Turnagöl, Erdal Özyağcılar ve Serra Yılmaz ile rol aldığı Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç adlı filmde Aytaç rolünü oynadı.

Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

Aytaç Öztuna 2011 yılında senaryosunu Erdoğan Kar'ın yazıp, yönettiği Kadife Büyük Ana adlı dram filminde başrolde Kadife Ana karakterini canlandırdı. Son olarak 2014 yılında gösterime giren Evren Duyal ve Sermet Yeşil'in başrolde oynadığı Rüzgarla Bir filminde Zühre rolünü oynadı.

Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

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Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

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Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

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Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

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Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

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Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

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Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

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Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

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Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

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Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

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Tosun Paşa setindeki trajik kazada hayatını kaybetmişti… Kızı duyanları şaşkına çevirdi

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