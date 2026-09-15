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Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan'dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...
Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan'dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...
Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, 2021 yılında nikah masasına oturduğu eşi Rojin Tufan'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Oğulları Aren ile mutlu bir evlilik sürdüren başarılı futbolcu, sosyal medya hesabında yer verdiği duygu dolu ifadelerle eşine olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 15:47