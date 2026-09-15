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Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan'dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, 2021 yılında nikah masasına oturduğu eşi Rojin Tufan'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Oğulları Aren ile mutlu bir evlilik sürdüren başarılı futbolcu, sosyal medya hesabında yer verdiği duygu dolu ifadelerle eşine olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.

Giriş Tarihi: 15.09.2026 15:44 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 15:47
Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

Trabzonspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Ozan Tufan, saha içindeki performansının yanı sıra özel hayatındaki mutlu aile tablosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

2021 yılında hayatını Rojin Tufan ile birleştiren ve bir yıl sonra oğlu dünyaya gelen milli futbolcu, evliliklerini gözlerden uzak ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor.

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

Sosyal medyada aile yaşamlarına dair zaman zaman paylaşım yapan ikili, takipçileri tarafından beğeniyle takip ediliyor.

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Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

AŞK DOLU DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Başarılı futbolcu, son olarak eşi Rojin Tufan'ın yeni yaşını kutlamak amacıyla sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

Ailece yer aldıkları kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Ozan Tufan, paylaşımının altına yazdığı romantik notla dikkat çekti. Eşine olan sevgisini dile getiren tecrübeli oyuncu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sen sadece eşim değil en yakınım, huzur aradığım, hayatımın en güzel yanısın. Yeni yaşında bütün dileklerin ve isteklerin gerçek olsun. Ben ve Aren de her yaşında yanında elini tutanlar olalım. Seni çok seviyorum Ömrüm"

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Ozan Tufan'ın kalplere dokunan bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çiftin Sevenleri ve futbolseverler, paylaşımın altına binlerce beğeni ve tebrik mesajı bırakarak Rojin Tufan'ın yeni yaşını kutladı.

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MERİH DEMİRAL İLE HEİDİ LUSHTAKU
Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS

Trabzonsporlu yıldız Ozan Tufan’dan kalplere dokunan kutlama! Eşinin doğum günü için öyle bir paylaşım yaptı ki...

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör