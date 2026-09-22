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Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda 'Dede' dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

Yeşilçam'ın parlak günlerinde sinema dünyasına hızlı bir giriş yapan usta jönün ardı ardına yaşadığı felaketler, ışıltılı hayatının seyrini tamamen değiştirdi. Geçirdiği talihsiz kaza ve sonrasında gelişen olaylarla zirveden kopan ünlü ismin yıllar sonra ortaya çıkan yaşam mücadelesi yürek burktu.

Giriş Tarihi: 22.09.2026 16:25 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 16:29
Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran ve beyazperdenin unutulmaz jönleri arasında yerini alan Mesut Engin'in yaşam öyküsü, başarıyla başlayıp büyük sınavlarla devam eden trajik bir yolculuğu gözler önüne seriyor.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

1973 yılında katıldığı Ses Dergisi yarışmasıyla sinema dünyasına adım atan ünlü aktör, kariyerinin ilk yıllarında elde ettiği büyük popülerliğin ardından, hayatının son döneminde zorlu bir yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

ŞÖHRET BASAMAKLARINI HIZLA TIRMANAN BİR JÖN

Gerçek adı Mesut Kundak olan sanatçı, 1970'li yılların başında Türk sinemasında kendine sağlam bir yer edindi. "Dert Bende", "Yedi Evlat İki Damat", "Özleyiş" ve "Gecelerin Ötesi" gibi yapımlardaki başarılı performanslarıyla kısa sürede izleyicinin takdirini kazandı.

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Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

Yeşilçam'ın aranan jönlerinden biri haline gelen Engin; "Sevmek", "Yazık Oldu Yarınlara", "Ah Bu Gençlik" ve "Deli Kız" gibi filmlerle geniş kitlelere ulaştı. Sinema kariyerinin yanı sıra dönemin öne çıkan mankenlik ve fotomodellik projelerinde de yer alarak popülerliğini pekiştirdi.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

KARİYERDEKİ KIRILMA NOKTASI: TALİHSİZ KAZA

Sanatçının yükselişte olan kariyeri, 1976 yılında geçirdiği feci bir trafik kazasıyla ağır bir darbe aldı. Kaza sonucunda sağ el bileğindeki sinirleri kesilen ünlü aktör, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlu bir sürece girdi.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

Yaşadığı derin bunalıma rağmen mesleğinden kopmayan Engin; "Lekeli Kadın", "Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe", "Kaşık Düşmanı" ve "Sonsuz Sokaklar" gibi filmlerde rol alsa da eski günlerine dönmekte güçlük çekti.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

1980'li ve 90'lı yıllarda "Kara Para", "Ay Işığı Operasyonu", "Zavallı Kız" ve "Kanlı Para" gibi projelerle kamera karşısına geçmeyi sürdürdü.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

SOKAKLARDA VERİLEN ZORLU MÜCADELE

İş hayatında yaşanan olumsuzluklar, boşanma süreci ve son olarak evinde çıkan yangın, usta oyuncunun hayatındaki tüm dengeleri altüst etti. Sahip olduğu her şeyi kaybeden sanatçı, yaşamını sokaklarda sürdürmek zorunda kaldı.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

Çevredeki esnafın desteğiyle hayata tutunmaya çalışan oyuncu, uzun yıllar boyunca açlık, soğuk ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. "Düşler de Ölür", "Kara Gün" ve "Son Defa" gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü isim, Taksim'de bitkin bir haldeyken tiyatrocu dostları tarafından fark edilerek yardım eli uzatıldı.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

DARÜLACEZE YILLARI VE VEDA

2009 yılında Darülaceze'ye yerleştirilen sanatçı, burada verdiği son röportajında geçen yılların yıpratıcı etkisini ve yaşadığı burukluğu dile getirmişti. Uzun süren zorlu sokak hayatının getirdiği sağlık sorunları ve fiziksel yorgunluk nedeniyle günden güne güç kaybeden Yeşilçam'ın tanınan yüzü, 19 Aralık 2011 tarihinde yaşamını yitirdi. Geride ise "Ölüme Köprü"den "Polis Dosyası"na uzanan zengin bir filmografi ve sinema tarihine geçen hüzünlü bir yaşam öyküsü kaldı.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

GEÇİRDİĞİ KAZAYLA HAYATI ALTÜST OLAN BİR DİĞER YEŞİLÇAM OYUNCUSU: FERİDUN ŞAVLI

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en sevilen serilerinden biri olan Hababam Sınıfı, bize sadece kahkahayı değil, her biri ayrı birer değer olan "güzel insanları" da miras bıraktı.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden beyaz perdeye uyarlanan seride, o meşhur siyah önlüğü, haylaz gülüşü ve saf kalbiyle tanıdığımız bir isim vardı: Domdom Ali.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

Peki, hafızalarımıza kazınan o sevimli karakteri canlandıran Feridun Şavlı'nın, kameralar kapandıktan sonra nasıl bir hayat mücadelesi verdiğini biliyor muydunuz? İşte Burdur'dan Yeşilçam'a uzanan, başarı ve talihsizliklerle dolu o hikaye...

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

YEŞİLÇAM'IN BURDUR'DAN GELEN GÜLEN YÜZÜ

6 Ağustos 1953'te Burdur'da dünyaya gelen Feridun Şavlı, sinema kariyerine sadece Hababam Sınıfı'nı sığdırmadı. 1970'li yılların o samimi atmosferinde; "Ah Nerede", "Yüz Numaralı Adam", "Neşeli Günler" ve "Sınıfta Şenlik Var" gibi dönemin en popüler yapımlarında rol alarak izleyicinin sevgisini kazandı.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

O dönemde popülerliği öyle bir noktaya ulaştı ki, reklam filmlerinin de aranan yüzlerinden biri haline geldi. Ancak sinemanın parıltılı dünyası, 1978 yılına gelindiğinde onun için yerini sakin bir hayata bırakacaktı.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

KADERİN EN AĞIR SINAVI: O KAZADAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI

Feridun Şavlı, sinemadan uzaklaştıktan sonra yaşamına yeni bir yön vermeye çalışırken, kader ona en sert yüzünü gösterdi. Geçirdiği korkunç bir trafik kazası, tüm hayatını altüst etti.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

BİR KOLUNU KAYBETTİ AMA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

İzmir-Manisa otoyolunda geçirdiği o talihsiz kazada, Domdom Ali'miz bir kolunu kaybetti. Usta oyuncu moral olarak büyük bir çöküş yaşamasına rağmen, ailesinin desteğiyle yaşama tutunmaya çalıştı.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

Ancak Şavlı'nın talihsizlikleri maalesef kolunu kaybetmesiyle de sınırlı kalmadı. Geçirdiği kazadan birkaç yıl sonra, henüz 41 yaşındayken kalbi bu yorgunluğa daha fazla dayanamadı. 1995 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Şavlı, geride gözü yaşlı bir aile ve milyonlarca sevenini bıraktı.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

HAYAT HİKAYESİYLE HERKESİ DERİNDEN ETKİLEYEN DİĞER USTA İSİM SUPHİ KANER...

1933 yılında İstanbul Cerrahpaşa'da doğan Suphi Kaner'in çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Babasını küçük yaşta kaybeden Kaner, annesiyle birlikte hayat mücadelesi verdi.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

Ayakkabı boyacılığından marangozluğa kadar her işi yaptı. Sinema salonlarında gazoz satarken beyaz perdeye merak salan Kaner, kısa sürede yeteneğiyle fark edildi.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

6 YILDA 95 FİLM, SONRASI BÜYÜK BİR YASAK

Öztürk Serengil ve Fikret Hakan ile kurduğu tiyatro grubuyla adını duyuran Kaner, 1957 ve 1963 yılları arasında tam 95 filmde rol alarak rekor kırdı.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

Ancak alkol sorunu nedeniyle yapımcılarla arası açılmaya başladı. Yapımcı Nevzat Pesen'in şikayetiyle Prodüktörler Cemiyeti, Kaner'i "kara listeye" aldı. Yayınlanan mektupla hiçbir yapımcının ona iş vermemesi istendi.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

CEBİNDE PARA YOKTU, BUNALIMA GİRDİ...

Bu kararın ardından tamamen işsiz kalan ve maddi olarak tükenen ünlü oyuncu, ağır bir bunalıma girdi. Çevresinden beklediği desteği göremeyen ve ekonomik olarak çıkmaza giren Kaner, 1963 yılının ağustos ayında aşırı dozda ilaç içerek intihar etti.

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

Böylece Yeşilçam'ın tanınan oyuncusu Suphi Kaner, 30 yaşındaki zamansız vedasıyla sevenlerini büyük bir hüzne boğdu...

Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda ’Dede’ dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!

YEŞİLÇAM'IN GÖRÜNMEYEN BİR DİĞER YILDIZI: HÜLYA TUĞLU...

Yeşilçam'ın zarif yüzlerinden Hülya Tuğlu, bir dönemin büyük yıldızlarıyla aynı setleri paylaştı. Filiz Akın'ın, Fatma Girik'in yanında; kimi zaman küçük ama unutulmaz rollerde sinemaya emek verdi.

"Selvi Boylum Al Yazmalım"da canlandırdığı Dilek Hanım ise izleyicinin kalbine dokunan ama aynı zamanda tepkisini de çeken bir karakterdi. Yıllar geçse de adı çoğu zaman Kadir İnanır'la birlikte anıldı. Sessiz bir hayat yaşadı… Sessizce de veda etti bu dünyaya. Ama ardında Yeşilçam'ın hatıralarına karışmış ince bir iz bıraktı.