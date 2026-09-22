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Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda 'Dede' dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!
Trafik kazası hayatını kararttı, sokaklarda 'Dede' dediler: Efsane Yeşilçam oyuncusunun yürek burkan hazin sonu!
Yeşilçam'ın parlak günlerinde sinema dünyasına hızlı bir giriş yapan usta jönün ardı ardına yaşadığı felaketler, ışıltılı hayatının seyrini tamamen değiştirdi. Geçirdiği talihsiz kaza ve sonrasında gelişen olaylarla zirveden kopan ünlü ismin yıllar sonra ortaya çıkan yaşam mücadelesi yürek burktu.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 16:29