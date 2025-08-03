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Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...
Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...
Geçtiğimiz günlerde trafik çevirmesinde polisle tartışan ve ortalığı adeta birbirine katan Dilan Çıtak, soluğu tatilde aldı. Denizin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı bikinili görüntü vermemek için seferber oldu.
Giriş Tarihi: 03.08.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 09:32