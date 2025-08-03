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Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

Geçtiğimiz günlerde trafik çevirmesinde polisle tartışan ve ortalığı adeta birbirine katan Dilan Çıtak, soluğu tatilde aldı. Denizin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı bikinili görüntü vermemek için seferber oldu.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 09:32
Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

Dilan Çıtak, geçen günlerde Bodrum'da yaşanan trafik olayıyla gündeme gelmişti. Çıtak'ın polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadığı ve iddialara göre aracını polislerin üzerine sürdüğü olay ortalığın karışmasına sebep oldu.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

Yaşanan olaydan sonra tüm dikkatleri üzerine çeken Çıtak, birkaç gün sonra soluğu tatilde aldı.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

Plajda gün boyu dinlenen şarkıcı, denizden çıkarken bikinili poz vermek istemediği için arkadaşlarını seferber etti. Çıtak'ın arkadaşlarının uğraşları objektiflere yansıdı.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

NE OLMUŞTU?

Dilan Çıtak daha önce uçak içinde yaşadığı krize bir yenisini ekleyerek Bodrum'da gündeme gelmişti. Çıtak, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymaması ve iddiaya göre arabasını polis ekiplerinin üstüne sürmesi üzerine ortalığı birbirine katmıştı.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

Çıtak'ın yapmış olduğu bu hareket polislerin havaya ateş açmasına neden olmuştu.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Dilan Çıtak, "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" ve "Bana ünlü olduğum için böyle yapıyorsunuz" diyerek sert çıkıştı. Bu çıkış sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok tepki ve eleştiriyle karşılandı.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

İLK TEPKİ KARDEŞİNDEN GELMİŞTİ!
Dilan Çıtak'a ilk tepki kardeşi İdo Tatlıses'ten gelmişti. Ünlü şarkıcı Çıtak'ı eleştiren bir gönderiyi beğenerek, tavrını ortaya koymuştu.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

BABA TATLISES KONUŞTU

İbrahim Tatlıses'te kızının yaşadığı olay hakkında dün ilk kez konuşmuştu.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

"ÇOK ŞEY SÖYLENECEK DE..."

73 yaşındaki Tatlıses kendisine kızının "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" sözleri hatırlatınca ünlü türkücü, 'Hani kabul etmiyordu. Ne oldu şimdi. Çok şey var söylenecek de fermuar'' diyerek eliyle konuşmuyorum hareketi yapmıştı.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

BİR TEPKİ DE ŞEFKATLİ'DEN GELDİ...
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından imalı bir paylaşım yaparak kafaları karıştırmıştı.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

Şefkatli'nin paylaştığı gönderisinde, ''Yanlışı alkışlıyorsan, fikrin yoktur. Eğri ile doğruyu ayıramıyorsan, aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan, ahlakın yoktur. Anonim'' sözleri yer alıyordu.

Yasemin Şefkatli'nin yayımladığı bu hikayenin kime yazdığı belli olmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Dilan'a laf çarpıyor' ve 'Dilan'a gönderme yapıyor' şeklinde yorumlarda bulundu.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

Peki tüm bu olayların gerisinde İbrahim Tatlıses ve kızı arasında neler olmuştu?

YILLAR SONRA KABUL ETTİĞİ KIZI DİLAN ÇITAK İLE İPLERİ KOPARMIŞTI

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eriterek tam bir baba kız olmuşlardı. Hatta İbrahim Tatlıses kendisi gibi müzik yapan kızı Dilan Çıtak'ı programına çıkartarak verdiği desteği göstermişti.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

ÇATIRDAMALAR ORTAYA ÇIKTI

Baba kız arasındaki kriz, geçtiğimiz Temmuz ayında Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile gün yüzüne çıkmıştı. Çıtak buzları erittiği düşünülen babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

"BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!" ifadelerini kullanmıştı.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

O DA HASTANEYE GİTMEMİŞTİ…

İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı geçirerek hayranlarını telaşlandırmıştı. Dilan Çıtak'ın bu ameliyat sonrasında babasını ziyarette bulunmaması, Instagram üzerinden 'geçmiş olsun' açıklaması yapmaması üstüne üstlük abisi İdo Tatlıses ile takipleşmeyi bırakması gerilimi yükseltmişti.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

"İBRAHİM TATLISES'İN KIZI OLMANIN KURALLARI VAR"

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'le barıştıktan sonra 'Tatlıses' soyadını da kullanmaya başlamıştı. Bir magazin programına bağlanan Çıtak bu durumun arkasındaki olayı şu sözlerle açıklamıştı: Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları, yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın bir takım kuralları var' dedi. Davayı da ben açmadım, kendileri babalık davası açtılar.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

ÜNLÜ TÜRKÜCÜDEN REST!

Çıtak'ın yaptığı tüm bu sansasyonel açıklamalardan sonra tüm gözler ünlü türkücüye çevrildi. İbrahim Tatlıses, kızının zehir zemberek açıklamalarından sonra aynı programa mesaj yollayarak, " "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo (Tatlıses) Bey'dir" demişti.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

"ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI"

Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını Instagram hesabından kaldırmak için harekete geçtiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcının haber verdiği paylaşımda yazdığı dipnot ses getirmişti. Çıtak yazdığı notta, "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın. Ohh diyorum, şükür diyorum. Hadi güzel haber. İfadelerini kullanmıştı.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

AİLESİYLE SORUN YAŞAYAN DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK

FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE TAYFUR

Türk arabesk dünyasının en değerli sanatçılarından olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastaneden 2 Ocak'ta hayatını kaybederek sevenlerini hüzne boğmuştu. Magazin dünyasını ele geçiren bu üzücü olay, kızı Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur'un arasındaki anlaşmazlıkları tekrardan gün yüzüne çıkardı.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

"ŞARKILARIMI BİLE OKUMASIN"

Baba kız arasındaki anlaşmazlığın ilk sebebi soyadı' krizinden ortaya çıktığı iddia edilmişti. Rahmetli sanatçı kızı Tuğçe Tayfur'un ticari amaçlı olarak soyadını kullanmasını istemiyordu. Bu yüzden de rahmetli Tayfur, "Şarkılarımı bile okumasın" diyerek kızına 'soyadı' davası açmıştı.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

EVLİLİKLERİNİ ONAYLAMAMIŞTI!

Şarkıcı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında ses getiren olay, Ferdi Tayfur'un düğüne gitmemesiyle birlikte büyümüştü.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

Usta sanatçının, kızı Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'la evliliğini onaylamaması ve gün geçtikçe bu krizin büyümesi, baba ve kızı arasındaki gerilimi yükseltmişti. İddialara göre de Tayfur ve kızının o günden sonra bir daha hiç konuşmadığıydı.

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu tatilde aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

HAKARETLER HAVADA UÇUŞMUŞTU!

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, bir programın canı yayınına bağlanarak şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Avukat Tamgüç, Muhammet Aydın'ın kendisini aradığını söyleyerek, "Ferdi Bey, Muhammet Aydın'ın Tuğçe Hanım'la evliliğini onaylamıyordu. 2 ay önce bir gece yarısı Tuğçe Hanım'la beraber aradı Muhammet Bey. Hem bana Hem Ferdi Abi'ye küfürler etti. Ferdi Abi kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu" ifadelerini kullandı.