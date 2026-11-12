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Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan isyan etti: "Şansa yaşıyoruz resmen..."

Ünlü oyuncu Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trafikte yaşadığı korkutucu olayı ve sonrasındaki hukuki süreci takipçileriyle paylaştı. Alkan "Şansa yaşıyoruz resmen..." diyerek, trafikteki bu duruma sert sözlerle tepki gösterdi.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 12.11.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 09:02
Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Şubat 2023'te nikah masasına oturan ve aynı yıl kızları Suzan'ı kucağına alan Bora Akkaş ve Oben Alkan çifti, bu kez talihsiz bir trafik olayı ile magazin gündeminde yer aldı.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Duran aracına çarparak olay yerinden küfürler savurarak kaçan bir sürücü nedeniyle mahkemelik olan Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

"DURAN ARABAMA ÇARPIP KÜFREDEREK KAÇTI"

Yaşadığı olayı tüm detaylarıyla takipçilerine aktaran Oben Alkan, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Bundan 4-5 ay önce, birisi duran arabama çarpıp bana küfrederek kaçmıştı. Sonra ben tabii karakola gittim; hakaretten tutanak tutuldu. Arabayı zaten kasko halledecekti, büyük bir şey de yok, dert değil."

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Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Hukuki sürecin beklentisinin aksine sonuçlandığını belirten ünlü isim, ses veya görüntü kaydı bulunmadığı gerekçesiyle savcılıktan takipsizlik kararı çıktığını açıkladı. Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

"ŞÜKÜR CANIMDAN OLMADIM!"

"Gözüm diğer kişinin doğum tarihine takıldı. Maşallah yaşı var. Araştırdım, trafikte araç kullanmanın üst yaşı yokmuş, sadece sağlık raporu zorunluluğu varmış. Tahmin edin bu kişi ne iş yapıyormuş? Hadi ben şükür canımdan olmadım. Bariz reflekslerini kaybetmiş; bir de okumuş etmiş bir kişi, ne cesaret hala trafiğe çıkıyor? Şansa yaşıyoruz resmen."

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan'ın bu sitem dolu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve pek çok takipçisinden destek gördü.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

BİR AİLE OLDULAR

Şubat 2023 tarihinde gözlerden uzak, sade bir törenle İtalya'nın Milano kentinde nikah masasına oturan oyuncu Bora Akkaş ile sosyal medya içerik üreticisi Oben Alkan, evliliklerini aynı yıl ağustos ayında dünyaya gelen kızları Suzan ile taçlandırmıştı.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Mutlu evlilikleriyle dijital dünyanın sevilen çiftleri arasında yer alan ikili, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Dijital platformlarda ürettiği yemek tarifleri, seyahat vlogları ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan Oben Alkan, zaman zaman ailesiyle geçirdiği keyifli anları ve kızları Suzan'ın büyüme yolculuğunu da takipçileriyle paylaşıyor.rı tarafından beğeni ve ilgiyle karşılanıyor.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Ünlü çift, evlendikleri ülke olan İtalya'ya kızları Suzan ile birlikte keyifli bir tatil turuna çıkmıştı. Tatil esnasında İtalya sokaklarındaki dik yokuşlar, ünlü oyuncu Bora Akkaş için adeta eğlenceli bir imtihana dönüşmüştü.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Sosyal medya içerik üreticisi Oben Alkan, eşinin dik yokuşlarda bebek arabasını indirip kaldırırken ve taşırken verdiği o tatlı, zorlu "baba mesaisini" saniye saniye kaydetmişti. Oben Alkan'ın kendi hesabından paylaştığı ve eşinin o halleriyle eğlendiği bu sempatik, komik video kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.

Bora Akkaş İtalya sokaklarında kan ter içinde kaldı! Eşi Oben Alkan'ın keyifli halleri olay oldu…

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan isyan etti: Şansa yaşıyoruz resmen...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.