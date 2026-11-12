Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan isyan etti: "Şansa yaşıyoruz resmen..."

"ŞÜKÜR CANIMDAN OLMADIM!"

"Gözüm diğer kişinin doğum tarihine takıldı. Maşallah yaşı var. Araştırdım, trafikte araç kullanmanın üst yaşı yokmuş, sadece sağlık raporu zorunluluğu varmış. Tahmin edin bu kişi ne iş yapıyormuş? Hadi ben şükür canımdan olmadım. Bariz reflekslerini kaybetmiş; bir de okumuş etmiş bir kişi, ne cesaret hala trafiğe çıkıyor? Şansa yaşıyoruz resmen."