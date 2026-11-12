Trend
Galeri
Trend Magazin
Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan isyan etti: 'Şansa yaşıyoruz resmen...'
Trafikte canından oluyordu! Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan isyan etti: "Şansa yaşıyoruz resmen..."
Ünlü oyuncu Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trafikte yaşadığı korkutucu olayı ve sonrasındaki hukuki süreci takipçileriyle paylaştı. Alkan "Şansa yaşıyoruz resmen..." diyerek, trafikteki bu duruma sert sözlerle tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 12.11.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 09:02