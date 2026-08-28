Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!

Yayınlanan mesajda, sanatçının dünya çapındaki sayısız hayranının kalbinde yaşamaya devam edeceği belirtilerek, sevenlerinden onun "Nazik olmak için yeterince güçlü olun" sözünü hatırlamaları ve başkalarına şefkat, dürüstlük ile önderlik ederek bu mirası onurlandırmaları rica edildi.