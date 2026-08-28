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Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!

Onlarca yıllık kariyerinde sayısız unutulmaz karaktere sesiyle hayat veren usta sanatçıdan acı haber geldi. Özellikle tek bir karakterle dünya çapında milyonlarca hayranın hafızasına kazınan yıldızın vedası, sevenlerini yasa boğdu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 28.08.2026 14:48 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 15:05
Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!

Transformers serisinin ikonik lideri Optimus Prime'a sesiyle hayat veren Kanadalı ünlü oyuncu ve dublaj sanatçısı Peter Cullen, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!

Karakterin sakin, kararlı ve otoriter tonuyla özdeşleşerek milyonlarca hayranın hafızasında yer edinen usta sanatçının acı haberini menajeri ve ailesi kamuoyuna duyurdu.

Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!

Cullen'ın Los Angeles'taki evinde, sevdiklerinin yanında huzur içinde vefat ettiği bildirilirken ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!

AİLESİNDEN DUYGU DOLU VEDA MESAJI

Usta sanatçının vefatının ardından yazılı bir açıklama yayımlayan ailesi, Cullen'ın mirasına vurgu yaptı.

Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!

Yayınlanan mesajda, sanatçının dünya çapındaki sayısız hayranının kalbinde yaşamaya devam edeceği belirtilerek, sevenlerinden onun "Nazik olmak için yeterince güçlü olun" sözünü hatırlamaları ve başkalarına şefkat, dürüstlük ile önderlik ederek bu mirası onurlandırmaları rica edildi.

Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!

OPTIMUS PRIME'DAN WINNIE THE POOH'YA UZANAN EFSANE KARİYER

28 Temmuz 1941 doğumlu olan Peter Cullen, özellikle 1980'lerde başlayan orijinal Transformers animasyon serisindeki Optimus Prime seslendirmesiyle dünya çapında bir üne kavuştu.

Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!

Başarısını sinemaya da taşıyan sanatçı, Michael Bay imzalı dev Transformers film serisinde de aynı karakteri seslendirmeyi sürdürdü.

Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!

Kariyeri boyunca 1987 yapımı Predator filmindeki yaratık seslerinden Winnie The Pooh'daki sevimli eşek Eeyore'a, Kara Şimşek dizisindeki KARR'dan Chip 'n Dale'deki Monterey Jack'e kadar pek çok kült karaktere hayat verdi.

Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ İLE ONURLANDIRILMIŞTI

Transformers: Prime çizgi dizisindeki performansıyla "Animasyon Programında Üstün Performans Sergileyen Oyuncu" dalında Emmy'ye aday gösterilen Peter Cullen, Çocuk ve Aile Emmy Ödülleri'nde de Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü.

Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!

Geride Transformers serisinin kültleşmesinde başrol oynayan dev bir ses mirası bırakan Cullen, sinema ve animasyon tarihinin en unutulmaz dublaj sanatçıları arasında yerini aldı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör