Trend
Galeri
Trend Magazin
Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!
Transformers hayranlarını yasa boğan kayıp! Optimus Prime’ın efsane sesi Peter Cullen hayatını kaybetti!
Onlarca yıllık kariyerinde sayısız unutulmaz karaktere sesiyle hayat veren usta sanatçıdan acı haber geldi. Özellikle tek bir karakterle dünya çapında milyonlarca hayranın hafızasına kazınan yıldızın vedası, sevenlerini yasa boğdu.
Giriş Tarihi: 28.08.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 15:05