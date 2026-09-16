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Tuğyan'ın eski nişanlısından şok sözler: "Beni taşıyorsa annesini de camdan atmıştır"

Güllü'nün ölümüne ilişkin 1 Ekim'de görülecek ilk duruşma öncesi Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı iş insanı Kervan Eminoğlu, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. "1 Ekim'de bildiğim her şeyi duruşma salonunda anlatacağım" diyen Eminoğlu, Tuğyan'ın kendisini sırtına alıp kaldırdığı görüntülerin bulunduğunu belirterek, "Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir" dedi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 16.09.2026 06:27 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 07:03
Tuğyan’ın eski nişanlısından şok sözler: Beni taşıyorsa annesini de camdan atmıştır

Yalova'da 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma için geri sayım başladı.

Tuğyan’ın eski nişanlısından şok sözler: Beni taşıyorsa annesini de camdan atmıştır

"1 EKİM'DE BİLDİĞİM HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"
Duruşmaya günler kala dosyanın dikkat çeken isimlerinden Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı iş insanı Kervan Eminoğlu, SABAH'a konuştu. Eminoğlu, "Ben 1 Ekim'de bildiğim her şeyi duruşma salonunda anlatacağım" dedi.

Tuğyan’ın eski nişanlısından şok sözler: Beni taşıyorsa annesini de camdan atmıştır

"GÜLLÜ'YÜ KIZI ÖLDÜRDÜ"
Tuğyan'ın annesi Güllü'ye yönelik öfkesinin kendisi nedeniyle ortaya çıkmadığını savunan Eminoğlu, bu konudaki iddiasını da açıkça dile getirdi.

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Tuğyan’ın eski nişanlısından şok sözler: Beni taşıyorsa annesini de camdan atmıştır

Eminoğlu, "Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini, öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu" ifadelerini kullandı. Eminoğlu, Tuğyan ile ilişkisinin sona ermesinin ardından görüşmediklerini belirterek, "Ben Tuğyan'la 23 Ekim'den bu yana bir daha görüşmedim" dedi.

Tuğyan’ın eski nişanlısından şok sözler: Beni taşıyorsa annesini de camdan atmıştır

Eminoğlu'nun SABAH'a yaptığı açıklamalarda dosyanın Tuğyan'ın fiziksel gücüne ilişkin dikkat çeken bir başka ifade kullandı.

Tuğyan’ın eski nişanlısından şok sözler: Beni taşıyorsa annesini de camdan atmıştır

"TEK BAŞINA ATABİLECEK GÜÇTE OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Tuğyan'ın kendisini daha önce sırtına alıp kaldırdığı bir videonun bulunduğunu söyleyen Eminoğlu, "Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var, Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir" diye konuştu.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör