Tuğyan'ın eski nişanlısından şok sözler: "Beni taşıyorsa annesini de camdan atmıştır"
Güllü'nün ölümüne ilişkin 1 Ekim'de görülecek ilk duruşma öncesi Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı iş insanı Kervan Eminoğlu, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. "1 Ekim'de bildiğim her şeyi duruşma salonunda anlatacağım" diyen Eminoğlu, Tuğyan'ın kendisini sırtına alıp kaldırdığı görüntülerin bulunduğunu belirterek, "Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir" dedi.
Giriş Tarihi: 16.09.2026 06:27
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 07:03