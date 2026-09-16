Tuğyan'ın eski nişanlısından şok sözler: "Beni taşıyorsa annesini de camdan atmıştır"

"TEK BAŞINA ATABİLECEK GÜÇTE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Tuğyan'ın kendisini daha önce sırtına alıp kaldırdığı bir videonun bulunduğunu söyleyen Eminoğlu, "Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var, Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir" diye konuştu.