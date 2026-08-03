Tülin Şahin: Herkes tek tip olmayı nasıl başardı aklım almıyor!

Danimarka'da henüz 15 yaşındayken bir alışveriş merkezinde tamamen tesadüf eseri keşfedilen ve 25 bin kişi arasından dereceye girerek modellik dünyasına adım atan Tülin Şahin, meslekteki 26. yılını gururla kutluyor. Türkiye'ye geldikten sonra basının kendisine taktığı ve ilk başlarda garipsese de zamanla bağrına bastığı "Sivaslı Cindy" lakabıyla hafızalara kazınan ünlü süper model, podyumlardaki başarısını kaleme aldığı kitaplarla da taçlandırmaya devam ediyor. Şimdilerde "Diyet Yapmıyoruz" kitabıyla ezber bozan Şahin, "Bir oturuşta 7-8 lahmacun yerim" dediği formda kalma sırlarından, günümüz estetik çılgınlığına, sokaktaki tek tipleşmeden geçirdiği hassas ameliyat sürecine kadar pek çok konuda samimi itiraflarda bulundu… Tülin Şahin, Günaydın YouTube kanalında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.