Tülin Şahin: Herkes tek tip olmayı nasıl başardı aklım almıyor!

ESTETİK YÜZÜNDEN YANIMDAN HEP AYNI İNSANLAR GEÇİYOR GİBİ HİSSEDİYORUM... HERKES NASIL TEK TİP OLMAYI BAŞARDI AKLIM ALMIYOR!

-Estetiğe bakış açınız nedir? "Herkes birbirine benzedi" eleştirileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Benim yanımdan sürekli aynı insanlar geçiyormuş gibi hissediyorum. O 90'lı yılların işte o süper modellerine baktığımız zaman hepsi çok orijinal. Cindy, beniyle kusurlu bulunuyor aslında ama onu marka haline getiriyor. İşte ne bileyim Linda Evangelista burnuyla markalaştırıyor gibi. Hepsi aslında çok farklı ve ayırt edilebilir haldeler. Ve hepsinin kendi kimliği var, kişiliği var. 2000'li yıllara hani benim kendi jenerasyonuma, arkadaşlarıma, meslektaşlarıma baktığınız zaman bence biz gayet de ayırt edilebilirdik. Ama şimdi Instagram'a bakıyorsunuz, sokağa bakıyorsunuz herkesin saçı aynı, ortadan toplanmış böyle arkada işte. Aynı o upuzun tırnaklar... Geçen biri sordu "Hangi dönemde yaşamak isterdiniz?" diye. Kesinlikle şu dönemde yaşamak istemezdim. O kadar yapay ki her şey... Herkes nasıl tek tip olmayı başardı, aklım almıyor gerçekten. Böyle şaşkınlıkla bakıyorum sokağa çıktığımda. Hiç yeni bir kişi de keşfedemiyoruz böyle olunca bir model falan da. Çünkü herkes aynı. Annem mesela bir dizi izliyor. O an salondan bir geçmişim, mutfağa girmişim falan. Bakıyorum mesela kişiler değişiyor ama hep aynılar. Anneme "Aynı oyuncu mu devam ediyor hala yoksa farklı farklı kişiler gelip gidiyor mu?" diyorum, "Hayır, bu farklı bu farklı" diyor. Üzgünüm ama herkes öyle. Tabii çok kolaylaştı sonuçta. Bir öğle yemeğinde gidip istediğiniz her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Ya ne bileyim mesela şimdi "jawline" diye bir şey çıktı, işte çene hattı operasyonu. Bizim aklımıza gelmiyordu ya çene hattımız var mı, yok mu, keskin mi diye. Aklımıza gelmiyordu çene hattımız vardı hani.