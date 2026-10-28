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‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…
‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…
Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi Sadri Alışık'ın hastane odasında çekilen arşiv görüntüleri, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Adnan Şenses'in yakın dostunu yalnız bırakmadığı o duygusal anlar, izleyenlerin yüreğini burktu.
Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:31
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 09:09