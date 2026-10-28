Trend Galeri Trend Magazin ‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…  

Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi Sadri Alışık'ın hastane odasında çekilen arşiv görüntüleri, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Adnan Şenses'in yakın dostunu yalnız bırakmadığı o duygusal anlar, izleyenlerin yüreğini burktu.

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Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:31 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 09:09
‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

Türk sinemasının efsane ismi Sadri Alışık, hem komedi hem de dram filmlerindeki performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kurmuş bir sanatçıydı.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

5 Nisan 1925'te İstanbul'da dünyaya gelen Alışık, tiyatroya olan tutkusuyla genç yaşta sanat dünyasına adım attı. İlk kez 1939'da amatör olarak sahneye çıktı ve bu tutku onu Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından biri yaptı.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

TURİST ÖMER İLE EFSANELEŞTİ

Sadri Alışık, 1964 yılında "Turist Ömer" karakteriyle Türk sinemasında silinmez bir iz bıraktı. İlk olarak "Helal Olsun Ali Abi" filminde yan karakter olarak ortaya çıkan Turist Ömer, o kadar sevildi ki kendi film serisini yarattı. Alışık, bu karakterle hem güldürdü hem de toplumsal mesajlar verdi. Turist Ömer, Alışık'ın sinema kariyerinin simgesi haline geldi.

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‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

Yıllarca sinema perdesinde izleyicileri hem güldüren hem duygulandıran efsane oyuncunun yaşamının son dönemine ait görüntüler ise seneler sonra yeniden gündeme geldi.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

Tedavi gördüğü hastane odasında çekilen arşiv kayıtlarında, Türk müziğinin dev ismi Adnan Şenses'in yakın dostunu yalnız bırakmadığı görüldü.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

Şenses'in Alışık'ın başucunda durarak onunla samimi bir şekilde sohbet ettiği ve moral vermeye çalıştığı anlar, iki dev sanatçı arasındaki sarsılmaz dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

Bir sinema hesabının paylaşımıyla sosyal medyada tekrar yayılan bu görüntüler, usta sanatçıyı sevenlerin tüylerini diken diken etti.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

18 MART 1995: YEŞİLÇAM YETİM KALDI

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde 69 yaşında aramızdan ayrıldı.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

BİLİNMEYEN GİZLİ BİR YETENEĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Usta sanatçı geçtiğimiz aylarda ise hakkında pek bilinmeyen bir yeteneğiyle gündeme gelmişti.

Alışık, bir süre Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde eğitime devam etti. Çeşitli dergilerde grafikerlik de yapan sanatçı, hayatı boyunca pek çok yağlı boya ve kara kalem çalışmasına imza attı.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

OFSAYT OSMAN VE HAŞMET İBRİKTAROĞLU

Alışık, sadece Turist Ömer ile değil, "Ofsayt Osman" ve "Haşmet İbriktaroğlu" gibi unutulmaz karakterlerle de izleyicileri kendine hayran bıraktı. Özellikle "Ah Güzel İstanbul" filmindeki Haşmet İbriktaroğlu karakteri, Türk sinemasının en kült rolleri arasında yerini aldı. Alışık, bu karakterlerle sıradan insanların hayatını büyük bir ustalıkla yansıttı.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

MÜZİSYENLİĞİ VE GAZİNO ŞOVLARI

Yeteneği reslimle de kalmadı. Sadri Alışık, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir müzisyendi. 1960'lı yıllarda filmlerde seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerin gönlünü kazandı.

1968'de başladığı gazino şovlarında ise hem şarkılar söyledi hem de hikayeler anlattı. "Ah Müjgan Ah" gibi hikayeleriyle seyircileri hem güldürdü hem de hüzünlendirdi.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

ÖZEL HAYATI VE AİLESİ

Alışık, 1959 yılında Yeşilçam'ın güzel yıldızı Çolpan İlhan ile evlendi. Bu evlilikten oğulları Kerem Alışık dünyaya geldi.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

Çift, hem özel hayatlarında hem de sinema setlerinde birbirlerine destek oldu. Alışık, ailesine ve sanatına her zaman büyük bir tutkuyla bağlı kaldı.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ SALAKO'NUN EMİNESİ'NİN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

6 haziran 1956'da istanbul'da diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen meral zeren, çocuk yaşta başladığı sahne hayatıyla hem sinemaya hem müziğe adını altın harflerle yazdırdı. zorluklar içinde geçen çocukluk yıllarına rağmen ilkokulu istanbul'da tamamladı.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

Ortaokulu yarıda bırakarak henüz 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılığa başladı. Dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından keşfedilmesiyle sinema macerası başladı.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

1971 yılında, Bülent Oran'ın senaryosunu yazdığı, Yılmaz Köksal'ın başrolünde yer aldığı Önce Sev Sonra Vur filmiyle oyunculuğa adım atan Meral Zeren, rol alabilmek için yaşını dört yıl büyütmek zorunda kaldı. Kıvrak zekâsı, etkileyici güzelliği ve doğal yeteneğiyle kısa sürede Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biri oldu.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği eğitimi aldı ve gazinolarda solist olarak sahneye döndü. Zeki Müren ve Ajda Pekkan gibi dev isimlerle sahne alarak sahne kariyerinin zirvesine ulaştı.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

1979'da Kalbinden Atma Beni / Hercai adlı 45'liği çıkaran sanatçı, 1980 yapımı Banker Bilo ile Yeşilçam'daki son büyük çıkışını yaptı. 80'li yıllarda Kanlı Nigar ve Evet mi Hayır mı müzikallerinde rol alan Zeren, tiyatro sahnelerinde deneyim kazandıktan sonra 1985'te Duvardaki Kan dizisiyle televizyon ekranlarına güçlü bir dönüş gerçekleştirdi.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

İŞTE SON HALİ!

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

1986'da assolistlik kariyerine yeniden başlayan Meral Zeren, 90'lı yıllara kadar gazinolarda fırtına gibi esmeye devam etti. Ardından televizyon filmleri ve dizilerinde rol alarak sanat yaşamını sürdürdü.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

Bugün 69 yaşında olan Meral Zeren, son görüntüleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

SAKAR ŞAİR'İN GARDIROP FUAT'ININ OĞLU DA ÜNLÜYMÜŞ!

Yeşilçam sinemasının unutulmaz yardımcı oyuncularından Ünal Gürel, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı komedi filmlerindeki performansıyla hafızalara kazındı.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

BAKIN NERELİYMİŞ…

9 Mayıs 1935'te Adapazarı'nda dünyaya gelen Gürel, sanat hayatına tiyatro ile adım attı. Hacettepe Üniversitesi Şan Bölümü'ne başlayan sanatçı, ailesinin İstanbul'a taşınmasının ardından eğitimini sürdürürken, üniversitenin ikinci sınıfında babasının vefatı üzerine İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

Tiyatronun kapılarını aralayan Ünal Gürel, 1960 ve 1961 sezonlarında Ankara Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yaptı. Tiyatro dışında sinema filmlerinde de boy gösteren Gürel, 1964 yılında kamera karşısına geçti. İzleyiciler onu, "Yedi Bela Hüsnü"deki Karamürselli Deli Hamdi, "Sakar Şakir"deki Gardırop Fuat, "Tokatçı"daki Karbonat Erol ve "Dokunmayın Şabanıma"daki Fatsalı/Pastacı Osman rolleriyle hatırlıyor.

‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…

Ünal Gürel sadece oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir yazardı. 1974 yılında "Boşver Arkadaş" filmiyle senaristliğe adım attı.

Bir yıl sonra "Minik Cadı"nı kaleme aldı ve 1983 yılında Kemal Sunal ile Nevra Serezli'nin başrolünü paylaştığı "Kılıbık" filmiyle Yeşilçam'a unutulmaz eserler kazandırdı. 1992 yılında ise televizyon dizisi "Mahallenin Muhtarları"nda berber rolüyle ekranlarda yer aldı.