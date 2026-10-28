‘Turist Ömer’le kahkahalara boğmuştu! Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı…  

MÜZİSYENLİĞİ VE GAZİNO ŞOVLARI

Yeteneği reslimle de kalmadı. Sadri Alışık, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir müzisyendi. 1960'lı yıllarda filmlerde seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerin gönlünü kazandı.

1968'de başladığı gazino şovlarında ise hem şarkılar söyledi hem de hikayeler anlattı. "Ah Müjgan Ah" gibi hikayeleriyle seyircileri hem güldürdü hem de hüzünlendirdi.