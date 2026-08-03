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Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: "Daha önce böyle bir şey denemedim"

Dünyaca ünlü İtalyan moda ikonu Chiara Ferragni, ailesiyle çıktığı Antalya tatilinde Türk mutfağının ve geleneklerinin tadını çıkardı. Ünlü model, hamamda yaptırdığı köpük masajı sonrası şaşkınlığını ve memnuniyetini gizleyemedi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 03.08.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 11:10
Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Sosyal medyanın ve moda dünyasının en etkin isimlerinden biri olan İtalyan influencer ve model Chiara Ferragni, tatil rotasını Türkiye'ye çevirdi. Milyonlarca takipçisiyle moda stilini ve günlük hayatını paylaşan ünlü ikon, bu kez Akdeniz'in gözde tatil beldesi Antalya'da boy gösterdi.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

ANTALYA'DA AİLE TATİLİ

Kardeşi Francesca Ferragni ve yeğenleriyle birlikte Antalya'ya gelen Chiara Ferragni, deniz, güneş ve havuzun tadını doyasıya çıkardı. Tatili boyunca Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini de deneyimleyen ünlü model, keyifli anlarını adım adım sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

TÜRK HAMAMINDA UNUTULMAZ ANLAR

Antalya tatiline renkli bir deneyim eklemek isteyen Ferragni, Türk kültürünün simgelerinden biri olan geleneksel hamama gitti. Kese ve köpük masajı yaptırarak günün yorgunluğunu atan İtalyan güzel, yaşadığı bu benzersiz deneyim karşısındaki memnuniyetini gizleyemedi.

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Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Sosyal medya hesabından hamam anlarını paylaşan Chiara Ferragni, "Daha önce hiç böyle bir şey denemedim" sözleriyle Türk hamamı kültürüne duyduğu hayranlığı dile getirdi. Ünlü ikonun bu paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

TÜRKİYE HAYRANLIĞINI EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMEN DE DİLE GETİRMİŞTİ!

Emmy ödüllü Amerikalı yönetmen Travis Fox, eşi Michelle Fox'la birlikte, Aksaray'ın Eskil ilçesinin belediye başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Eskil'e gelmişti.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Tuz Gölü'ne giden ve tuz odalarını ziyaret eden çift, bu doğal yapıların hem tarihine hem de şifa özelliklerine hayran kaldıklarını dile getirdi. Karı-koca bir ara ayaklarını suya sokarak dinlenmişti.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Travis Fox, Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinin, büyüleyici manzarasının ve kendine özgü ekosisteminin üzerinde derin etki bıraktığını söyledi. Fox, yöresel yemeklere de hayran kalmıştı.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

TÜRKİYE'NİN BİR BAŞKA DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALAN İSİM: FELİPE MELO

Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz hafta eşi Roberta Nagel ile Türkiye'ye geldi. "İkinci evime geldim" diyen Melo, eşiyle birlikte önce Kapadokya'da romantik bir tatil yapmıştı.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Roberta Nagel, bu seyahatte korkularıyla da yüzleşti. Peri Bacalarını gezip yöresel lezzetlerin tadına bakan çift, ertesi gün de balona binmek istemişti. Ancak Nagel'in yükseklik korkusu vardı. Eşinin de desteğiyle korkusuyla yüzleşen Nagel, balona binmeyi kabul etti. Balon yükselirken önce yere oturan ünlü yıldız, ardından telefonuyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından Felipe Melo'nun da ısrarıyla tüm cesaretini topladı ve ayağa kalktı. Nagel, gördüğü Kapadokya manzarası karşısında büyülendi. Eşine sarılıp etrafı izleyen Roberta Nagel ardından hatıra fotoğrafları çekip yükseklik korkusunu unuttu.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Roberta, yaşadığı unutulmaz anıyı şöyle anlattı: "Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Cesaret, korkunun yokluğu değil, ona boyun eğmemeyi seçmektir. Korku, oraya ulaşamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Sizi felç etmeye çalışan hiçbir şeyle pazarlık etmeyin! Bugün bir yüksekliği aştım. Ama en önemlisi, yapamayacağımı düşündüğüm bir benliğimi alt ettim. Siz de geri çekilmeyin ve ileriye adım atmayı tercih edin."

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Roberta ve eşi Melo, Kapadokya'dan güzel anılarla döndü. Roberta ise yükseklik korkusuyla yüzleşmek için en doğru adreslerden birini seçmiş oldu. Çift ömür boyu unutmayacakları bir seyahat yaptı. Kapadokya'yı hem albümlerine hem de gönüllerine kazıdıklarına eminim...

ARKADAŞLARINA HEDİYELER ALDI
Roberta Nagel ve Felipe Melo, İstanbul'da kısa bir tura çıkmayı da ihmal etmedi. Her turistin İstanbul'daki ilk durağı olan Kapalıçarşı'ya da gitti. Nagel, "Türk baharatlarını görmek ve satın almak isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ben de fırsatı değerlendirerek sevdiklerim için hediyeler ve ikramlıklar aldım" dedi. Çift, alışveriş ardından kebap yemeyi de ihmal etmedi.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU JASON STATHAM OLMUŞTU

2010 yılından beri İngiliz model ve oyuncu Rosie Huntington ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etmişti.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Çekimlerinin büyük kısmı Antalya'da yapılan Servet Operasyonu filmi için bir dönem Serik'in Belek bölgesinde konaklayan Jason Statham, bölgeye olan ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Aksiyon filmlerinin sevilen yıldızı, bu kez tatil anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Ünlü oyuncu, kaldığı otelin mağara konseptli havuzunda çocuğuyla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Jason Statham'ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, binlerce beğeni ve yorum almıştı.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Karizmatik oyuncu Jason Statham'ın 2 çocuğu bulunuyor.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

DÜNYACA ÜNLÜ İÇERİK ÜRETİCİSİ MARVİN ACHİ, TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİ

Dünyaca ünlü içerik üreticisi Marvin Achi, farklı kültürleri ve farklı kültürdeki insanları tanımak için Dünya turuna çıktı. Dünya turu kapsamında İstanbul'u ziyaret eden Achi, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Ekibi ile birlikte Taksim'den yürüyerek Kapalı Çarşı'ya gelen Achi, İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerini anlık olarak sosyal medya hesabı üzerinden canlı bir şekilde takipçileriyle paylaştı.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Binlerce kişinin izlediği yayının sahibi Achi, en çok da Türkiye'nin insanlarını sevdiğini dile getirdi. Türkiye'de tura devam edeceğini söyleyen Achi, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kapadokya gibi yerleri de ziyaret edeceğini belirtti.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

'TÜRKİYE'YE MUTLAKA GELMELİSİNİZ'

İçerik Üreticisi Marvin Achi, "Türkiye'yi çok seviyorum, buraya gelmek için uzun zamandan beri bekliyordum. Bunu çok uzun zamandan beri planladım. Kültürler hakkında bilgi sahibi olmak için Dünya turundayım. En çok ziyaret etmek istediğim ülkelerden bir tanesi Türkiye'ydi ve şu an buradayım.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

"TÜRKİYE HER ŞEYE SAHİP"

Beklentim aslında bu kadar değildi, ama geldikten sonra yemekler gördüm sevgi ve karşılaştığım olaylar beni aşırı mutlu etti. Takipçilerim beni uzun zamandan beri Türkiye'ye davet ediyorlardı. İlk defa geldim ve çok mutluyum. Beni en çok mutlu eden şey Türkiye'deki insanların hoşgörüsü ve sevgisiydi. Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz. Türkiye'nin çok farklı bölümleri var. Sahiller, şehirler, dükkanlar, hastaneler... Türkiye her şeye sahip. Türkiye'nin farklı illerini ziyaret etmeyi düşünüyorum. Şu anda İstanbul'dayım. Konya'ya, Kapadokya'ya, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a ve ismini hatırlayamadığım birçok yere seyahat etmeyi planlıyorum" dedi.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

'KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BİZE EŞLİK ETTİ'

Marvin Achi'nin arkadaşı Türk İçerik Üreticisi Ediz Özcan, "Marvin ile bir ay öncesinde kontağa geçtik. Kendisi Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla kendisine yardımcı olmaya çalıştık. Sağ olsunlar hem kendi arkadaşları hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eşlik ettiler rehber sağladılar ve koruma sağladılar. Şu an Türkiye'nin güzel ve kültürel yanlarını göstermek istiyoruz.

Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: Daha önce böyle bir şey denemedim

Bundan bir öncesinde Speed adlı içerik üreticisi gelmişti. Orada yurt dışına karşı güzel bir izlenim verememiştik. Vermemiz gerekiyordu. Herkesten bunun için özür diliyoruz. Bunun içinde elimizden geldiği kadarıyla en iyisi olmasını istedik. Dolayısıyla rehber eşliğinde güzel Türkiye'mizin tanıtımını turistlere karşı yapmak için güzel bir şekilde ağırladık. Türkiye'nin belli noktalarını gezmeye de devam edecek" diye konuştu.