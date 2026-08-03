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Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: 'Daha önce böyle bir şey denemedim'
Türk geleneğine hayran kaldı! Ünlü moda ikonunun hamam mutluluğu: "Daha önce böyle bir şey denemedim"
Dünyaca ünlü İtalyan moda ikonu Chiara Ferragni, ailesiyle çıktığı Antalya tatilinde Türk mutfağının ve geleneklerinin tadını çıkardı. Ünlü model, hamamda yaptırdığı köpük masajı sonrası şaşkınlığını ve memnuniyetini gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 11:10