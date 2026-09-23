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Türk halk müziğinin efsane ismi unutulmadı: Kahtalı Mıçe'nin kabri başında anıldı!

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Kahtalı Mıçe, sanatçı dostları, protokol ve sevenlerinin katılımıyla mezarı başında düzenlenen anlamlı bir programla yad edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 14:28
Türk halk müziğinin efsane ismi unutulmadı: Kahtalı Mıçe’nin kabri başında anıldı!
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Anma programına, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, ünlü sanatçı Latif Doğan, Kahtalı Hamido, Bestekar Aziz Çelik ve çok sayıda sanatçı dostu katıldı.

Türk halk müziğinin efsane ismi unutulmadı: Kahtalı Mıçe’nin kabri başında anıldı!

Kahtalı Mıçe'nin mezarı başında gerçekleştirilen programda, sanatçının Türk halk müziğine ve Kahta kültürüne bıraktığı değerli miras yad edildi. Sanatçı dostları, birlikte yaşadıkları anıları paylaşarak Kahtalı Mıçe'yi dualarla ve güzel hatıralarla andı.
Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahtalı Mıçe'nin yalnızca Kahta'nın değil, Türkiye'nin kültür-sanat hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, sanatçının adının, eserlerinin ve bıraktığı kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Türk halk müziğinin efsane ismi unutulmadı: Kahtalı Mıçe’nin kabri başında anıldı!

Başkan Hallaç, Kahtalı Mıçe'yi anma programına katılarak vefa gösteren tüm sanatçı dostlarına, hemşehrilerine ve programa iştirak eden herkese teşekkür etti. Kahtalı Mıçe'nin hatırasının yaşatılmasının önemine dikkat çeken Başkan Hallaç, sanatçının gönüllerdeki yerinin her zaman özel olacağını ifade etti.

Türk halk müziğinin efsane ismi unutulmadı: Kahtalı Mıçe’nin kabri başında anıldı!

Anma programı, Kahtalı Mıçe için yapılan duaların ardından sona erdi. Sanatçı dostlarının, sevenlerinin ve hemşehrilerinin bir araya geldiği programda, Kahtalı Mıçe'nin sesi, eserleri ve hatırası bir kez daha gönüllerde yaşatıldı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör