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Türk müzik tarihinin en acı vedası: Sanatçı Aylin Urgal’ın trajediyle biten yaşamına bakın! Meğer 5 yaşındaki ikiz evlatları…

"Paran Pulun Senin Olsun" ve "Sen Yarattın Beni" gibi unutulmayan şarkılarıyla 70'li yılların müzik listelerini altüst eden Aylin Urgal, Ali Kocatepe'nin keşfiyle Türk pop müziğinin efsane isimleri arasına adını yazdırdı. Müzik kariyerinde elde ettiği başarıların ardından sahnelere ara veren, sonrasında yeniden dinleyicisiyle buluşan ünlü sanatçının yaşamı, Ankara dönüşü yaşanan acı bir olayla bir anda karardı. O günlerde henüz 5 yaşında olan ikiz evlatları ile ilgili ortaya çıkan o detay ise yürekleri dağladı…

Giriş Tarihi: 31.08.2026 11:17 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 11:23