Türk şarkıcı Evrencan Gündüz’den Koreli grup Fifty Fifty’e dava

Asım Can Gündüz'ün oğlu Evrencan Gündüz'den beklenmedik bir hamle geldi. MİLYARLARCA KEZ ÇALINAN ŞARKININ ÇALINTI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ Gündüz, grubun 2023'te yayınladığı ve milyarlarca kez dinlenen Cupid adlı şarkısının, 'Sen Aşkımızdan' adlı parçasıyla benzerlik taşıdığını ve çalıntı olduğunu iddia etti. MAHKEMEYE DİLEKÇE SUNULDU Mahkemeye sunulan dilekçede davanın tarafları arasında Sony Music, Artista Warner Bros ve ATTRAKT Co. gibi şarkının yapımcıları ve dağıtımcıları da bulunuyor. ENGELLENMESİ TALEP EDİLDİ Dijital platformlara karşı da Cupid isimli şarkı ve türevlerinin yayınlanmasının engellenmesi talep edildi.