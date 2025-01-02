Türk şarkıcı Evrencan Gündüz’den Koreli grup Fifty Fifty’e dava

MİLYARLARCA KEZ ÇALINAN ŞARKININ ÇALINTI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Gündüz, grubun 2023'te yayınladığı ve milyarlarca kez dinlenen Cupid adlı şarkısının, 'Sen Aşkımızdan' adlı parçasıyla benzerlik taşıdığını ve çalıntı olduğunu iddia etti.