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Türk şarkıcı Evrencan Gündüz’den Koreli grup Fifty Fifty'e dava

Asım Can Gündüz'ün oğlu Evrencan Gündüz, Koreli müzik grubu Fifty Fifty'e uluslararası bir dava açtı.

Metin CAN
Giriş Tarihi: 02.01.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 06:43
Türk şarkıcı Evrencan Gündüz’den Koreli grup Fifty Fifty’e dava

Asım Can Gündüz'ün oğlu Evrencan Gündüz'den beklenmedik bir hamle geldi.

Türk şarkıcı Evrencan Gündüz’den Koreli grup Fifty Fifty’e dava

MİLYARLARCA KEZ ÇALINAN ŞARKININ ÇALINTI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Gündüz, grubun 2023'te yayınladığı ve milyarlarca kez dinlenen Cupid adlı şarkısının, 'Sen Aşkımızdan' adlı parçasıyla benzerlik taşıdığını ve çalıntı olduğunu iddia etti.

Türk şarkıcı Evrencan Gündüz’den Koreli grup Fifty Fifty’e dava

MAHKEMEYE DİLEKÇE SUNULDU

Mahkemeye sunulan dilekçede davanın tarafları arasında Sony Music, Artista Warner Bros ve ATTRAKT Co. gibi şarkının yapımcıları ve dağıtımcıları da bulunuyor.

Türk şarkıcı Evrencan Gündüz’den Koreli grup Fifty Fifty’e dava

ENGELLENMESİ TALEP EDİLDİ

Dijital platformlara karşı da Cupid isimli şarkı ve türevlerinin yayınlanmasının engellenmesi talep edildi.

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