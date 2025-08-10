Trend Galeri Trend Magazin Türk Sinemasının usta ismi Şener Şen'in gerçek adı ortaya çıktı! Bunu kimse tahmin etmiyordu...

Türk Sinemasının usta ismi Şener Şen'in gerçek adı ortaya çıktı! Bunu kimse tahmin etmiyordu...

Türk sinemasının efsane oyuncularından, unutulmaz filmlerin başrolü Şener Şen, yıllardır hem yeteneği hem de karakteriyle gönüllerde taht kurdu. Ancak usta oyuncunun yıllardır bilinmeyen bir sırrı, hayranlarını şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 07:27
Kariyerine öğretmenlik yaptıktan sonra tiyatro ile adım atan Şen, 1960'lı yıllardan itibaren sinema ve televizyon dünyasında sayısız esere imza attı. "Hababam Sınıfı" ve "Çöpçüler Kralı", "Eşkıya" gibi unutulmaz yapımlarda sergilediği performanslarla adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

Bugün hala aktif olarak projelerde yer alan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşayan usta sanatçının bu az bilinen ismi, hayranları arasında yeniden merak konusu oldu.

Hepimizin gönlünde başarılı oyunculuğu ile taht kuran Şener Şen'in gerçek adı ise Ali Haydar Şen.

Bunu hayranları ise sosyal medyada "Bunu asla tahmin etmezdik" yorumları yaptı.

Ünlüler dünyasının önde gelen başka birçok ismi de şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Bunlardan biri de Yalın adıyla tanıdığımız şarkıcımız.

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz?

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

SİBEL CAN: SİBEL CANGÜRE

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR

ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY

SEDA SAYAN: AYSEL GÜLAÇAR

DOĞUŞ: ORHAN BALTACI

KİBARİYE: BAHRİYE TOKMAK

MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT

AHU TUĞBA: TUĞBA ÇETİN