Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel’in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

"Tokatçı kadın olarak tanınmaktan ziyade sahnelere çıkan, şarkı söyleyen bir kadın olarak anılmayı çok isterdim. Bu olay hayallerimin önüne geçti. Herkes beni sinirli ve deli zannetti; kadın sunucular onları da döveceğim korkusuyla yanıma oturamıyordu. İyi bir programcı olabilirdim ama kalbimde yatan aslan şarkıcılıktı. Genç kızlığımı da kariyer hedeflerimi de mahvettim."