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Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel'in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...
Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel'in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...
2002 yılında canlı yayında attığı tokatla Türk televizyon tarihine damga vuran ve uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Sevda Demirel, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Ünlü isim, Hande Ataizi ile yaşadığı o büyük krizin perde arkasını ve yıllar sonra yaptığı itirafla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 29.10.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 11:45