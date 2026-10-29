Trend Galeri Trend Magazin Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel'in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel'in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

2002 yılında canlı yayında attığı tokatla Türk televizyon tarihine damga vuran ve uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Sevda Demirel, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Ünlü isim, Hande Ataizi ile yaşadığı o büyük krizin perde arkasını ve yıllar sonra yaptığı itirafla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 29.10.2026 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 11:45
Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel’in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan stüdyo olaylarından biri olan "tokat krizinde" tarafların yıllar sonra gelen açıklamaları, yaşanan pişmanlıkları ve olayın perde arkasını gözler önüne seriyor.

Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel’in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

24 yıl önce ekrana yansıyan gerginlik, her iki ismin de kariyerinde unutulmaz izler bıraktı.

2000'li Yılların Başında Stüdyoyu Sarsan Gerilim

Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel’in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

Cem Davran ve Hande Ataizi'nin birlikte sunduğu "İki Kere Kiki" adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk oldu.

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Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel’in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

Yayın sırasında editörler tarafından hazırlanan soruların yöneltilmesiyle birlikte Ataizi ile Demirel arasında tansiyon bir anda yükseldi. Sözlü atışmaların ardından Sevda Demirel'in "Ne dedin sen, sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyerek Hande Ataizi'ne attığı tokat, ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel’in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

Bant çekimi olarak başlayan programda yaşanan krizin ardından yayına ara verildi ve Demirel stüdyodan çıkarıldı.

Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel’in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

HANDE ATAİZİ: "REYTİNG UĞRUNA YILLARCA CEREMESİNİ ÇEKTİM"

Yaşadığı olayın ardından yaşadığı şoku dile getiren Hande Ataizi, O an elinin ayağının titrediğini ve yayın disiplinini korumak adına hiçbir şey olmamış gibi diğer konuğu ağırlamaya devam ettiğini ifade etti.

Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel’in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

Görüntülerin ekrana getirilmesini eleştiren ünlü oyuncu, sahnenin reyting aracı olarak kullanıldığını belirterek, "İlk tokat yiyen ben miyim? Bu durum uzatılacak bir şey değilken yıllarca ceremesini ben çektim" değerlendirmesinde bulundu.

Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel’in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

SEVDA DEMİREL'DEN YILLAR SONRA GELEN PİŞMANLIK İTİRAFI

Aradan geçen yılların ardından sessizliğini bozan 52 yaşındaki eski manken Sevda Demirel ise yaşananlardan dolayı büyük bir pişmanlık duyduğunu açıkladı. O dönem genç ve tecrübesiz olduğunu belirten Demirel, "Hande çok ağır konuşmasaydı bunu yapmazdım. Ancak doğruyu söylemek gerekirse 25 yıl önceki bu talihsiz olay yüzünden kariyerimi istediğim noktaya taşıyamadım" dedi.

Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel’in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

"KARİYERİM VE GENÇ KIZLIĞIM MAHVOLDU"

Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Sevda Demirel, olayın ardından toplumda oluşan algının hayatını olumsuz etkilediğini vurguladı:

Türk televizyon tarihinin şok edici skandalıydı! Hande Ataizi ve Sevda Demirel’in olayında şaşırtan itiraf: Bakın o tokadın altından ne çıktı...

"Tokatçı kadın olarak tanınmaktan ziyade sahnelere çıkan, şarkı söyleyen bir kadın olarak anılmayı çok isterdim. Bu olay hayallerimin önüne geçti. Herkes beni sinirli ve deli zannetti; kadın sunucular onları da döveceğim korkusuyla yanıma oturamıyordu. İyi bir programcı olabilirdim ama kalbimde yatan aslan şarkıcılıktı. Genç kızlığımı da kariyer hedeflerimi de mahvettim."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör