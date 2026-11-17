Sinemanın dünyanın en etkileyici sanat dalı olduğunu belirten Şoray, "Kitlelere hitap ediyor. Etkisi çok büyük. İzleyenleri o yaptığın filmlerle düşündürüyorsun. Hatta değiştirebiliyorsun da. Çok önemli bir meslek. Ama onun önemini anlayarak çok ciddi olarak hayatının önceliğini alman lazım. Başka hiçbir şey düşünmemen ve çok çalışman lazım." diye konuştu. Konuşmanın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, Şoray'a çiçek takdim etti. Söyleşi sırasında bir hayranının doğum gününü kutlayarak onunla özçekim yapan Şoray, etkinlik sonunda çalınan şarkıyla oynadı.