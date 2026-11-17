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Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı: Küpesi kaybolunca elbisesinin eteğini kesmişler!
Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı: Küpesi kaybolunca elbisesinin eteğini kesmişler!
Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, Antalya'da katıldığı söyleşide Yeşilçam yıllarına dair dikkat çeken anılarını paylaştı. Tarık Akan'la birlikte rol aldığı "Baraj" setinde yaşadıklarını anlatan usta oyuncu, o dönemin imkansızlıkları karşısında nasıl çözümler ürettiklerini gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 17.11.2026 09:12