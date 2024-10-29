Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında! Sanat camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Yurdun her köşesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor...

Cumhuriyetimizin 101. yaşı tüm Türkiye ve yavru vatanda büyük bir övünç ile kutlanıyor. Ulu önder Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman Türk milleti minnet ile anılıyor.