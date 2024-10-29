Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında! Sanat camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Cumhuriyetimizin 101. yaşı tüm Türkiye ve yavru vatanda coşku ile kutlanıyor. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle Türk milleti için yeni bir devir başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim'i en büyük bayram olarak nitelendirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılında ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları anılıyor. Bayraklar ile süslenen yurdun dört bir yanından marşlar yükseliyor. Sanat camiasının ünlü isimleri de Cumhuriyet'in 101. yaşını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...
Giriş Tarihi: 29.10.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:39