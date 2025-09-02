Trend
Türkiye'nin güzellik kraliçesinin hayatını karartan hata! Güzellik ürünüyle güzelliğini kaybetti: "Ben yaptım siz yapmayın..."
Bir zamanların güzellik kraliçesi Nursena Say, yaşadığı büyük cilt kabusunu ilk kez anlattı! Sosyal medyada gördüğü önerilere kanarak kullandığı ürünler hayatını adeta kâbusa çevirdi. Say, yaşadığı acı tecrübenin ardından kadınlara çok net bir uyarıda bulundu: "Ben yaptım, siz yapmayın!" İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.09.2025 05:58
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 06:23