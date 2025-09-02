Trend Galeri Trend Magazin Türkiye'nin güzellik kraliçesinin hayatını karartan hata! Güzellik ürünüyle güzelliğini kaybetti: "Ben yaptım siz yapmayın..."

Türkiye'nin güzellik kraliçesinin hayatını karartan hata! Güzellik ürünüyle güzelliğini kaybetti: "Ben yaptım siz yapmayın..."

Bir zamanların güzellik kraliçesi Nursena Say, yaşadığı büyük cilt kabusunu ilk kez anlattı! Sosyal medyada gördüğü önerilere kanarak kullandığı ürünler hayatını adeta kâbusa çevirdi. Say, yaşadığı acı tecrübenin ardından kadınlara çok net bir uyarıda bulundu: "Ben yaptım, siz yapmayın!" İşte detaylar...

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 02.09.2025 05:58 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 06:23
2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say, internette gördüğü reklam üzerine güzellik ürünü satın aldı.

O ürün, Say'ın cildini mahvedip gül hastalığına yakalanmasına neden oldu.

'BEN YAPTIM SİZ YAPMAYIN'
Eski güzellik kraliçesi Nursena Say, yaşadığı kabus nedeniyle kadınları şu sözlerle uyardı:

"Sosyal medyada gördüğünüz, insanların reklam yaparak üzerinizden para kazandığı kliniklerin, cilt bakım ürünleri size iyi gelmeyebilir.

Ve cildinizi kurtarılması zor bir hale getirebilir. Doktorunuza danışmadan hiçbir şey yapmayın. Ben yaptım siz yapmayın!"

GÜL HASTALIĞI NEDİR?
YÜZDE kızarıklığa, iltihaplı lezyonlara, küçük ve yüzeysel formda genişlemiş ya da çatlamış kan damarlarına neden olan kronik bir cilt rahatsızlığıdır.

Kızarıklık ve lezyonlar çoğunlukla burun, yanaklar ya da çenede ortaya çıkar, daha nadir olarak boyun ve göğüs bölgesinde de görülebilir.

Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık, bağışıklık sistemi tepkileri, güneş ışığı, aşırı sıcak, alkol, baharatlı yiyecekler ve stres gibi faktörlerin tetikleyici olduğu düşünülmektedir.

Çoğu zaman akne ile karıştırılsa da farklı bir hastalıktır.

Erken teşhis ve uzman hekim kontrolünde tedaviyle ilerlemesi yavaşlatılabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir.