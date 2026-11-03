Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

14 YAŞINDA BAŞROL!

Muhsin Ertuğrul'un rejisörlüğünü yaptığı 1933 yapımı 'Söz Bir Allah Bir' filmiyle sinemaya adım atan Cahide Sonku, kısa sürede dönemin en büyük yıldızı haline geldi. Ancak bir akşam kahve içerken yanındaki arkadaşına gülerek, "Ancak aptal kadınlar parasız kalır" demesi, kaderinin ironik bir yansıması olarak tarihe geçti.