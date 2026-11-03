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Türkiye'nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku'nun trajik çöküşü...
Türkiye'nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku'nun trajik çöküşü...
Türkiye'nin ilk kadın sinema yıldızı olan Cahide Sonku; ihtişamlı hayatı, devasa serveti ve trajik çöküşüyle Yeşilçam'ın en hüzünlü hikayesinin kahramanı oldu. İşte efsane ismin zirvedeki altın kadehlerden sefalete uzanan o trajik hayatının perde arkası!
Giriş Tarihi: 03.11.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 14:09