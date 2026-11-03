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Türkiye'nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku'nun trajik çöküşü...

Türkiye'nin ilk kadın sinema yıldızı olan Cahide Sonku; ihtişamlı hayatı, devasa serveti ve trajik çöküşüyle Yeşilçam'ın en hüzünlü hikayesinin kahramanı oldu. İşte efsane ismin zirvedeki altın kadehlerden sefalete uzanan o trajik hayatının perde arkası!

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 03.11.2026 13:15 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 14:09
Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

1919 yılında Yemen'de dünyaya gelen ve sanat hayatına 1932 yılında Şehir Tiyatrosu'nda figüran olarak adım atan Cahide Sonku, Türk sinema ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

Ancak güzelliği ve yeteneğiyle ardı ardına rekorlar kıran Sonku'nun zirveden dibe çakılışı, Yeşilçam tarihinin en acı örneklerinden biri oldu.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

14 YAŞINDA BAŞROL!

Muhsin Ertuğrul'un rejisörlüğünü yaptığı 1933 yapımı 'Söz Bir Allah Bir' filmiyle sinemaya adım atan Cahide Sonku, kısa sürede dönemin en büyük yıldızı haline geldi. Ancak bir akşam kahve içerken yanındaki arkadaşına gülerek, "Ancak aptal kadınlar parasız kalır" demesi, kaderinin ironik bir yansıması olarak tarihe geçti.

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Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

BÜYÜK YANGIN HER ŞEYİ KÜL ETTİ

Evliliklerinde aradığı mutluluğu bulamayan, Talat Artemel ve İhsan Doruk ile yaptığı evlilikler hüsranla biten Sonku; kendi film şirketini kurdu. 25 kişinin çalıştığı Sonku Film, kısa sürede 1 milyon liradan fazla kazanç elde ederek dönemin en büyük yapım imparatorluklarından biri oldu.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

Ancak bir gün ofiste çıkan yangın, bütün filmleri kopyalarıyla beraber küle çevirdi. O günden sonra zirveden düşüşü hızlanan Sonku, yanan ofisin arta kalan odasına kapandı. Böylece efsane isim, devasa servetini ve itibarını bir gecede kaybetti.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

"SİZ CAHİDE SONKU DEĞİL MİSİNİZ?"

Yıllar geçtikçe unutulan, gazetelerde ara sıra "Cahide Sonku Öldü" yalan haberleriyle anılan ünlü isim, 1970'lerin sonunda Beyoğlu'nda bir lokantada mutfakta bulaşık yıkarken bir fotoğrafçı tarafından fark edildi.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

Kendisine yöneltilen "Siz Cahide Sonku değil misiniz?" sorusuna "Ben Cahide Sonku değilim" diyerek yanıt verdi.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

18 Mart 1981'de bir arkadaşının evinde 62 yaşında hayata gözlerini yuman Türk sinemasının ilk kadın yıldızının cenazesine ise sadece 8 kişi katıldı. Altın kadehlerden bulaşıkçılığa uzanan bu trajik hayat, Yeşilçam'ın en büyük dramı olarak hafızalarda kaldı.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

YEŞİLÇAM'IN ACIMASIZ KÖTÜ ADAMIYDI! FİLMLERDE ARKADAN BIÇAKLAYAN İHSAN GEDİK'İN SON HALİ YÜREK BURKTU...

Sert yüz hatları ile Yeşilçam'da hep "kötü adam" rolleriyle karşımıza çıkan İhsan Gedik, Cüneyt Arkın'ın havada uçarak attığı tekmelerin ve Kemal Sunal'ın absürt dayaklarının merkezindeki o emektar isimdi.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

Usta oyuncu rolünü o kadar profesyonel yapıyordu ki, izleyici sinema salonlarında onu gerçekten kötü biri sanıp yuhluyordu.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

1960'lı yıllarda set işçisi olarak adım attığı Türk sinemasında 600'ün üzerinde filme imza atan İhsan Gedik, ekranların en tanıdık ve en ikonik yüzlerinden biriydi.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

Ancak Yeşilçam'ın ışıltılı günleri geride kalınca, usta oyuncu da bir süre sonra yönetmenlerden teklif almamaya başladı. Ancak kameralarına takılan yürek burkan görüntüler, 84 yaşındaki usta oyuncunun yaşam savaşını gözler önüne serdi.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

BUGÜN HALA HAYATTA AMA GEÇİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN...

İlerleyen yaşına ve fiziksel zorluklarına rağmen hayata tutunmaya çalışan ve Yeşilçam'ın güzel günlerine veda eden isimlerin arasında katılan Gedik, bastonuna dayanıp sokak sokak gezerek kendi kitabını satmaya çalışıyor.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

ARTIK ESKİ GÜÇLÜ ADAM DEĞİL

Usta oyuncuyu filmlerdeki güçlü, kavgacı ve korkutucu haliyle hatırlayan hayranları, sokakta elinde kitapçıklarla karşılarında gördüklerinde duygulanmadan edemiyor.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

BİZİ KAHKAHALARA BOĞAN SAF CİLALI İBO'NUN BU ÖDÜLÜNÜ BİLİYOR MUYDUNUZ?

1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Feridun Karakaya, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra kendini tiyatro sahnelerine adadı. Özellikle 1960 ve 70'li yıllarda beyazperdeye taşıdığı; papyonu, şapkası ve kendine has ritmik yürüyüşüyle akıllara kazınan "Cilalı İbo" karakteriyle Türkiye'nin en sevilen komedi yüzlerinden biri oldu.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

Cilalı İbo Almanya'da, Cilalı İbo Teksas Fatihi ve Beyaz Mendil gibi sayısız gişe rekortmeni filme imza atan usta oyuncu, sahnedeki dinamik ve sempatik enerjisiyle halkın sevgilisi haline geldi.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

Karakaya'yı Yeşilçam'ın sınırlarının ötesine taşıyan detay ise tiyatroya olan eşsiz katkısıydı.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

Molière oyunlarındaki muazzam performanslarıyla Fransız kültürünün Türkiye'de tanınmasını sağlayan usta sanatçı, bu çabalarından dolayı Fransa devleti tarafından Legion D'Honneur Nişanı ile ödüllendirildi.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

Oğlu Cem Karakaya'ya da oyunculuk mirasını devreden bu büyük çınar, 24 Nisan 2004 tarihinde 75 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

Geriye ise yüzümüzde tebessüm bırakan onlarca unutulmaz film kaldı.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

YEŞİLÇAM'IN YAKIŞIKLI JÖNÜ MESUT ENGİN'İN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin en yakışıklı jönlerinden biriydi, Ses Dergisi'nin o meşhur yarışmasında rakiplerini geride bırakıp zirveye oturmuştu. Ancak Yeşilçam'ın ışıltılı dünyasından sokaklara uzanan hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Mesut Engin'in o zor günlerine dair detaylar duyanların kahretti... Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran, ışıltılı sahnelerin aranan yüzü Mesut Engin'in hayat hikayesi, başarıdan en dibe uzanan trajik bir yolculuğun özeti gibi.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

1973 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmada birçok rakibini geride bırakarak birinci seçilen ve sanat dünyasına hızlı bir giriş yapan ünlü aktör, ne yazık ki son yıllarını sokaklarda, hastalıklarla boğuşarak geçirdi.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

YARIŞMA BİRİNCİLİĞİNDEN BAŞROLLERE UZANAN KARİYER

Gerçek adı Mesut Kundak olan sanatçı, kariyerine başladığı 1970'li yıllarda Dert Bende, Yedi Evlat İki Damat, Özleyiş ve Gecelerin Ötesi gibi yapımlarla izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

Kısa sürede jönler arasına adını yazdıran Engin, Sevmek, Yazık Oldu Yarınlara, Ah Bu Gençlik ve Deli Kız filmleriyle popülerliğini pekiştirdi. Sadece sinemada değil, mankenlik ve fotomodellik dünyasında da fırtınalar estirdi.

Türkiye’nin ilk kadın yıldızıydı, devasa servetini bir gecede kaybetti! Lüks malikanelerden bulaşıkçılığa uzanan Cahide Sonku’nun trajik çöküşü...

HAYATINI ALTÜST EDEN O KAZA

1976 yılında geçirdiği feci trafik kazası, Mesut Engin için sonun başlangıcı oldu. Sağ el bileğinin sinirlerinin kesilmesiyle büyük bir yıkım yaşayan sanatçı, içine girdiği bunalımı aşmakta zorlandı. Bu süreçten sonra yer aldığı Lekeli Kadın, Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe, Kaşık Düşmanı ve Sonsuz Sokaklar gibi filmlere rağmen eski günlerine dönmekte zorluk çekti.