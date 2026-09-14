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"Tuttu Fırlattı" şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran'la evlendi!

"Tuttu Fırlattı", "Her Şey Bitmedi Bitmez" ve "Ne Yapardım" şarkılarıyla pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Gökçe Dinçer'den müjdeli haber geldi! Ünlü şarkıcı Aras Yıldıran ile dünyaevine girdi.

Giriş Tarihi: 14.09.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 14:49
Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

"Tuttu Fırlattı Kalbimi" gibi popüler şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Gökçe Dinçer, özel hayatında yeni bir döneme adım attı.

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

Başarılı sanatçı, bir süredir beraberlik yaşadığı müzisyen Aras Yıldıran'la dünyaevine girdi.

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenen özel törende çift, hayatlarını birleştiren imzaları attı.

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Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

Nikah töreninde sade bir şıklığı tercih eden Gökçe Dinçer'in neşeli tavırları dikkat çekerken, törenden yansıyan kareler kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

Pop müzik sahnesinde kendine has tarzı ve enerjik performanslarıyla bilinen Gökçe Dinçer, 2014 yılında diş hekimi Bülent Gençer ile evlenmişti. Yaklaşık 11 yıl süren bu birliktelik, 2024 yılında yolların ayrılmasıyla sona ermişti. Ayrılığın ardından uzun süre hayatına kimseyi almayan ve çalışmalarına odaklanan şarkıcı, Aras Yıldıran ile başladığı yeni ilişkisini evlilikle taçlandırmış oldu.

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Tuttu Fırlattı şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran’la evlendi!

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA