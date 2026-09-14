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"Tuttu Fırlattı" şarkısıyla milyonlar dinlenmişti! Gökçe Dinçer müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran'la evlendi!

"Tuttu Fırlattı", "Her Şey Bitmedi Bitmez" ve "Ne Yapardım" şarkılarıyla pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Gökçe Dinçer'den müjdeli haber geldi! Ünlü şarkıcı Aras Yıldıran ile dünyaevine girdi.

Giriş Tarihi: 14.09.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 14:49