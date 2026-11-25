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Ufuk Beydemir baba oldu! Ünlü şarkıcıdan erken doğan bebeği için duygusal açıklama: İşte ismi ve son durumu...
Ufuk Beydemir baba oldu! Ünlü şarkıcıdan erken doğan bebeği için duygusal açıklama: İşte ismi ve son durumu...
'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir, baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Sharon Kovacs ile bebeklerini kucağına aldı. Beydemir, erken doğan bebeğinin son durumuna ilişkin yaptığı açıklama ile sevenlerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 25.11.2026 08:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 09:15