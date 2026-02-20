Trend Galeri Trend Magazin Ölümden dönmüştü! Ufuk Özkan'dan müjdeli taburcu haberi geldi: "Kavuşmak için gün sayıyorum..."

Geçirdiği karaciğer nakli ile hayata yeniden tutunan sevilen oyuncu Ufuk Özkan, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. 11 saat süren zorlu ameliyattan sadece 16 gün sonra ayağa kalkan Özkan, bundan sonraki süreç için edindiği yeni misyonunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.02.2026 08:21 Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 08:53
Türkiye'nin ekranlardan tanıdığı ve sevdiği isim Ufuk Özkan, hayatının en zorlu sınavını başarıyla geride bıraktı. Prof. Dr. Onur Yaprak, ilk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacağını, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı. Başarılı sürecin ardından taburcu edilen Özkan, kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

"UMUT OLMAK, HAYAT OLMAK GERÇEKTEN ÇOK KIYMETLİ"

Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donör Salih Kıvırcık ile birlikte sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yaptıklarını söyledi. Özkan, "Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor" diye konuştu.

Organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını Türkiye genelinde yaymayı hedeflediklerini belirten Özkan, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da destek verdiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu: "Çok özlediğim mesleğime geri dönmek için gün sayıyorum" | Video

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

3 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 saat süren ameliyatın kendisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özkan, "Operasyonun 9,5 saati cerrahiydi. Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım. Hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle ilgilendi. Hepsine minnettarım. Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÖZLEDİĞİM MESLEĞİME KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUM"

Organ bağışına dikkat çekmeyi hayatının bundan sonraki döneminde bir misyon edindiğini belirten Özkan, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Ramazan ayı dolayısıyla iyi dileklerini de ileten Özkan, organ nakli servisinden taburcu edildiğini ve kontrol sürecinin devam edeceğini söyledi. "Çok özlediğim mesleğime ve seyircilerime kavuşmak için gün sayıyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmak üzere" dedi.

"BEKLEDİĞİMİZDEN ÇOK DAHA KISA SÜREDE TOPARLANDIK"

Ufuk Özkan'a karaciğer bağışında bulunan donör Salih Kıvırcık ise sürecin düşündüklerinden daha hızlı ilerlediğini belirterek, "Beklediğimizden çok daha kısa sürede toparlandık. Yaklaşık iki gün içinde yürümeye başladım. Üçüncü gün normal beslenmeye geçebileceğim söylendi. Korkulacak bir durum olmadığını yaşayarak gördüm" dedi. Organ bağışı konusunda endişe duyanlara da mesaj veren Kıvırcık, bağış sonrası hayatın normal şekilde devam edebildiğini vurguladı.

TAKİPLER DEVAM EDECEK

Prof. Dr. Onur Yaprak, taburculuk sürecine ilişkin bilgi verdi. Yaprak, "Hem Ufuk hem de Salih kardeşimizi organ nakli bölümümüzden taburcu ettik. Ufuk kardeşimizin evi uzak olduğu için kontrollerini daha rahat sürdürebilmesi adına bir hafta daha hastanemizde misafir edeceğiz. Bu süreçte ilaç eğitimleri tamamlanacak. İlk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacak, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığını azaltacağız. Birkaç ay içerisinde tamamen sosyal yaşamına dönebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye'nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde en kritik eşiği geride bırakarak 8 saat süren başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Doktorları hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıklamıştı. Ameliyat sonrası taburcu olan Ufuk Özkan, hakkında ortaya atılan 'yoğun bakım' iddialarına paylaşım yaparak yanıt vermişti. İşte haberin detayları...

"SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU"

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, şu sözleri kullanmıştı:

"Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" şeklinde konuştu. Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek."

"SAĞLIĞIM BANA 'DUR' DEDİ"

Özkan aynı zamanda sağlığını ihmal ettiğini söyleyerek, "Yazları hep film çeken, kışları da tiyatroyla beraber devam ettiren, sağlığını öteleyen biriyim. Bu süreçte kendime iyi bakmadım. Ama bir yerde artık ben kendime artık 'Dur' diyemedim. Sağlığım bana 'Dur' dedi. Artık Salih'le kardeşlikten çok öteyiz. Sevildiğimi gerçekten biliyordum ama bunun için çok daha fazlasına ihtiyacım varmış" demişti.

YOĞUN BAKIM SONRASI İLK FOTOĞRAF GELMİŞTİ

Umut Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra çekilen fotoğrafı paylaşmıştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan da Instagram hesabında abisi ve Salih Kıvırcık'ın yer aldığı kareyi paylaşarak, "Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" notunu düşmüştü.

Son olarak Özkan yoğun bakımdan çıktıktan sonra duygusal bir paylaşımla sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti.

İYİ Kİ VARSINIZ!

Dostlarım, mesaj kutuma yüzlerce yorum düşüyor. Hepsini özenle okuyorum. Birbirinden güzel o kadar iltifatlar hayır duaları var ki, ekran görüntüsü ile bazılarını paylaşmayı düşündüm ama paylaşamadıklarımı hakkına gireceğimi düşünerek vazgeçtim. O yüzden yorumlar bende kalsın. Dünya siz yüreği güzel insanların hatrına ayakta duruyor deyip topluca teşekkür edelim. İyi ki varsınız. Biz bize yeteriz. Var olun...

DONÖRÜ KONUŞMUŞTU

Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

"ZORLU BİR SÜREÇ BİZİ BEKLER"

Kıvırcık hastane odasından bir kare yayınlayarak, ''11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler'' ifadelerini kullanmıştı.

UFUK ÖZKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

"KORKUM YOK"

Ufuk Özkan, kardeşi Umut Özkan ve kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile bir fotoğrafını paylaşarak altına ise duygusal bir not eklemişti.

Özkan paylaşımında, "Merhabalar, öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum.

"BU SÜREÇ BANA BİR KARDEŞ DAHA KAZANDIRDI"

Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular. Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak'a, Prof. Dr. Murat Dayangaç'a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık'a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel'i de sevgiyle anıyorum.

"DUALAR BENİM MUHAFIZIM OLDU"

Ayrıca destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi'ye, Elif Hanımefendi'ye ve Sayın Orhan Gencebay'a teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Ve en büyük teşekkürümü, göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya sunuyor; kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır." demişti.

HASTANEDEN TABURCU OLMUŞTU

Ufuk Özkan, hastaneden taburcu olmuştu. İlk fotoğraf karesi ise sosyal medya sayfasından 'Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz' notuyla paylaşılmıştı.

İDDİALARA CEVAP VERDİ!

Ünlü oyucu Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık'ın geçirdiği karaciğer nakli ameliyatı sonrası durumlarının ağırlaştığı için tekrar 'yoğun bakıma yatırıldığı' iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, iddiaları yalanlayarak "Aslanlar gibiyiz, itibar etmeyiniz" dedi.

"ASLANLAR GİBİYİZ"

Ünlü oyuncu Özkan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan. Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun."

NELER OLMUŞTU?

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve tedavi gören 50 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği sebebiyle organ nakli bekliyordu. 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyordu.

ÜNLÜ İSİMLER DONÖR ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Bu süreçte Sanat dünyasından; Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Emine Ün gibi isimler Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yapmıştı.

MÜJDELİ HABER KARDEŞİNDEN GELDİ!

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan'a uygun donör bulunduğu müjdesi kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

"%90 OLUMLU İLERLEMEKTEDİR"

"Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreci ile ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibariyle yaklaşık %90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde, Pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bu süre zarfında içtenlikleriyle, destekleriyle ve bu süreçte ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem de ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz"

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun kardeşi Umut Özkan, abisi için donör adayı olduğunu ancak yapılan tetkiklerin olumsuz sonuçlandığını açıklamıştı.
Umut Özkan üzücü haberi, "Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki o donör bulunacak" sözleriyle duyurmuştu.