Ölümden dönmüştü! Ufuk Özkan'dan müjdeli taburcu haberi geldi: "Kavuşmak için gün sayıyorum..."
Geçirdiği karaciğer nakli ile hayata yeniden tutunan sevilen oyuncu Ufuk Özkan, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. 11 saat süren zorlu ameliyattan sadece 16 gün sonra ayağa kalkan Özkan, bundan sonraki süreç için edindiği yeni misyonunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 20.02.2026 08:21
Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 08:53