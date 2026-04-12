Ufuk Özkan'a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

Ekranların sevilen yüzü Ufuk Özkan, yeni yaşına adım atarken sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı! Başarılı oyuncunun doğum gününü unutmayan yakın dostları ve geniş hayran kitlesi, günün ilk ışıklarından itibaren ünlü ismi mesaj yağmuruna tuttu.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 12.04.2026 15:12
Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

51 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

"EN GÜZEL HİKAYE AİLEYLE YAZILIR"

Evine döner dönmez ailesiyle çekildiği neşeli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ufuk Özkan, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düşmüştü.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

YENİ YAŞINDA MESAJ YAĞMURUNA TUTULDU!

Ekranların sevilen ismi Ufuk Özkan, yeni yaşına adım atarken adeta sosyal medya fırtınası estirdi! Başarılı oyuncunun doğum gününü unutmayan dostları ve geniş hayran kitlesi, sabahın ilk ışıklarından itibaren ünlü ismi kelimenin tam anlamıyla mesaj yağmuruna tuttu.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

Özkan için yapılan paylaşımlarda sadece iyi dilekler değil, aynı zamanda dostlarıyla olan samimi ve duygu dolu anıları da dikkat çekti. Yakın çevresinin ünlü oyuncu hakkında yazdığı "içten" ifadeler, Özkan'ın sanat camiasındaki sevilen duruşunu bir kez daha kanıtladı

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

"ÇOK AŞK!"

Zorlu sağlık sürecini geride bırakmaya başlayan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer naklinin ardından oğluyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Paylaşımına "Çok aşk!" düştüğü notla dikkat çeken Özkan, takipçilerini hem duygulandırmış hem de sevindirmişti. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde de Instagram hesabından kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile bir paylaşım yapmıştı.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

Toparlanma sürecinde olduğu görülen Özkan, hikayesinde 'Her şey kontrol altında' notunu düşmüştü.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMAYAN KARDEŞİNE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ!

Öte yandan Özkan, yaşadığı zor günlerde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan kardeşi Umut Özkan'a sosyal medya üzerinden duygu dolu sözlerle teşekkür etmişti. Sanatçı, bu süreçte en büyük desteğinin ailesi olduğunu vurgulamıştı.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

"Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder.
Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı.
O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu.
Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı.
Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi.
Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır:
Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar.
İyi ki varsın kardeşim."

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE NAKİL SÜRECİYLE İLGİLİ AYRINTILARI DONÖRÜ VE ABİSİ ANLATMIŞTI!

Ufuk Özkan'a karaciğer naklinde donör olan Salih Kıvırcık, Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ile geçtiğimiz günlerde Cihangir'deydi.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

"GİDİYORUZ AMA ÇIKAMAMAK DA VAR"

Hastaneden çıkan ve artık sağlığına kavuşan Salih Kıvırcık, süreci anlattı: "Ameliyat günü geldi. Ufuk abinin odasına girdim. Duygulandık, eskilerden konuştuk. Ufuk abi ameliyata girerken "Gidiyoruz ama çıkamamak da var" dedi.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

"HER ŞEYE HAZIRDIK"

Her şeye hazırdık yani. Kandil günü ameliyat olduk. Tüm Türkiye'nin dualarıyla süreci birlikte atlattık. Bir iş adamı 26 tane kurban kestirmiş."

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

Peki Ufuk Özkan'ın tüm bu sağlık sürecinde neler yaşanmıştı?

Ufuk Özkan, zorlu bir karaciğer nakli sürecinin ardından hayata yeniden "merhaba" dedi! Günlerce süren belirsizlik, 11 saatlik kritik operasyon ve hastane koridorlarında nefeslerin tutulduğu o anlar geride kaldı ancak yankıları devam ediyor. Ünlü oyuncunun kardeşi, ameliyat sabahı yaşanan ve hafızalardan silinmeyecek o kareleri şu sözlerle paylaştı...

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

"Abimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu… Ama şükürler olsun ki abimin dediği gibi dualarınız bizim muhafızımız oldu. Bizi ayakta tutan, içimize güç veren, umudu yeniden yeşerten hep o dualardı.
Ufuk abimle ve Salih kardeşimizle ameliyata girmeden önce yaşadığımız o sessiz bekleyişi, kapı önündeki heyecanı, içimizdeki fırtınayı… Ve ameliyat sonrasında aldığımız o derin nefesi, gözlerimizde biriken şükür yaşlarını asla unutmayacağız. O anlar artık geride kaldı belki ama bizler için ömürlük bir hatıra, tarifsiz bir sevgi ve dayanışma olarak kalacak.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

Yaşadıklarımızı kalbimizde saklamakla yetinmeyip, bu duyguyu sevdiklerimizle de paylaşmak istedik. Belki birine umut olur, belki birine güç verir diye…
Rabbim çare bekleyen, şifa bekleyen bütün kullarına şifa eylesin. Kimseyi umutsuzlukla sınamasın. Dualarımız birbirimize muhafız olsun."

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

DOKTORU AMELİYAT SONRASI SÜRECİ ANLATMIŞTI

Türkiye'nin ekranlardan tanıdığı ve sevdiği isim Ufuk Özkan, hayatının en zorlu sınavını başarıyla geride bıraktı. Prof. Dr. Onur Yaprak, ilk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacağını, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı. Başarılı sürecin ardından taburcu edilen Özkan, kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

"UMUT OLMAK, HAYAT OLMAK GERÇEKTEN ÇOK KIYMETLİ"

Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donör Salih Kıvırcık ile birlikte sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yaptıklarını söyledi. Özkan, "Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor" diye konuştu.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

Organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını Türkiye genelinde yaymayı hedeflediklerini belirten Özkan, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da destek verdiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu: "Çok özlediğim mesleğime geri dönmek için gün sayıyorum" | Video

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

3 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 saat süren ameliyatın kendisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özkan, "Operasyonun 9,5 saati cerrahiydi. Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım. Hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle ilgilendi. Hepsine minnettarım. Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum" şeklinde konuştu.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

"ÇOK ÖZLEDİĞİM MESLEĞİME KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUM"

Organ bağışına dikkat çekmeyi hayatının bundan sonraki döneminde bir misyon edindiğini belirten Özkan, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Ramazan ayı dolayısıyla iyi dileklerini de ileten Özkan, organ nakli servisinden taburcu edildiğini ve kontrol sürecinin devam edeceğini söyledi. "Çok özlediğim mesleğime ve seyircilerime kavuşmak için gün sayıyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmak üzere" dedi.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

"BEKLEDİĞİMİZDEN ÇOK DAHA KISA SÜREDE TOPARLANDIK"

Ufuk Özkan'a karaciğer bağışında bulunan donör Salih Kıvırcık ise sürecin düşündüklerinden daha hızlı ilerlediğini belirterek, "Beklediğimizden çok daha kısa sürede toparlandık. Yaklaşık iki gün içinde yürümeye başladım. Üçüncü gün normal beslenmeye geçebileceğim söylendi. Korkulacak bir durum olmadığını yaşayarak gördüm" dedi. Organ bağışı konusunda endişe duyanlara da mesaj veren Kıvırcık, bağış sonrası hayatın normal şekilde devam edebildiğini vurguladı.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

TAKİPLER DEVAM EDECEK

Prof. Dr. Onur Yaprak, taburculuk sürecine ilişkin bilgi verdi. Yaprak, "Hem Ufuk hem de Salih kardeşimizi organ nakli bölümümüzden taburcu ettik. Ufuk kardeşimizin evi uzak olduğu için kontrollerini daha rahat sürdürebilmesi adına bir hafta daha hastanemizde misafir edeceğiz. Bu süreçte ilaç eğitimleri tamamlanacak. İlk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacak, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığını azaltacağız. Birkaç ay içerisinde tamamen sosyal yaşamına dönebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

NELER OLMUŞTU?

Türkiye'nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde en kritik eşiği geride bırakarak 8 saat süren başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Doktorları hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıklamıştı. Ameliyat sonrası taburcu olan Ufuk Özkan, hakkında ortaya atılan 'yoğun bakım' iddialarına paylaşım yaparak yanıt vermişti. İşte haberin detayları...

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

"SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU"

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, şu sözleri kullanmıştı:

"Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" şeklinde konuştu. Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek."

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

"SAĞLIĞIM BANA 'DUR' DEDİ"

Özkan aynı zamanda sağlığını ihmal ettiğini söyleyerek, "Yazları hep film çeken, kışları da tiyatroyla beraber devam ettiren, sağlığını öteleyen biriyim. Bu süreçte kendime iyi bakmadım. Ama bir yerde artık ben kendime artık 'Dur' diyemedim. Sağlığım bana 'Dur' dedi. Artık Salih'le kardeşlikten çok öteyiz. Sevildiğimi gerçekten biliyordum ama bunun için çok daha fazlasına ihtiyacım varmış" demişti.

Ufuk Özkan’a yeni yaşında mesaj yağmuru! Sevenleri yalnız bırakmadı: Duygu dolu paylaşımlar peş peşe geldi!

YOĞUN BAKIM SONRASI İLK FOTOĞRAF GELMİŞTİ

Umut Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra çekilen fotoğrafı paylaşmıştı.