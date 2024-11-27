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Uğur Dündar saldırıya geçip ağzını bozdu! Bu neyin telaşı? İşte Uğur Dündar'ın cevap vermesi gereken sorular...

Tek amacı biyolojik babasını bulmak olan Dilara Gülatan, Uğur Dündar'ın hışmına uğradı. Dilara Gülatan'ın tek suçu; annesi Suphiye Orancı'nın "Senin baban Uğur Dündar" sözleri üzerine usta gazeteciden DNA testi istemekti… Uğur Dündar ise kalkıp sosyal medya hesabından Dilara Gülatan'ı ve annesini hedef alan suçlamalarda bulundu. Hem de bunu Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptı. Uğur Dündar'ın; sadece adaleti arayan bir genç kadına üstten bakan, aşağılayan iğneleyici üslubu bırakıp bir an evvel şu sorulara yanıt vermesi gerekiyor:

Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 27.11.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:34
Uğur Dündar saldırıya geçip ağzını bozdu! Bu neyin telaşı? İşte Uğur Dündar’ın cevap vermesi gereken sorular...

Şu sıralar etrafımdaki herkes aynı şeyi konuşuyor! Uğur Dündar'a açılan babalık davasını… Biliyorsunuz hafta başı Dilara Gülatan'la bir röportaj yaptım. Kendisine Uğur Dündar'a açtığı babalık davasının son durumunu, bu süreç boyunca yaşadıklarını sordum. O da tüm samimiyetiyle yaşanan süreci anlattı.

Uğur Dündar saldırıya geçip ağzını bozdu! Bu neyin telaşı? İşte Uğur Dündar’ın cevap vermesi gereken sorular...

Ancak röportajın ardından Dündar, hem bu konuyla ilgili haber yapanları hem de tek amacı biyolojik babasını bulup huzura ermek olmak Dilara Gülatan'ı ve annesini hedef aldı.

Uğur Dündar saldırıya geçip ağzını bozdu! Bu neyin telaşı? İşte Uğur Dündar’ın cevap vermesi gereken sorular...

Gülatan'ın tek suçu; annesi Suphiye Oran'ın "Senin baban Uğur Dündar" sözleri üzerine usta gazeteciden DNA testi istemekti…

Uğur Dündar saldırıya geçip ağzını bozdu! Bu neyin telaşı? İşte Uğur Dündar’ın cevap vermesi gereken sorular...

Dündar ise kalkıp sosyal medya hesabından Dilara'yı ve annesini hedef alan suçlamalarda bulundu. Hem de bunu Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptı.

Uğur Dündar saldırıya geçip ağzını bozdu! Bu neyin telaşı? İşte Uğur Dündar’ın cevap vermesi gereken sorular...

Uğur Dündar; amacı sadece babasını ve adaleti arayan bir genç kadına üstten bakan, aşağılayan, iğneleyici uslübu bırakıp bir an evvel bazı sorulara yanıt vermesi gerekiyor...

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