Uğur Dündar saldırıya geçip ağzını bozdu! Bu neyin telaşı? İşte Uğur Dündar'ın cevap vermesi gereken sorular...

Tek amacı biyolojik babasını bulmak olan Dilara Gülatan, Uğur Dündar'ın hışmına uğradı. Dilara Gülatan'ın tek suçu; annesi Suphiye Orancı'nın "Senin baban Uğur Dündar" sözleri üzerine usta gazeteciden DNA testi istemekti… Uğur Dündar ise kalkıp sosyal medya hesabından Dilara Gülatan'ı ve annesini hedef alan suçlamalarda bulundu. Hem de bunu Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptı. Uğur Dündar'ın; sadece adaleti arayan bir genç kadına üstten bakan, aşağılayan iğneleyici üslubu bırakıp bir an evvel şu sorulara yanıt vermesi gerekiyor: