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Uluslararası birçok oyuncu arasından seçildi! Aşk ve Taht’ın Destina’sı şimdiden konuşuluyor!
Uluslararası birçok oyuncu arasından seçildi! Aşk ve Taht’ın Destina’sı şimdiden konuşuluyor!
atv'nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı, Aşk ve Taht'ın yayınlanan ilk tanıtımı, kısa sürede büyük ses getirdi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü döneminin ekrana geleceği dizide Alanya Prensesi Destina karakterine hayat verecek Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak, ilk görüntüsüyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Uluslararası birçok ünlü oyuncu arasından seçilen Merjem Šiljak, gösterdiği güçlü performansla audition çekimlerinden itibaren rol için en güçlü isim oldu.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 11:52