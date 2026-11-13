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Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore'nin 'Altın çocuğu' evliliğe ilk adımı attı...

Kariyerine Türkiye'de devam eden Güney Koreli genç futbolcu Jin-ho Jo, kalbini Türk güzeline kaptırdı. Ülkesinde "Altın Çocuk" olarak anılan 23 yaşındaki başarılı futbolcu, Batman'da gerçekleştirilen geleneksel törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.11.2026 06:56
Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

Futbol dünyasının yakından tanıdığı, yeteneği ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

Türkiye kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo, ardından Konyaspor ve Batman Petrolspor'a kiralanmıştı.

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

Ülkesinde "Altın Çocuk" lakabıyla anılan 23 yaşındaki Güney Koreli futbolcu, gönlünü Şeyda Şahin'e kaptırdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

Batman'da evlilik yolunda ilk adımı atan çift, Türk geleneklerine uygun şekilde bir törenle nişanlandı.

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

Öte yandan magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından diğer ünlü futbolcuların özel hayatları da yeniden merak konusu oldu. Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

SALİH UÇAN VE SEVGİLİSİ ALARA ERİÇ

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

MERİH DEMİRAL VE EŞİ HEİDİ LUSHTAKU

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS

Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör