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Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore'nin 'Altın çocuğu' evliliğe ilk adımı attı...
Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore'nin 'Altın çocuğu' evliliğe ilk adımı attı...
Kariyerine Türkiye'de devam eden Güney Koreli genç futbolcu Jin-ho Jo, kalbini Türk güzeline kaptırdı. Ülkesinde "Altın Çocuk" olarak anılan 23 yaşındaki başarılı futbolcu, Batman'da gerçekleştirilen geleneksel törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 06:56