Ünlü futbolcu kalbini Türk güzeline kaptırdı! Güney Kore’nin ’Altın çocuğu’ evliliğe ilk adımı attı...

Öte yandan magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından diğer ünlü futbolcuların özel hayatları da yeniden merak konusu oldu. Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

SALİH UÇAN VE SEVGİLİSİ ALARA ERİÇ