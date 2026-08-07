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Ünlü futbolcudan İstanbul'da gastronomi turu! Selke'nin favori lezzeti şaşırttı

Ünlü futbolcu Davie Selke ve eşi Evelyn Selke, İstanbul'a gelen yakınlarına özel bir gezi düzenledi. Selke çifti, onlara şehrin en güzel gastronomi duraklarında Türk lezzetlerinden de tattırdı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 07.08.2026 08:02 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 08:04
Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Başakşehir'de oynayan ünlü futbolcu Davie Selke ve eşi Evelyn Selke, Türkiye'yi ziyarete gelen yakınlarına İstanbul gezisi yaptırırken gastronomi duraklarına uğramayı da ihmal etmedi. Davie, kendi sevdiği mekanlara götürdüğü konuklarına Türk lezzetlerini tattırdı.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Konuklarını ilk olarak Rumelihisarı'nda Boğaz manzarası eşliğinde kahvaltıya götüren Selke, "Burayı çok seviyorum. Boğaz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlarıma favori ürünlerimi söyledim. Menemen, yumurta, bal kaymak ve tabii ki çay" dedi.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Ekip ardından Beşiktaş'a gidip tatlı yedi. Sonraki durakları yine aynı bölgedeki bir mantıcı oldu. Bir sonraki güne ise Moda'da başladılar. Evelyn Selke, "Moda harika bir yer. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burada güne başlamak, manzara eşliğinde çay ve kahve içmek harika" dedi.

BALIK DÜRÜM İKRAM ETTİ
Selke ve arkadaşları, bu kez kahvaltıda tost yediler. Öğle saatlerinde ise rotayı Kadıköy'e çevirdiler. Lahmacun ve pidenin tadına bakıp ardından da çay ve Türk kahvesi keyfi yaptılar.

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Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Çiftin akşam yemeği için son durağı ise Karaköy oldu. Ünlü futbolcu, konuklarına bu kez balık dürüm ikram etti. "Balık dürüm çok lezzetli ve tam bir fiyat performans yemeği. Hem doyuyorsunuz, hem de ucuza harika bir yemek deneyimliyorsunuz" dedi.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

'İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR'
Davie-Evelyn Selke çifti, gezi sonları şunları söyledi: "İstanbul harika bir şehir. İnsanlara her zaman birçok güzellik sunuyor. Hem tarihi güzellikleri var, hem de birçok lezzet durağında keyifli vakit geçirebiliyorsunuz."

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLARININ TERCİHİ DE TÜRKİYE OLDU!

Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın yıldız futbolcuları Dani Olmo ve Pedro Porro, zorlu geçen turnuvanın ardından soluğu Türkiye'de aldı.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Porro, eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla Belek'te keyifli anlar geçirdi. Çift, iki çocuğuyla birlikte yunuslarla yüzüp unutulmaz anılar biriktirdi.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Dani Olmo ise sevgilisi Laura Abla Schmitt ile önceki gün Bodrum'a geldi. Lüks bir otelde konaklayan çift, tekne turu yapmayı da ihmal etmedi. Olmo, bir ara denizde padel yapıp hünerlerini gösterdi.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞERİSİMİSE ED WESTWICK OLDU!

Efsane gençlik yapımı Gossip Girl dizisindeki 'Chuck Bass' rolüyle geniş bir kitle edinen İngiliz aktör Ed Westwick, 2023'ten sonra yeniden Ege'nin mavi sularına döndü.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Oyuncu eşi Amy Jackson ile ilk evlatları Oscar Alexander'ı kucağına alan 39 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kez tüm ailesini de yanına alarak Bodrum'da yorgunluk atmıştı.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü yıldız, dinlenme anlarını 10,7 milyon aboneli Instagram hesabından "En iyi manzaralar" ifadesiyle paylaşmıştı.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Tatil süresince hem kendi bebeğiyle hem de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Andreas Jax Panayiotou ile yakından ilgilenen Westwick, yerel tatları denemeyi de ihmal etmemişti.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Masasından baklava, sütlaç ve Türk kahvesini eksik etmeyen oyuncu, o keyifli anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Amy Jackson ise çocuklarıyla çekildiği kareleri sosyal medyada "Yaz serserileri" notuyla paylaşmıştı.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

"TÜRKİYE'DE ÇOK KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUM"

Bodrum'da hala tatiline devam eden İngiliz oyuncu, "Türkiye'de çok keyifli vakit geçiriyorum. Bodrum en sevdiğimiz tatil bölgelerinden biri oldu. Çocuklarla çok eğleniyoruz" diye konuştu.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM İNGİLİZ OYUNCUNUN AİLESİ OLMUŞTU

İngiliz oyuncu Aaron Taylor- Johnson, ailesinin artık Türkiye'de yaşadığını açıklamıştı.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Bir röportajda özel hayatından bahseden Johnson, "Türkiye'de olmayı seviyorum. Ailem Bodrum ve Göcek'e kaçtı. Orada yaşıyorlar. Ben de güney sahilini gezdim çok güzeldi.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

İstanbul ise harika. Hamam ve çarşı gezmeye bayılıyorum. Fuze adlı filmimin bir bölümünü de İstanbul'da çekmiştik" demişti.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Türkiye hayranı bir diğer ünlü isim de Yuki Tsunoda olmuştu.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Tsunoda, "Önceki sefer İstanbul'u gezme fırsatım olmamıştı. En son 2021'de gelmiştim. Bu kez hem şehri gezdim, hem de güzel yemekler yedim" demişti.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

TÜRKİYE HAYRANLIĞINI EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMEN DE DİLE GETİRMİŞTİ!

Emmy ödüllü Amerikalı yönetmen Travis Fox, eşi Michelle Fox'la birlikte, Aksaray'ın Eskil ilçesinin belediye başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Eskil'e gelmişti.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Tuz Gölü'ne giden ve tuz odalarını ziyaret eden çift, bu doğal yapıların hem tarihine hem de şifa özelliklerine hayran kaldıklarını dile getirdi. Karı-koca bir ara ayaklarını suya sokarak dinlenmişti.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Travis Fox, Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinin, büyüleyici manzarasının ve kendine özgü ekosisteminin üzerinde derin etki bıraktığını söyledi. Fox, yöresel yemeklere de hayran kalmıştı.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

TÜRKİYE'NİN BİR BAŞKA DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALAN İSİM: FELİPE MELO

Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz hafta eşi Roberta Nagel ile Türkiye'ye geldi. "İkinci evime geldim" diyen Melo, eşiyle birlikte önce Kapadokya'da romantik bir tatil yapmıştı.

Ünlü futbolcudan İstanbul’da gastronomi turu! Selke’nin favori lezzeti şaşırttı

Roberta Nagel, bu seyahatte korkularıyla da yüzleşmişti. Peri Bacalarını gezip yöresel lezzetlerin tadına bakan çift, ertesi gün de balona binmek istedi. Ancak Nagel'in yükseklik korkusu vardı. Eşinin de desteğiyle korkusuyla yüzleşen Nagel, balona binmeyi kabul etti. Balon yükselirken önce yere oturan ünlü yıldız, ardından telefonuyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından Felipe Melo'nun da ısrarıyla tüm cesaretini topladı ve ayağa kalktı. Nagel, gördüğü Kapadokya manzarası karşısında büyülendi. Eşine sarılıp etrafı izleyen Roberta Nagel ardından hatıra fotoğrafları çekip yükseklik korkusunu unuttu.