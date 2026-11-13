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Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi'nde tek yürek oldu: "Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!"

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve 197 ülkenin katılımıyla Antalya'da gerçekleşen COP31 İklim Zirvesi, sanat dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi. Zirveye katılan ve COP31'e tam destek veren ünlü isimler, iklim krizine karşı tüm dünyaya kritik mesajlar verdi.

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Giriş Tarihi: 13.11.2026 07:18
Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi’nde tek yürek oldu: Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Zirvesi COP31, 197 ülkenin katılımıyla Antalya'da devam ediyor.

Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi’nde tek yürek oldu: Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!

Zirveye önceki gün sanat dünyasının ünlü isimleri de katıldı.

Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi’nde tek yürek oldu: Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!

Hande Erçel, "Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmak gurur verici. Birey olarak, hem de ülkemi temsil eden biri olarak bu farkındalığa bir katkım olursa ne mutlu bana. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum" derken,

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Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi’nde tek yürek oldu: Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!

Demet Şener, iklim değişikliğinin gelecekte karşılaşılacak bir tehlike olmaktan çıktığını, bugünün en önemli sorunlarından biri haline geldiğini ifade etti. Şener, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi’nde tek yürek oldu: Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!

Etkinliğin çok güzel geçtiğini belirten Kerem Bürsin "Tüm dünya adına çok önemli bir etkinlik. İnşallah verilen sözler tutulur, vaatler yerine getirilir" dedi.

Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi’nde tek yürek oldu: Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!

'SOMUT ADIMLAR ATILMALI'

Ceyda Ateş, ormanların, denizlerin ve su kaynaklarının korunması gerektiğini belirterek herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısında bulundu. Ateş, "Doğa bizsiz yapabilir ama biz doğasız yapamayız" sözleriyle çevre bilincinin önemini vurguladı. Sanatçıların da davranışlarıyla topluma örnek olabileceğini ifade etti.

Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi’nde tek yürek oldu: Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!

Barış Arduç, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının hem gurur hem de sorumluluk taşıdığını belirtti. İklim krizinin artık acil müdahale gerektiren bir noktaya geldiğini söyleyen Arduç, Antalya'daki zirvenin sözlerin ötesine geçilerek somut adımların atıldığı bir dönemin başlangıcı olmasını istedi. İklim değişikliği ve sıfır atık konusunda hazırlanan bir belgeselde yer almasının çevre sorunlarına bakışını değiştirdiğini anlatan Arduç, "Özellikle çocuklar için daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla günlük alışkanlıklarımızın da değişme gerekiyor" diye konuştu.

Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi’nde tek yürek oldu: Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!

Tuba Büyüküstün, "Gelecek nesiller için uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Son dönemde tüm dünyada sel, yangın bir sürü olaylar olmaya başladı. Tabii ki çocuklar bunlardan etkileniyor. Bir an önce harekete geçmeliyiz" yorumunda bulundu.

Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi’nde tek yürek oldu: Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!

'PARÇASI OLMAK GURUR VERICI'

Meryem Uzerli, "Çok önemli bir organizasyon. Bunun bir parçası olmak gurur verici. COP31'de çok önemli konulara değinildi ve farkındalık oluşturuldu. Bir anne ve vatandaş olarak burada olmak bizim için de çok önemli" dedi.

Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi’nde tek yürek oldu: Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!

Halit Ergenç ise, "Dünyaya karşı önemli sorumluluğumuz var. Böyle bir etkinlikte bulunmak, önemli projeler hakkında bilgi edinmek bizim için çok önemli" diye konuştu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör