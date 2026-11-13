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Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi'nde tek yürek oldu: 'Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!'
Ünlü isimler COP31 İklim Zirvesi'nde tek yürek oldu: "Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!"
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve 197 ülkenin katılımıyla Antalya'da gerçekleşen COP31 İklim Zirvesi, sanat dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi. Zirveye katılan ve COP31'e tam destek veren ünlü isimler, iklim krizine karşı tüm dünyaya kritik mesajlar verdi.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 07:18