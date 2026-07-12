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Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici'ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: "Bu dünyanın en şanslısıyım..."
Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici'ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: "Bu dünyanın en şanslısıyım..."
Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, babasının doğum gününü çocukluk yıllarına ait nostaljik bir kareyle kutladı. Paylaşımındaki o sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 12.07.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 13:09