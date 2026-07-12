Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici'ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: "Bu dünyanın en şanslısıyım..."

"BU DÜNYANIN EN ŞANSLISIYIM..."

Naz Şenlendirici babasına olan sevgisini ve bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben bu dünyanın en şanslısıyım çünkü senin kızınım... Rabbim seni bizim başımızdan eksik etmesin. Her şey, aldığımız nefes, yaşadığımız her güzel şey senin sayesinde.. Nefesin sesin soluğun daim olsun, hep senin kanatlarının altında en konforlu yerimizde olalım.. İyi ki benim babamsın, iyi ki seninim.. Dünyanın en yakışıklı babası, en yakışıklı dedesi, enlerin eni... İyi ki doğdun..."