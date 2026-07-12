Trend Galeri Trend Magazin Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici'ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: "Bu dünyanın en şanslısıyım..."

Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici'ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: "Bu dünyanın en şanslısıyım..."

Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, babasının doğum gününü çocukluk yıllarına ait nostaljik bir kareyle kutladı. Paylaşımındaki o sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 13:00 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 13:09
Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli klarnet virtüözlerinden biri olan Hüsnü Şenlendirici, yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

50. yaş gününü kutlayan usta sanatçıya, sosyal medyada tebrik mesajları yağarken en özel ve duygusal kutlama ise kızından geldi.

Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, babasının doğum gününe özel olarak çocukluk yıllarında çekilen nostaljik bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Babasının kucağında gülümsediği samimi bir arşiv karesini hikayesine ekleyen Naz Şenlendirici, altına düştüğü duygu yüklü notla hem babasını hem de okuyanları duygulandırdı.

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Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

"BU DÜNYANIN EN ŞANSLISIYIM..."

Naz Şenlendirici babasına olan sevgisini ve bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben bu dünyanın en şanslısıyım çünkü senin kızınım... Rabbim seni bizim başımızdan eksik etmesin. Her şey, aldığımız nefes, yaşadığımız her güzel şey senin sayesinde.. Nefesin sesin soluğun daim olsun, hep senin kanatlarının altında en konforlu yerimizde olalım.. İyi ki benim babamsın, iyi ki seninim.. Dünyanın en yakışıklı babası, en yakışıklı dedesi, enlerin eni... İyi ki doğdun..."

Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

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Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

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Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

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Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

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Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

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Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

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Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

PINAR DENİZ

Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

PINAR DENİZ VE BABASI

Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

CEYDA DÜVENCİ

Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

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Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

YALÇIN DÜMER

Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

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Ünlü klarnetçi 50. yaşına bastı! Hüsnü Şenlendirici’ye kızından nostaljik doğum günü mesajı: Bu dünyanın en şanslısıyım...

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