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Ünlü menajerden kan donduran itiraflar! Uyuşturucu ağındaki isimleri tek tek saydı: "Best Model erkeklerini kandırıyorlar"
Ünlü menajerden kan donduran itiraflar! Uyuşturucu ağındaki isimleri tek tek saydı: "Best Model erkeklerini kandırıyorlar"
Oyuncu menajeri Müzeyyen Karakan, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda kişinin adını vererek, uyuşturucu kullandıklarını idida etti. Öte yandan Karakan; Best Model yarışmasının karanlık yüzünü ve oyuncu olmak isteyen gençlerin başına gelen çirkin olayları da detaylarıyla anlattı
Giriş Tarihi: 26.06.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 06:21