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Ünlü menajerden kan donduran itiraflar! Uyuşturucu ağındaki isimleri tek tek saydı: "Best Model erkeklerini kandırıyorlar"

Oyuncu menajeri Müzeyyen Karakan, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda kişinin adını vererek, uyuşturucu kullandıklarını idida etti. Öte yandan Karakan; Best Model yarışmasının karanlık yüzünü ve oyuncu olmak isteyen gençlerin başına gelen çirkin olayları da detaylarıyla anlattı

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 26.06.2026 06:19 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 06:21
Ünlü menajerden kan donduran itiraflar! Uyuşturucu ağındaki isimleri tek tek saydı: Best Model erkeklerini kandırıyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan menajer Müzeyyen Karakan'ın nisan ayında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Ünlü menajerden kan donduran itiraflar! Uyuşturucu ağındaki isimleri tek tek saydı: Best Model erkeklerini kandırıyorlar

Uyuşturucu testinin pozitif çıktığını öğrendiğini belirten Karakan, pişman olduğunu söyleyerek ek beyanda bulunmak istediğini anlattı.

Ünlü menajerden kan donduran itiraflar! Uyuşturucu ağındaki isimleri tek tek saydı: Best Model erkeklerini kandırıyorlar

Yaklaşık 26 yıldır sektörde çalıştığını ifade eden Karakan, son 12 yıldır özellikle genç oyuncularla ilgilendiğini ve bu nedenle sektör içindeki birçok dedikodudan haberdar olduğunu söyledi. Karakan, camiada duyduğu iddiaları aktarmak istediğini belirterek çok sayıda ünlünün de adını verdi.

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Ünlü menajerden kan donduran itiraflar! Uyuşturucu ağındaki isimleri tek tek saydı: Best Model erkeklerini kandırıyorlar

Karakan; E.S., N.E., M.T., B.İ., E.S., B. A., D.T., D. T., F. H. A. ile C. T.'ın uyuşturucu kullandıklarını duyduğunu iddia etti. Karakan'ın ifadesinde oyuncu C. Y.'e ilişkin bir iddia da yer aldı. İfadesinde, "C.Y.'nin menajerlerinden biri oyuncu olma vaadiyle bir erkeği evine çağırıp kadınlarla birlikte olmasını istiyordu" şeklindeki beyanı şaşkınlık yarattı.

Ünlü menajerden kan donduran itiraflar! Uyuşturucu ağındaki isimleri tek tek saydı: Best Model erkeklerini kandırıyorlar

'ERKEKLERİ KANDIRIYORDU'
Savcılık ifadesinde yalnızca uyuşturucu iddiaları yer almadı.

Ünlü menajerden kan donduran itiraflar! Uyuşturucu ağındaki isimleri tek tek saydı: Best Model erkeklerini kandırıyorlar

Karakan, menajer A.O. olarak hatırladığı kişi hakkında da dikkat çeken suçlamalarda bulundu.

Ünlü menajerden kan donduran itiraflar! Uyuşturucu ağındaki isimleri tek tek saydı: Best Model erkeklerini kandırıyorlar

İfadesine göre söz konusu kişinin, Best Model yarışmasından çıkan erkekleri kandırarak farklı cinsel yönelimlere teşvik ettiğini öne sürdü.

Ünlü menajerden kan donduran itiraflar! Uyuşturucu ağındaki isimleri tek tek saydı: Best Model erkeklerini kandırıyorlar

Öte yandan husumet nedeniyle işlerini baltalamak amacıyla iftira atıldığını savunan ve uyuşturucu kullandığını reddeden şarkıcı Berdan Mardini'nin de test sonucu pozitif çıktı.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör