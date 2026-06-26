Ünlü menajerden kan donduran itiraflar! Uyuşturucu ağındaki isimleri tek tek saydı: "Best Model erkeklerini kandırıyorlar"

Yaklaşık 26 yıldır sektörde çalıştığını ifade eden Karakan, son 12 yıldır özellikle genç oyuncularla ilgilendiğini ve bu nedenle sektör içindeki birçok dedikodudan haberdar olduğunu söyledi. Karakan, camiada duyduğu iddiaları aktarmak istediğini belirterek çok sayıda ünlünün de adını verdi.