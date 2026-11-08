Ünlü modacı Ivana Sert'e mahkemeden ret! "Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin"

Ünlü modacı Ivana Sert, Şişli Nişantaşı Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde 2012 yılına ait kira sözleşmesi bulunan eski dükkanı için adliyelik oldu. Ivana Sert avukatından kaynaklı sorundan dolayı hakkında başlatılan ödemediği kiralardan kaynaklı icra takibinden haberdar olamadığını iddia etti.