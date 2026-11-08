Ünlü modacı Ivana Sert'e mahkemeden ret! "Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin"
Ünlü modacı Ivana Sert, Şişli Nişantaşı'nda 2012 yılına ait kira sözleşmesi bulunan eski dükkanı için adliyelik oldu. Ivana Sert, avukatından kaynaklı sorundan dolayı hakkında başlatılan ödemediği kiralara ilişkin başlatılan icra takibinden haberdar olamadığını iddia etti. Modaccı Sert, kendisine ait olmayan 77 bin TL borcu haciz korkusuyla 2018 yılında dükkan sahibi Vassaf Ç.'ye yaptığı ödemesi sonra mahkemenin yolunu tuttu. Sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri süren Ivana Sert, dükkan sahibine alacak davası açtı. Mahkeme sözleşmeye imza atan Ivana Sert'in davasını reddetti.
Giriş Tarihi: 08.11.2026 06:52