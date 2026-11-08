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Ünlü modacı Ivana Sert'e mahkemeden ret! "Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin"

Ünlü modacı Ivana Sert, Şişli Nişantaşı'nda 2012 yılına ait kira sözleşmesi bulunan eski dükkanı için adliyelik oldu. Ivana Sert, avukatından kaynaklı sorundan dolayı hakkında başlatılan ödemediği kiralara ilişkin başlatılan icra takibinden haberdar olamadığını iddia etti. Modaccı Sert, kendisine ait olmayan 77 bin TL borcu haciz korkusuyla 2018 yılında dükkan sahibi Vassaf Ç.'ye yaptığı ödemesi sonra mahkemenin yolunu tuttu. Sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri süren Ivana Sert, dükkan sahibine alacak davası açtı. Mahkeme sözleşmeye imza atan Ivana Sert'in davasını reddetti.

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Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 08.11.2026 06:52
Ünlü modacı Ivana Sert’e mahkemeden ret! Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin

Ünlü modacı Ivana Sert, Şişli Nişantaşı Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde 2012 yılına ait kira sözleşmesi bulunan eski dükkanı için adliyelik oldu. Ivana Sert avukatından kaynaklı sorundan dolayı hakkında başlatılan ödemediği kiralardan kaynaklı icra takibinden haberdar olamadığını iddia etti.

Ünlü modacı Ivana Sert’e mahkemeden ret! Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin

Modaccı Sert, kendisine ait olmayan 77 bin TL borcu haciz korkusuyla 2018 yılında dükkan sahibi Vassaf Ç.'ye ödemesi üzerine mahkemenin yolunu tuttu.

Ünlü modacı Ivana Sert’e mahkemeden ret! Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin

"PARAMI VERSİN!"
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde Ivana Sert, 2012 tarihli imzalı kira sözleşmesinin kendisine ait olmadığını, alacaklıyla aralarında herhangi bir kefillik vb anlaşmanın yapılmadığını söyledi.

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Ünlü modacı Ivana Sert’e mahkemeden ret! Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin

Davalının takibin haksız kötü niyet taşıdığını ödeme yapmasının temel nedeninin haciz korkusu olduğunu söyleyen Ivana Sert dilekçesinde parasının geri iadesini istedi.

Ünlü modacı Ivana Sert’e mahkemeden ret! Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin

"SÖZLEŞMEYi KABUL ETTİ"
Vassaf Ç., mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Sert'in sözleşmede ticari ambleminin yer aldığı başından beri sözleşmede olduğunu, kira alacaklarını uzun süre tahsis etmediğini, bunun üzerine icra takibini başlattığını belirtti.

Ünlü modacı Ivana Sert’e mahkemeden ret! Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin

Davacıdan ödemenin alınması üzerine itiraz süresi boyunca dosyaya itiraz etmediğini, davanın kesinleştiğini ifade etti.

Ünlü modacı Ivana Sert’e mahkemeden ret! Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin

Dilekçede Vasaf Ç. Ticaret Mahkemesi'nde olan davada davacı Ivana Sert'in sözleşmeyi kabul ettiğini aktardı.

Ünlü modacı Ivana Sert’e mahkemeden ret! Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin

IVANA'NIN TALEBİNE RED
Mahkeme geçtiğimiz yıl İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Ünlü modacı Ivana Sert’e mahkemeden ret! Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin

Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan karşılıklı savunmaların ardından 7 yıllık dosya karara bağlandı. Duruşmada ünlü modacının daha önceden İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde kiracı olduğunu belirttiğini kaydetti.

Ünlü modacı Ivana Sert’e mahkemeden ret! Borcu korkuyla ödedim paramı geri verin

Ivana Sert'in açtığı borcu olmadığına yönelik alacak davasının yerinde olmadığını aktarılarak mahkeme tarafından dava reddedildi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör