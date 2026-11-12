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Ünlü model Bella Hadid'in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!
Ünlü model Bella Hadid'in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini resmen duyurdu. Teksaslı kovboy sevgilisi Adan Banuelos ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran 30 yaşındaki güzel model, gittiği buz hokeyi maçında yeni sevgilisiyle samimi pozları paylaştı.
Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 10:03