Trend Galeri Trend Magazin Ünlü model Bella Hadid'in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Ünlü model Bella Hadid'in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini resmen duyurdu. Teksaslı kovboy sevgilisi Adan Banuelos ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran 30 yaşındaki güzel model, gittiği buz hokeyi maçında yeni sevgilisiyle samimi pozları paylaştı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 10:03
Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Podyumlarda adından söz ettiren ünlü model Bella Hadid, özel hayatıyla bir kez daha magazin gündeminin dünyasında yer aldı.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Uzun süredir kovboy sevgilisi Adan Banuelos ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan ünlü model, bu kez aşkı yine bir kovboyda buldu.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla yeni birlikteliğini ilan eden Hadid'in yeni sevgilisiyle olan uyumu da dikkat çekti.

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Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

AŞKINI BU KAREYLE İLAN ETTİ!

Buz hokeyi maçına katılan Bella Hadid, yeni sevgilisiyle kareleri takipçileriyle paylaştı.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Maçta yeni sevgilisi ile yanak yanağa ve sarmaş dolaş pozlar veren ünlü modele, takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

GÖZLER YENİ SEVGİLİSİNDE!

Adan Banuelos ile iki yıllık ilişkisini ocak ayı sonlarında sonlandıran Bella Hadid'in yeni sevgilisi Nathan Lacy, magazin dünyası ve hayranlar tarafından merak konusu oldu.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

38 yaşındaki Nathan Lacy, Colorado'nun Crested Butte şehrinden beşinci kuşak bir kovboy. Lacy, ayrıca ailesine ait inşaat şirketinde proje yöneticisi ve maliyet tahmincisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda atları yetiştirip eğiten bir çiftlikte aktif rol alıyor.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

İkiliyi, Bella Hadid'in yakın arkadaşı ve aynı zamanda Nathan Lacy'nin kız kardeşi olan Rachael Lacy'nin tanıştırdığı öğrenildi.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Moda dünyasının en çok aranan yüzlerinden biri olan, podyumlardaki başarısıyla ablası Gigi Hadid ile birlikte küresel bir ikon haline gelen Bella Hadid, son dönemde gözlerden uzak bir yaşam tarzını benimsiyor.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Victoria's Secret starları arasında yer alan dünyaca ünlü model, yüksek tempolu şehir hayatına ara vererek radikal bir yatırımla da gündeme gelmişti.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

PODYUMLARDAN DOĞA KAÇIŞI

Ünlü model, gayrimenkul tercihi için ABD'nin Colorado eyaletini seçmişti.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

İŞTE ÜNLÜ MODELİN YENİ EVİ!

5,5 milyon dolar ödeyerek sahip olduğu bu yeni mülk, ilk bakışta modern bir lüks anlayışını yansıtsa da temelinde çok farklı bir tarihi hikaye barındırıyor.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

1900'LERDEN GÜNÜMÜZE UZANAN DÖNÜŞÜM

2001 yılında inşa edilen yapı, sıradan bir mimariye sahip değil. Evin ana gövdesi, 1900'lü yılların başından kalan iki eski kömür madencisi barakasının çevresine tasarlanmış durumda.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Tarihi dokunun korunduğu mülkte 3 yatak odası ve 3 banyonun yanı sıra ferah bir atmosfer sunan yaklaşık 9 metre yüksekliğinde tavanlar yer alıyor.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

DİĞER YABANCI ÜNLÜLERİN DUDAK UÇUKLATAN EVLERİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Yıllardır ekranlarda sergiledikleri performanslarıyla tanınan ve kendilerinden söz ettiren ünlü isimler, bu kez görkemli konutlarıyla gündeme geldi. Birbirinden ihtişamlı evleriyle görenleri şaşkına çeviren milyarder isimlerin evlerini daha önce hiç bu kadar yakından görmemiştiniz!

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

BEYONCE VE JAY Z'NİN GÖRKEMLİ EVLERİ

Beyoncé ve Jay-Z , 2023'te Japon mimar Tadao Ando tarafından tasarlanan yaklaşık 200 milyon dolarlık bir Kaliforniya mülkünü satın alarak kelimenin tam anlamıyla emlak tarihine geçtiler. Üstelik portföylerindeki tek şaşırtıcı satın alma bu değil.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Toplam tahmini net değerlerinin 3 milyar dolar olduğu bildirilen çiftin ayrıca 88 milyon dolarlık bir Bel Air malikanesi ve 26 milyon dolarlık bir Hamptons evi var. Ayrıca New York, Miami, New Orleans ve daha birçok yerde başka evler de alıp sattılar.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Beyoncé ve Jay-Z, Bel Air'deki bu malikâne için 88 milyon dolar ödedi. Bu görkemli mülk, yaklaşık 30.000 metrekarelik iç alana sahip altı yapıdan oluşuyor.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Ünlü çiftin New York'taki evi 38 milyon Euro ile dünyanın en pahalı evleri arasında yer alıyor.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

GISELE BUNDCHEN

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, Amerikan futbolcusu Tom Brady'le evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. İkili bu dönemde birlikte yaşadıkları evlerini daha sonra aklaşık 35,8 milyon Euro'ya satışa sundular.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Gisele Bündchen, Tom Brady'nin 2022 yılından beri inşaat halinde olan Miami mega malikânesine sadece bir taş atımı mesafede, 11 milyon dolarlık bir Miami malikânesi satın aldı.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

JENNIFER LOPEZ

J.Lo, kariyeri boyunca etkileyici bir kıyı şeridi mülk portföyüne sahip oldu.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Tahmini net değeri 400 milyon dolar olan oyuncu, Los Angeles, Miami, New York ve Hamptons'daki evler için büyük paralar harcadı .

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

Eski eşi Alex Rodriguez ile satın aldığı 32,5 milyon dolarlık Florida malikanesinden, eski eşi Ben Affleck ile birlikte satın aldığı yaklaşık 61 milyon dolarlık Beverly Hills evine kadar , ev satın alma konusunda kesinlikle deneyimli.

Ünlü model Bella Hadid’in romantik paylaşımı... Kalbini kaptırdığı yeni sevgilisini böyle ilan etti!

KATY PERRY

Katy Perry, Beverly Hills'deki gözde evini 25,7 milyon dolara (18 milyon ABD doları) sattı . Pop yıldızı ve oyuncu eski nişanlısı Orlando Bloom, evi Mart ayında 27,8 milyon dolara (19,5 milyon ABD doları) satışa çıkarmıştı.