Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Dünyaca ünlü süper model Cindy Crawford ve iş insanı Rande Gerber'ın 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber hayatını kaybetti. Magazin sitesi TMZ'nin aktardığı ve Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu tarafından doğrulanan habere göre genç model, kaldığı bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, aile adına açıklama yapan basın sözcüsü bu acı dönemde mahremiyet talebinde bulundu. 15 yaşında adım attığı moda dünyasında dev markaların kampanyalarında boy gösteren Presley Gerber, uzun süredir ruh sağlığı sorunları ve madde bağımlılığı ile mücadele ediyordu. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan genç model; gece terörü, panik atak ve bağımlılık tedavisi gördüğünü belirterek yaşadığı süreci takipçileriyle dürüstçe paylaşmıştı. Kız kardeşi Kaia Gerber ise daha önce Vogue dergisine verdiği bir demette, ağabeyinin yaşadığı rahatsızlıkların tüm aileyi sarsıp eşitlediğini ifade etmişti. Ailesinin geçmişte bu sorunları gizlemeye çalıştığını ancak ağabeyinin mücadelesini açıkça yaşama cesaretini desteklediğini belirten Kaia, bu durumun aile içi dengeleri derinden etkilediğini dile getirmişti. Cindy Crawford'ın yaşadığı bu acı kayıp, geçmişte benzer bir kederle sarsılan Türk ünlüleri de akıllara getirdi. Tıpkı dünyaca ünlü model gibi, hayatının en ağır evlat acısıyla yüzleşmek zorunda kalan pek çok ünlü isim bulunuyor. EBRU ŞALLI Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020 yılında 4 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. EGE KÖKENLİ Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Ege Kökenli, yaşadığı büyük acıyla sevenlerini derinden üzmüştü. Hamileliğinin 22. haftasında, 22 Mayıs 2025'te henüz 5 aylık bebeğini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süre gözlerden uzak bir süreç geçirmişti. CİHAT TAMER Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti. Kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. HÜLYA YİĞİTALP Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in kaybıyla yıkılmıştı. Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti DEMET AKALIN Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, aynı acıyı 2 kez yaşamıştı. İlk olarak evlendikten kısa süre sonra hamile olduğu haberini alan güzel isim, birkaç hafta sonra çocuğunun düştüğü haberiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkinci çocuğuna beş haftalık hamileyken şiddetli bir kanama geçiren Demet Akalın, tekrardan bebeğini kaybetti. Demet Akalın, 2014 yılında kızı Hira'yı dünyaya getirdi. SEDA SAYAN 3 haftalık hamileyken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, ağır bir kanama geçirerek bebeğini kaybetmişti. Sayan bu acı kaybından sonra uzun süre kimseyle görüşmemişti. ENGİN YÜKSEL Oyuncu Engin Yüksel'de 28 aylık oğlunun kaybını yaşamıştı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirmişti. SAFİYE SOYMAN Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz Temmuz ayında vefat etmişti. Soyman evladının kaybıyla adeta yıkılmıştı. MAZHAR ALANSON MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda etmişti. EŞREF KOLÇAK Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından olan Eşref Kolçak, sanatçı oğlu Harun Kolçak'ı prostat kanseri nedeniyle kaybetmişti. SEREN SERENGİL Seren Serengil, hamileliğinin son dönemini Rodos'ta geçirirken doğuma bir hafta kala fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Serengil'in yapılan müdahalesinde, ölen bebeğini iki gün içinde taşıdığı anlaşılmıştı.