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Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Dünyaca ünlü podyumların efsanevi ismi Cindy Crawford, hayatının en zor acısıyla yüzleşti. Ünlü modelin kendisi gibi modellik yapan 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber, hayatını kaybetti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 21.09.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 09:38
Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Dünyaca ünlü süper model Cindy Crawford ve iş insanı Rande Gerber'ın 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber hayatını kaybetti.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Magazin sitesi TMZ'nin aktardığı ve Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu tarafından doğrulanan habere göre genç model, kaldığı bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdi.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, aile adına açıklama yapan basın sözcüsü bu acı dönemde mahremiyet talebinde bulundu.

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Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

15 yaşında adım attığı moda dünyasında dev markaların kampanyalarında boy gösteren Presley Gerber, uzun süredir ruh sağlığı sorunları ve madde bağımlılığı ile mücadele ediyordu.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan genç model; gece terörü, panik atak ve bağımlılık tedavisi gördüğünü belirterek yaşadığı süreci takipçileriyle dürüstçe paylaşmıştı.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Kız kardeşi Kaia Gerber ise daha önce Vogue dergisine verdiği bir demette, ağabeyinin yaşadığı rahatsızlıkların tüm aileyi sarsıp eşitlediğini ifade etmişti. Ailesinin geçmişte bu sorunları gizlemeye çalıştığını ancak ağabeyinin mücadelesini açıkça yaşama cesaretini desteklediğini belirten Kaia, bu durumun aile içi dengeleri derinden etkilediğini dile getirmişti.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Cindy Crawford'ın yaşadığı bu acı kayıp, geçmişte benzer bir kederle sarsılan Türk ünlüleri de akıllara getirdi. Tıpkı dünyaca ünlü model gibi, hayatının en ağır evlat acısıyla yüzleşmek zorunda kalan pek çok ünlü isim bulunuyor.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

EBRU ŞALLI

Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020 yılında 4 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

EGE KÖKENLİ

Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Ege Kökenli, yaşadığı büyük acıyla sevenlerini derinden üzmüştü.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Hamileliğinin 22. haftasında, 22 Mayıs 2025'te henüz 5 aylık bebeğini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süre gözlerden uzak bir süreç geçirmişti.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

CİHAT TAMER

Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

HÜLYA YİĞİTALP

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in kaybıyla yıkılmıştı.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

DEMET AKALIN

Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, aynı acıyı 2 kez yaşamıştı. İlk olarak evlendikten kısa süre sonra hamile olduğu haberini alan güzel isim, birkaç hafta sonra çocuğunun düştüğü haberiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkinci çocuğuna beş haftalık hamileyken şiddetli bir kanama geçiren Demet Akalın, tekrardan bebeğini kaybetti.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Demet Akalın, 2014 yılında kızı Hira'yı dünyaya getirdi.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

SEDA SAYAN

3 haftalık hamileyken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, ağır bir kanama geçirerek bebeğini kaybetmişti. Sayan bu acı kaybından sonra uzun süre kimseyle görüşmemişti.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

ENGİN YÜKSEL

Oyuncu Engin Yüksel'de 28 aylık oğlunun kaybını yaşamıştı.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirmişti.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz Temmuz ayında vefat etmişti.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

Soyman evladının kaybıyla adeta yıkılmıştı.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

MAZHAR ALANSON

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda etmişti.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

EŞREF KOLÇAK

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından olan Eşref Kolçak, sanatçı oğlu Harun Kolçak'ı prostat kanseri nedeniyle kaybetmişti.

Ünlü modeli kahreden haber! Gencecik evladı 27 yaşında yaşamını yitirdi!

SEREN SERENGİL

Seren Serengil, hamileliğinin son dönemini Rodos'ta geçirirken doğuma bir hafta kala fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Serengil'in yapılan müdahalesinde, ölen bebeğini iki gün içinde taşıdığı anlaşılmıştı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör