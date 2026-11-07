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Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer'in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Melekler Korusun, Geniş Aile ve Maraşlı gibi dizilerin başarılı oyuncusu Rojda Demirer'in oyunculuk dışındaki ticari faaliyeti dikkat çekti. Ünlü oyuncunun kardeşiyle birlikte 16 yıl önce çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürerek kurdukları çikolata markasının ürün fiyatlarını duyan inanamadı!

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 07.11.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 09:26
Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Ekranların sevilen yüzlerinden Rojda Demirer, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra ticari hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Kardeşi Ruken Demirer ile birlikte 16 yıl önce Fransız konseptli bir çikolata markası kuran güzel oyuncu, setlerden fırsat buldukça tezgahın başına geçerek üretim sürecine katılıyor.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

İşlerinin yolunda gittiğini belirten Demirer'in işletmesine ait özel çikolata kutularının satış fiyatları ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

ÖZEL TASARIM ÇİKOLATA KUTUSU 4 BİN 125 TL

Demirer kardeşlerin markasında Belçika'dan getirilen özel hammaddelerle ve katkı maddesiz üretilen çikolataların sunumları dikkat çekiyor. Farklı boyut ve konseptlerde hazırlanan koleksiyon ürünleri arasında özel tasarımlı çikolata kutusu 4 bin 125 TL'den alıcı buluyor.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

TEK BİR ÇİKOLATANIN FİYATI 85 TL

Farklı bütçelere ve taleplere yönelik seçeneklerin yer aldığı ürün yelpazesinde fiyat aralıkları çeşitlilik gösteriyor. Markada orta boy portre kutusunda sunulan madlen çikolatalar 1.695 TL fiyata sahipken, tek bir adet çikolatanın satış fiyatı ise 85 TL olarak belirtiliyor.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Dizi ve tiyatro projelerinden kalan boş vakitlerini çikolata atölyesinde geçirdiğini belirten ünlü oyuncu, daha önce girişiminden bahsederken mutluluğunu dile getirmişti.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Ünlü oyuncu Rojda Demirer, işletmesinin gidişatından memnun olduğunu belirten; hayranları fiyatlar karşısındaki şaşkınlıklarını gizlemedi.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Peki diğer ünlü oyuncuların ek işleri biliyor musunuz?

Televizyon dünyasına küçük yaşta adım atan ve sevimli halleriyle milyonların sevgilisi olan Zeynep Özkaya, yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır dijital platformlarda ürettiği moda, güzellik ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özkaya, sosyal medyadaki gücünü ticari alana da taşıdı.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

SİHİRLİ ANNEM İLE HAYATIMIZA GİRDİ

Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem'in sevimli Çilek'i Zeynep Özkaya, çocuk yaşta adım attığı şöhret basamaklarını sağlam adımlarla tırmanmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

İTÜ MEZUNU OLDU

Eğitim hayatında gösterdiği azimle dikkat çeken Zeynep Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü'nden başarıyla mezun olarak mühendislik diplomasını eline aldı. Mezuniyetinin ardından diplomasıyla yetinmeyen genç isim, girişimci ruhunu ortaya koyarak moda sektörüne adım attı.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

Öözel abiye ve elbise kiralama stüdyosunu kuran Özkaya, böylece dijital projelerinin yanında kendi markasının da başına geçerek ticari hayatta patronluk koltuğuna oturdu.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

İnfluencer arkadaşları tarafından da destek gören ve reklam yapan Zeynep Özkaya, bu yeni işiyle de sosyal medyanın göz önünde kalmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

SİHİRLİ ANNEM ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Sihirli Annem yapımıyla ve oyuncularıyla çocukluk yıllarından bu yana kopmayan güçlü bağlarını koruyan güzel fenomen, oyuncu arkadaşlarıyla sık sık bir araya gelerek neşeli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ve dizisi setinden eski anılarını anlatmaya da devam ediyor.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

PİLOT SEVGİLİSİ İLE EVLENDİ

Özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmeyen Zeynep Özkaya, yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can'dan Ağustos 2024'te romantik bir evlilik teklifi almıştı.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Kasım 2024'te aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, Mayıs 2025'teki bekarlığa veda partisinin ardından düğün maratonunu tamamlayarak 2025 yılının ortasında nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

YAPTIĞI EK İŞİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSİM DE CEM BELEVİ

Cem Belevi, birçok hayranını şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu Kariyer yolculuğunda yaptığı ek işler hemen herkesi dumur edecek kadar ilginç.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Belevi pop müzik çalışmalarını sürdürdüğünü ve yeni şarkılar üzerinde çalıştığını söylediği esnada buralara kolay gelmediğini hayranlarına anlatmıştı.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Cem Belevi, kariyer yolculuğunda önemli bir yere sahip olan Osman Sınav ile ilgili dikkat çeken bir anısını da paylaşmıştı. Oyunculuk konusunda kendisinden tavsiye aldığını anlatan Belevi, Sınav'ın kendisine "Mafyatik rollere çok girme, sen sade giyinsen bile zengin duruyorsun" dediğini esprili bir dille anlatmıştı. Ünlü isim, bu sözleri hâlâ gülümseyerek hatırladığını ifade etmişti.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

BARİSTALIK, TAKSİCİLİK...

Cem Belevi, çocukluk yıllarından bu yana müziğin hayatının merkezinde olduğunu söyledi. İzmir'de büyüdüğünü ve küçük yaşlarda enstrümanlarla tanıştığını anlatan Belevi, üniversite eğitimi için Londra'ya gittiğini ve burada uluslararası ticaret okuduğunu ifade etmişti.

Öğrencilik döneminde hayatını kazanmak için farklı işlerde çalıştığını belirten sanatçı, bir yandan da sahne alarak müzikten hiç kopmadığını dile getirmişti.

Belevi, uluslararası ticaret eğitimi aldığını; öğrencilik yıllarında baristalık, taksicilik ve farklı işlerde çalışırken bir yandan sahne almaya devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye'ye döndükten sonra kendi imkânlarıyla albüm hazırladığını ve ardından oyunculuk kariyerine adım attığını söylemişti.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

SİBEL TURNAGÖL

Yeşilçam'ın altın yıllarında birçok filmde rol alan ve mankenliğiyle adından söz ettiren Sibel Turnagöl, yıllar içinde sanat dünyasında özel bir yer edindi. 1980'ler ve 90'larda pek çok projede boy gösteren ünlü isim, hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Mankenler kraliçesi olan tescilli güzel Sibel Turnagöl, Yeşilçam filmlerinin yanı sıra bir dönem TV'de de boy göstermişti. Turnagöl, Kerem Alışık ile yaşadığı büyük aşkla da hafızalarda yer edinmişti.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra elini eteğini camiadan çekmişti. Kerem Alışık ile evliliğinden Sadri adını verdiği bir oğlu olan Sibel Turnagöl, elinin lezzetine güvendi bambaşka bir işe girişti.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Kariyerinde köklü bir değişikliğe giden Turnagöl'ün oto sanayide restoran açtığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Restoranında hem mutfağa girip yemek pişiren hem de siparişleri servis eden Turnagöl'ü görenler, onun bu yeni haline şaşırmadan edemiyor.

Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer’in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...

Sibel Turnagöl kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor.