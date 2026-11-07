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Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer'in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...
Ünlü oyuncu 16 yıldır o işi yapıyormuş! Rojda Demirer'in kardeşiyle kurduğu markanın fiyatları şoke etti...
Melekler Korusun, Geniş Aile ve Maraşlı gibi dizilerin başarılı oyuncusu Rojda Demirer'in oyunculuk dışındaki ticari faaliyeti dikkat çekti. Ünlü oyuncunun kardeşiyle birlikte 16 yıl önce çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürerek kurdukları çikolata markasının ürün fiyatlarını duyan inanamadı!
Giriş Tarihi: 07.11.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 09:26