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Ünlü oyuncu dolandırıcılık iddialarına cevap verdi! Tıkladığı link kabusu oldu!

Ünlü oyuncu Erdal Hanedar kendisine dolandırıcılık iddiasıyla açılan dava hakkında SABAH'a açıklamalarda bulundu. Hanedar set sırasında kendisine mesaj yolu ile gelen bir linke tıkladığı için hayatının karardığını ve dolandırıcıların kurbanı olduğunu ifade etti. Dolandırıcıların adını kullanarak yapmış olduğu işlemlerden dolayı hakkında soruşturmalar olduğunu belirten ünlü oyuncu, asıl dolandırıcılar hakkında şikayetçi olduğunu ancak bu süreçte toplamda 30 bin liralık bir para yüzünden adliyelerde uğraştığını ifade etti.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 07.01.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:30
Ünlü oyuncu dolandırıcılık iddialarına cevap verdi! Tıkladığı link kabusu oldu!

Dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan oyuncu Erdal Hanedar asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyerek açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncu dolandırıcılık iddialarına cevap verdi! Tıkladığı link kabusu oldu!

Hanedar, 2020 yılında Edirne'de sette olduğu esnada telefonan gelen linke tıkladığını ancak bakamadan sete geri dönmek zorunda olduğunda bahsetti.

Ünlü oyuncu dolandırıcılık iddialarına cevap verdi! Tıkladığı link kabusu oldu!

BANKA HESABINI KAPATMASIYLA TRANFER OLMUŞ

Erdal Hanedar, "Çekimler 3-4 saat sürdü. Tekrar karavana döndüğümde telefonumun kasıldığını gördüm. Mobil bankacılığa girmek istediğim de giremedim. Oyun oynadığımda kullandığım bir hesaptı. Ertesi gün hesabı kapattım. Ama bu süreçte hesabıma para transferi olmuş" diyerek iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

Ünlü oyuncu dolandırıcılık iddialarına cevap verdi! Tıkladığı link kabusu oldu!

"MAĞDUR OLSAM DA SUÇLU GÖRÜNÜYORUM"

O tarihten beri hakkında çok sayıda dava açıldığını belirterek "Beraat ettiğim, devam eden davalarım var. Cezası kesinleşmiş bir davam yok. Bu suçlamalardan dolayı mağdur olsam da suçlu görünüyorum" dedi.

Ünlü oyuncu dolandırıcılık iddialarına cevap verdi! Tıkladığı link kabusu oldu!

Erdal Hanedar son olarak iletişim operatör şirketlerine yatırılan ücretleri geri çekmesine dair zafiyet olabileceğine değinerek araştırılması gerektiğini söyledi.

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