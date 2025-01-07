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Ünlü oyuncu dolandırıcılık iddialarına cevap verdi! Tıkladığı link kabusu oldu!

Ünlü oyuncu Erdal Hanedar kendisine dolandırıcılık iddiasıyla açılan dava hakkında SABAH'a açıklamalarda bulundu. Hanedar set sırasında kendisine mesaj yolu ile gelen bir linke tıkladığı için hayatının karardığını ve dolandırıcıların kurbanı olduğunu ifade etti. Dolandırıcıların adını kullanarak yapmış olduğu işlemlerden dolayı hakkında soruşturmalar olduğunu belirten ünlü oyuncu, asıl dolandırıcılar hakkında şikayetçi olduğunu ancak bu süreçte toplamda 30 bin liralık bir para yüzünden adliyelerde uğraştığını ifade etti.