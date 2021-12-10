Ünlü oyuncu Melis Sezen’in o sözleri sosyal medyanın diline düşmüştü! İlk açıklama geldi

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne hem kıyafeti hem de ödül aldığı sırada yaptığı konuşmayla damga vurdu. Derin göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, ödülünü alırken "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" sözleriyle çok konuşuldu. Melis Sezen, hem elbisesiyle hem de yaptığı konuşma ile sosyal medyanın diline düştü. İşte sosyal medyada trend olan Melis Sezen'den gelen ilk açıklama…
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde yaptığı açıklama ile magazin gündemine ve sosyal medyaya bomba gibi düşen Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, ilk kez konuştu.
Melis Sezen, konuşmasıyla sosyal medyada tiye alındı.
Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an." sözleri ile sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.
47. Altın Kelebek Ödülleri'nde yaptığı konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturan oyuncu Melis Sezen sessizliğini bozdu.
Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu, "herkes çok güzel konuşuyordu. Bana geldiğince dedim ki ben galiba konuşamayacağım, teşekkür edip ineceğim...