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Ünlü oyuncu Melis Sezen’in o sözleri sosyal medyanın diline düşmüştü! İlk açıklama geldi

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne hem kıyafeti hem de ödül aldığı sırada yaptığı konuşmayla damga vurdu. Derin göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, ödülünü alırken "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" sözleriyle çok konuşuldu. Melis Sezen, hem elbisesiyle hem de yaptığı konuşma ile sosyal medyanın diline düştü. İşte sosyal medyada trend olan Melis Sezen'den gelen ilk açıklama…

Giriş Tarihi: 10.12.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 09:08 PAYLAŞ