Ünlü oyuncu Mia Goth ergenlik yıllarında hırsızlık yaptığını itiraf etti!

Dünyaca ünlü oyuncu Mia Goth, hayatıyla ilgili ilk kez bir itirafta bulundu. Mia Goth, ergenlik yıllarında hırsızlık yaptığı itiraf etti. İşte o şaşırtan açıklamanın detayları!

Giriş Tarihi: 07.01.2026 23:58
Frankenstein, Everest, Infinity Pool gibi filmlerde oynadığı rollerle ünlenen oyuncu Mia Goth, verdiği son röportajla magazinde gündem oldu.

HIRSIZLIK YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Ünlü oyuncu, ergenlik yıllarıyla ilgili yaptığı itirafla herkesi şaşırttı.

"HER ŞEY ÇALINTIYDI"

Ergenliğinde hırsızlık yaptığını itiraf eden Goth, "Bir dönem vardı ki, üzerimdeki saç bandımdan küpelerime, taytımdan ayakkabılarıma ve aradaki her şeye kadar giydiğim her şey çalıntıydı."

"TUTUKLANIYORSUN..."

Ayrıca oyuncu, "Tutuklanıyorsun ve sonra bırakıyorsun." ifadelerini kullandı.

Peki diğer ünlü isimlerin, korkularını, alışkanlıklarını ve takıntılarını biliyor musunuz?

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

28 yaşındaki oyuncu, takipçileriyle yaptığı samimi paylaşımda en büyük korkusunu açıkladı.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Şahin, futbol rekabetine göndermede bulunduğu açıklamasında esprili ifadeler kullandı.

Ünlü oyuncu, "Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de.. Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe.. Asla. İmkânsız ya! İmkânsız." sözleriyle dikkat çekti.

Bahar Şahin'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşım futbolseverler arasında eğlenceli yorumlara neden oldu.

2000'li yıllarda adım attığı müzik kariyerinde güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Altay, özellikle 2013 yılında çıkardığı "Berduş" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.

Uzun yıllardır müzik yolculuğunu istikrarlı bir şekilde sürdüren ünlü şarkıcı, magazin dünyasından genellikle uzak durmayı tercih ediyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen Altay, daha çok sahne performansları ve kariyerine dair projeleriyle gündeme geliyor. Ancak ünlü şarkıcı bu kez, bugüne kadar çok fazla bilinmeyen bir alışkanlığıyla dikkatleri üzerine çekti.

BANDANASIZ KONSERE ÇIKMIYOR!

Altay'ın konserlerinde vazgeçilmezi haline gelen bandanası, adeta onun sahne ritüelinin bir parçası.

Ünlü şarkıcının sahneye bandanasız çıkmadığı öğrenilirken, bu alışkanlığın ardındaki sebep de merak konusu oldu.

"BİR NEVİ BENİM UĞURUM"

Katıldığı bir konserde konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Altay, bandananın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, "Bandanam sahneye çıkarken hep var. Aslında bir nevi benim uğurum. İsteyen tüm dostlarıma da hediye ediyorum"
ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı şarkıcının ortaya çıkan bu takıntısı, kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.

SEMİRAMİS PEKKAN

"HER ŞEY UYUMLU OLACAK"

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, mutfaktaki detaylara verdiği önemi şöyle açıklamıştı:
"Yeşil fasulyeyi mavi tabağa koymayalım Selma. Her gün bir de böyle bir derdimiz var. Bende biraz da kaçıklık olduğu için. Her şeyin rengi uyumlu olacak. Mutfakta da öyle olacak."

Semiramis Pekkan hiç bilinmeyen mutfak takıntısını açıkladı! "Ben de biraz kaçıklık olduğu için…" | Video

Pekkan, videoda yemekleri tabaklara koyarken yardımcısı Selma ile birlikteydi. Tabak seçiminde titiz davrandığını belirten sanatçı, Selma'ya dikkat çekici bir uyarıda bulundu:
"Hayır Selma, o tabak olmaz. Beyaz tabağa koyalım."

Sanatçının bu açıklamaları, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı ve video hızla sosyal medyada paylaşıldı.

TAKİPÇİLERDEN İLGİ ÇEKEN YORUMLAR

Semiramis Pekkan'in videoları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Paylaşıma yapılan yorumlar da dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Ama tabak da çok önemli 😉 Sunum bence de çok önemli ☺️" derken, bir diğer takipçi "Kesinlikle katılıyorum size Semiramis Hanım 👍😍 Beyaz tabakta daha güzel olur 😍" ifadelerini kullandı.

PEKİ KADİR İNANIR'IN İNANILMAZ TAKINTISINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Sert mizacıyla tanınan Kadir İnanır başarılı kariyeri kadar özel yaşantısıyla da merak ediliyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, kariyerine fotoromanlarla adım attı. 1967'de Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kalan İnanır, ertesi yıl Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda birinci oldu.

Sinemadaki asıl çıkışını ise 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filmiyle gerçekleştirdi. Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı bu yapım, İnanır'ı Yeşilçam'ın en çok aranan oyuncularından biri haline getirdi.