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Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! "Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi?" dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

Primetime Emmy Ödülleri gecesinde tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkan Michael J. Fox, Parkinson mücadelesine dair yıllarca sakladığı korkularını dile getirerek törene damga vurdu. Yıllar önce aldığı teşhisi hayranlarından neden gizlediğini ilk kez anlatan usta oyuncu, samimi itiraflarıyla salondaki tüm meslektaşlarına duygusal anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 14:53
Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi? dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

Televizyon dünyasının en prestijli buluşmalarından biri olan Primetime Emmy Ödülleri, bu yıl 78'inci kez Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olduğu gecede, adaylar ve kazananlar kadar kırmızı halının yankıları da uzun süre konuşuldu.

Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi? dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

Ancak tüm bu görkemin ötesinde, geceye adeta damgasını vuran ve tüm salonu derinden etkileyen an, kariyerine unutulmaz yapımları sığdıran usta oyuncunun yaşadığı duygusal anlar oldu.

Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi? dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

TARİHİ GECEDE ANLAMLI ÖDÜL

Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Bob Hope onuruna verilen özel insani yardım ödülü, bu yıl sinema ve televizyon dünyasının efsane yüzlerinden birine layık görüldü. Sağlık sorunlarıyla uzun süredir mücadele eden usta aktör, bu anlamlı ödülü almak üzere salondakilerin alkışları eşliğinde sahneye davet edildi. Meslektaşının elinden ödülünü alan başarılı ismin törende yaşadığı anlar, salonda bulunan herkesi duygulandırdı.

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Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi? dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

YILLARCA GİZLENEN ACI GERÇEK

Sahneye çıkışıyla birlikte gecenin akışını tamamen değiştiren ünlü oyuncu, yıllardır kamuoyundan sakladığı zorlu süreci ilk kez bu kadar açık bir şekilde dile getirdi.

Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi? dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

Uzun süredir amansız bir rahatsızlıkla mücadele eden sanatçı, teşhis konulduğu ilk dönemlerde bu durumu herkesten neden sakladığını ve mesleğini kaybetme korkusuyla nasıl baş ettiğini anlattı.

Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi? dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

Hayranlarının tepkisinden duyduğu endişeyi ve içindeki büyük korkuyu paylaşan usta isim, salondakilere seslenerek o dönem yaşadığı iç hesaplaşmayı şu sözlerle aktardı:

Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi? dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

"Bu durumun işimi ve izleyicilerle ilişkimi etkilemesinden endişe duyuyordum. Eğer hayranlarım benim hasta olduğumu bilselerdi, oynadığım karakterlere gülerler miydi?"

Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi? dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

SALONDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Usta oyuncunun yaptığı bu yürek burkan itiraf, Peacock Tiyatrosu'nu dolduran binlerce kişiye duygusal anlar yaşattı. Başta Hollywood'un önde gelen isimleri olmak üzere salondaki herkes gözyaşlarını tutamayarak sanatçıyı ayakta alkışladı.

Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi? dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

Hastalığını açıkladıktan sonra hayranlarından ve meslektaşlarından gördüğü büyük desteğin kendisine yeniden güç verdiğini belirten aktör, şu ifadelerle minnettarlığını dile getirdi:

Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi? dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

"Hepinizden gelen destek beni hayrete düşürdü. Moralimi yükseltti. Meğer mesleğimi kaybetmemişim. Mesleğimi elimden alamazlardı. Bunun nedeni de bana sahip çıkmanızdı. Bunun için minnettarım..."

Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi? dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

"KABULLENDİM AMA ASLA TESLİM OLMADIM"

Rahatsızlığıyla ilgili bakış açısının zamanla nasıl değiştiğine de değinen ünlü oyuncu, bu sürecin kendisi için bir son değil, yeni bir mücadelenin başlangıcı olduğunu vurguladı. Yaşadığı zorluklara boyun eğmediğinin altını çizen sanatçı, düşüncelerini şu sözlerle özetledi:

"Parkinson'u kabullenmenin ona teslim olmak anlamına gelmediğinin farkına vardım. Bu sadece bu hastalıkla savaşan herkes için elimden geleni yapmam gerektiği anlamını taşıyıyordu."

Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi? dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

Konuşmasının sonunda 38 yıllık eşine ve çocuklarına duyduğu sevgiyi dile getiren, onlara gösterdikleri fedakarlık ve sabır için teşekkür eden usta isim, Emmy tarihine adını altın harflerle yazdıran unutulmaz bir vedayla sahneden ayrıldı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör