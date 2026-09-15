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Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! 'Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi?' dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!
Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! "Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi?" dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!
Primetime Emmy Ödülleri gecesinde tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkan Michael J. Fox, Parkinson mücadelesine dair yıllarca sakladığı korkularını dile getirerek törene damga vurdu. Yıllar önce aldığı teşhisi hayranlarından neden gizlediğini ilk kez anlatan usta oyuncu, samimi itiraflarıyla salondaki tüm meslektaşlarına duygusal anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 14:53