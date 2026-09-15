Ünlü oyuncudan sahnede yürek burkan itiraf! "Hasta olduğumu bilseler gülerler miydi?" dedi... Bütün Hollywood gözyaşlarına boğuldu!

"KABULLENDİM AMA ASLA TESLİM OLMADIM"

Rahatsızlığıyla ilgili bakış açısının zamanla nasıl değiştiğine de değinen ünlü oyuncu, bu sürecin kendisi için bir son değil, yeni bir mücadelenin başlangıcı olduğunu vurguladı. Yaşadığı zorluklara boyun eğmediğinin altını çizen sanatçı, düşüncelerini şu sözlerle özetledi:

"Parkinson'u kabullenmenin ona teslim olmak anlamına gelmediğinin farkına vardım. Bu sadece bu hastalıkla savaşan herkes için elimden geleni yapmam gerektiği anlamını taşıyıyordu."