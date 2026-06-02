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Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Ünlü şarkıcının eşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı nostaljik paylaşımla magazinde yer aldı. Bebeklik fotoğrafını görenler, çocuklarının da ona benzediğini ortaya koydu. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 02.06.2026 23:25
Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Magazin dünyasının ve sosyal medyanın en çok konuşulan popüler ailelerinden biri, bu kez geçmişe götüren nostaljik bir kareyle gündem oldu.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Bugüne kadar çocukların kime benzediği konusu hayranları tarafından sık sık konuşulurken, ortaya çıkan bir çocukluk fotoğrafı genetik benzerliğin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Görenlerin ilk bakışta tanımakta güçlük çektiği o bebeklik karesi, kısa süre içinde sosyal medyada adeta büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Çok geçmeden ise bu ismin ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'un çocukluk fotoğrafı olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Çocukları Burak ve Eliz ile olan inanılmaz benzerliğiyle dikkat çeken Varol, kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

İşte sizler için derlediğimiz dünün çocukları bugünün ise yıldızı olan diğer ünlü isimler!

Ekranların sevilen oyuncularından biri olan ünlü isim, çocukluk albümünü açarak takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Kariyerindeki başarısı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü güzelin bu nostaljik karesine kısa sürede binlerce beğeni yağarken, sosyal medya "Bakışları hiç değişmemiş" yorumlarıyla yıkıldı.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Paylaşımıyla herkesi meraklandıran o isim, bir erkek çocuk annesi olan Beste Kökdemir! Ünlü oyuncu minik oğlu Güneş ile olan mutluluğuyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Doğal güzelliği ve sergilediği performansla milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Attığı her adım olay olan başarılı isim, bu kez özel hayatından bir kareyle gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan güzel oyuncu, 27. yaşına basmanın heyecanını çocukluk yıllarına ait o masum kareyi paylaşarak kutladı.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Küçüklük haliyle dikkat çeken ve kısa sürede binlerce beğeni alan bu ünlü isim, başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu!

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Sosyal medyada gündeme gelen bu çocukluk karesi, kısa sürede herkesin diline düştü.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Kakülleri ve koca siyah gözleriyle kameralara poz veren kırmızılar içindeki bu küçük kızın yüzündeki ifade ise görenlere "tanıdık ama çıkaramadım" dedirtti...

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Kim olduğuna dair sosyal medya kullanıcıları peş peşe yorum yaparken çok geçmeden minik kızın kim olduğu anlaşıldı!

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Bu isim, bugün güzelliği ve projeleriyle adından söz ettiren Aslıhan Karalar çıktı.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

26 yaşındaki ünlü oyuncu, özellikle Kuruluş Osman dizisinde 'Burçin' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarıyla gündeme gelen mavi gözlü küçük kız, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Küçük yaşlardaki masum görünümüyle dikkat çeken ve artık 23 yaşında olan genç yıldızın yıllar içindeki değişimi, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Bu kişi 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?', 'Yalan', 'Kendi Düşen Ağlamaz' ve 'Bir Ömrün Sonbaharı' projelerinde rol alan Eylül Tumbar!

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

23 yaşındaki Tumbar'ın sosyal medyada yayılan çocukluk fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Güzel oyuncunun minik halini görenler ünlü ismi beğeni yağmuruna tuttu.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Uzun bir süre önce çekilmiş fotoğraftaki bu küçük kız, bugünün tescilli güzellerinden birine ait. 2008 yılında düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasında birincilik elde eden ünlü ismin çocukluk fotoğrafını gören sevenleri adeta hayran kaldı.

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

O isim Almeda Sayışman'dan başkası değil!

Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

13 Şubat 1992 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelen Almeda Abazi, 2008 yılında katıldığı Kainat Güzeli yarışmasını kazanarak güzelliği ile ekran başındakileri kendine hayran bırakmayı başardı.