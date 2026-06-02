Ünlü oyuncunun bebekliğini görenler tanıyamadı! Meğer çocukları onun kopyasıymış!

Magazin dünyasının ve sosyal medyanın en çok konuşulan popüler ailelerinden biri, bu kez geçmişe götüren nostaljik bir kareyle gündem oldu. Bugüne kadar çocukların kime benzediği konusu hayranları tarafından sık sık konuşulurken, ortaya çıkan bir çocukluk fotoğrafı genetik benzerliğin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Görenlerin ilk bakışta tanımakta güçlük çektiği o bebeklik karesi, kısa süre içinde sosyal medyada adeta büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Çok geçmeden ise bu ismin ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'un çocukluk fotoğrafı olduğu ortaya çıktı! Çocukları Burak ve Eliz ile olan inanılmaz benzerliğiyle dikkat çeken Varol, kısa sürede magazin gündeminde yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz dünün çocukları bugünün ise yıldızı olan diğer ünlü isimler! Ekranların sevilen oyuncularından biri olan ünlü isim, çocukluk albümünü açarak takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Kariyerindeki başarısı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü güzelin bu nostaljik karesine kısa sürede binlerce beğeni yağarken, sosyal medya 'Bakışları hiç değişmemiş' yorumlarıyla yıkıldı. Paylaşımıyla herkesi meraklandıran o isim, bir erkek çocuk annesi olan Beste Kökdemir! Ünlü oyuncu minik oğlu Güneş ile olan mutluluğuyla da sık sık adından söz ettiriyor. Doğal güzelliği ve sergilediği performansla milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Attığı her adım olay olan başarılı isim, bu kez özel hayatından bir kareyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan güzel oyuncu, 27. yaşına basmanın heyecanını çocukluk yıllarına ait o masum kareyi paylaşarak kutladı. Küçüklük haliyle dikkat çeken ve kısa sürede binlerce beğeni alan bu ünlü isim, başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu! Sosyal medyada gündeme gelen bu çocukluk karesi, kısa sürede herkesin diline düştü. Kakülleri ve koca siyah gözleriyle kameralara poz veren kırmızılar içindeki bu küçük kızın yüzündeki ifade ise görenlere 'tanıdık ama çıkaramadım' dedirtti... Kim olduğuna dair sosyal medya kullanıcıları peş peşe yorum yaparken çok geçmeden minik kızın kim olduğu anlaşıldı! Bu isim, bugün güzelliği ve projeleriyle adından söz ettiren Aslıhan Karalar çıktı. 26 yaşındaki ünlü oyuncu, özellikle Kuruluş Osman dizisinde 'Burçin' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarıyla gündeme gelen mavi gözlü küçük kız, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Küçük yaşlardaki masum görünümüyle dikkat çeken ve artık 23 yaşında olan genç yıldızın yıllar içindeki değişimi, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bu kişi 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?', 'Yalan', 'Kendi Düşen Ağlamaz' ve 'Bir Ömrün Sonbaharı' projelerinde rol alan Eylül Tumbar! 23 yaşındaki Tumbar'ın sosyal medyada yayılan çocukluk fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. Güzel oyuncunun minik halini görenler ünlü ismi beğeni yağmuruna tuttu. Uzun bir süre önce çekilmiş fotoğraftaki bu küçük kız, bugünün tescilli güzellerinden birine ait. 2008 yılında düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasında birincilik elde eden ünlü ismin çocukluk fotoğrafını gören sevenleri adeta hayran kaldı. O isim Almeda Sayışman'dan başkası değil! 13 Şubat 1992 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelen Almeda Abazi, 2008 yılında katıldığı Kainat Güzeli yarışmasını kazanarak güzelliği ile ekran başındakileri kendine hayran bırakmayı başardı. 3 yıllık bir birlikteliğin ardından 14 Şubat 2017 yılında Tolgahan Sayışman ile dünyaevine girdi. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı ardından 2021 yılında ikinci çocukları Alina'yı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşadılar. Şimdilerde hayatlarına deprem korkusu nedeniyle Arnavutluk'ta devam eden Sayışman çifti mutlu evliliklerini sürdürürken, Almeda Sayışman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. Yıllar önce çekilen karedeki bu minik yüz, bugün ekranların en çok konuşulan isimlerinden birine ait. Oyunculuk kariyerindeki hızlı yükselişi, rol aldığı yapımlarla yakaladığı başarı ve sosyal medyadaki popülerliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü, çocukluk fotoğrafıyla sevenlerini bir kez daha şaşırttı. Güzelliğiyle olduğu kadar yeteneğiyle de sık sık gündeme gelen bu ismin, fotoğrafı ilk kez görenlerde nostaljik ve eğlenceli bir etki yarattı. Peki siz bu minik kızın bugün kim olduğunu tahmin edebildiniz mi? O isim başarılı kariyeri ve güzelliği ile tüm Türkiye'nin hayran olduğu Afra Saraçoğlu'ndan başkası değil! Ünlü oyuncu şimdilerde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacağı A.B.İ. dizisiyle merakla bekleniyor. PEKİ GÖNÜLLERDE TAHT KURAN BU TATLI KIZIN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye'nin sevilen bir diğer yüzü olan bu tatlı kızın da kim olduğu merak uyandırıyor. Yıllar içinde hem fiziği hem de başarılarıyla gündemden düşmeyen bu isim, meğer daha o yaşlarda bile kamerayı nasıl kullanacağını biliyormuş. Bugün projeleri, duruşu ve zarafetiyle milyonları etkileyen ünlünün bu çocukluk karesi ise onun ne kadar doğal bir ışığa sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Masum bakışlarındaki o sıcaklık ve enerjiyi görünce, 'Gerçek bir yıldız doğuyormuş' dememek elde değil. Peki, sizce bu tatlı minik kim? Yıllar geçse de güzelliği, başarısı ve duru havasıyla konuşulan bu ünlüyü fotoğraftan çıkartabildiniz mi? O isim şimdilerde adını tüm Türkiye'ye duyuran Sinem Kobal. Küçücük yaşlarda başlayan o parıltı, yıllar içinde muhteşem bir kariyere dönüştü. 'Dadı' ile tanınan, 'Selena' ile milyonların gönlünde taht kuran ünlü isim, oyunculuğu, zarafeti ve doğal güzelliğiyle uzun süre ekranların en sevilen isimlerinden biri oldu. Sinem Kobal'ın sadece kariyeri değil, özel hayatı da her zaman merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, 2016 yılında Türkiye'nin en tanınmış oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girerek magazinin en gözde çiftlerinden birinin yarısını oluşturdu. Mutlu evliliklerini ise iki güzel kızlarıyla taçlandırdılar: Lalin ve Leyla. Ekranlardan bir süre uzak kalsa da, aile hayatındaki huzuru ve duru imajıyla gündemde kalmaya devam eden Kobal, sosyal medyada paylaştığı her kareyle hayranlarının ilgisini çekiyor. Hem başarılı bir kariyerin hem de sevgi dolu bir aile yaşamının güçlü bir temsilcisi olarak örnek gösteriliyor. Küçük yaşlardan itibaren zorluklarla mücadele eden bu ünlü isim, bugün başarı dolu kariyeriyle örnek gösteriliyor. Hayat hikayesi dramatik dönemeçlerle dolu olan ünlü, gençlik yıllarında sahneye adım attıktan sonra kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Yıllar içinde yalnızca sesiyle değil, güçlü duruşuyla da gündeme gelmeyi başardı. Kariyeri boyunca hem sahnede hem ekranda yer alan başarılı isim, uzun soluklu televizyon programlarıyla da milyonların hayatına dokundu. Peki siz tanıyabildiniz mi? O isim şimdilerde özel hayatı, açıklamaları ve kariyerindeki başarılarıyla gündemde kalmaya devam eden Seda Sayan'dan başkası değil! Pek çok kişi ünlünün ismini ilk bakışta çıkaramadığını söylerken, kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkınlığını gizleyemedi. Yeşilçam dünyasına adım attığı anda milyonları ekrana kilitleyen bu küçük kız, yeteneğiyle herkesi büyülemişti. Oyunculuğuyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran mavi gözlü kız etkileyici sesiyle dikkat çekmişti. O küçük kız, zamanla büyüyerek hem sahnelerde hem de ekranlarda adından söz ettiren bir yıldız haline geldi. Bu mavi gözlü kız güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar'dan başkası değil! Yıllar önce objektiflere böyle yansıyan bu sevimli çocuk, masum bakışları ve tatlı gülümsemesiyle dikkat çekiyor. Aradan geçen yıllar onu bambaşka bir noktaya taşıdı. Şimdilerde milyonların hayranlıkla izlediği, ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Peki bu minik yüzün büyüyüp kim olduğunu tahmin edebildiniz mi? Onun tarzı, oyunculuğu ve özel hayatına dair her detay magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Bir dönem tatlı gülüşüyle tanınan o çocuk, bugün kırmızı halının en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. O küçük yaşta bile ışığı vardı… Şimdi hayranlarının kalbini fethediyor! O isim, atv ekranlarında yayınlanan 'Aşk ve Gözyaşı' dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'tan başkası değil! Şimdi sırada bir başka yıldız var… Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden biri, henüz çocukken çekilen kareleriyle yine hayranlarını şaşırtıyor. Bakalım bu kez fotoğraflardaki minik yüzü tanıyabilecek misiniz? Henüz küçücük bir çocukken sarışın saçları, masmavi gözleri ve sevimli gülüşüyle herkesi büyüleyecek kadar özel bir görünüme sahipti. Daha o zamanlarda bakışlarındaki ışık, ileride milyonların hayranlıkla izleyeceği bir isim olacağının adeta işareti gibiydi. Fotoğrafı görenler, onun masum ama aynı zamanda çok dikkat çekici yüz hatlarını 'yakışıklılığı doğuştan gelmiş' yorumlarıyla değerlendirdi. Evet, bu fotoğrafın sahibi Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'dan başkası değil. Küçüklüğünde bile dikkat çeken karizmasıyla büyüyen Tatlıtuğ, bugün hem başarılı bir oyuncu hem de sevgi dolu bir baba. Üstelik minik oğlu Kurt Efe de babasının adeta kopyası! Sarı saçları ve masum bakışlarıyla babasına olan inanılmaz benzerliği görenleri şaşkına çeviriyor... Çocukluk yıllarında altın sarısı saçları ve masum yüzüyle adeta bir porselen bebeği andırıyordu. O yıllardan bu yana değişmeyen ışıltısı, bugün de milyonların dikkatini çekiyor. Eski fotoğrafları görenler 'Zaman hiç işlememiş' yorumunu yaparken, şimdilerde sosyal medyada yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alıyor. Magazin gündeminden düşmeyen bu isim, artık göz önünde bir hayat sürüyor. Zarif tarzı, mutlu aile yaşantısı ve özel anlarını paylaştığı karelerle her daim adından söz ettiriyor. O minik sarışın kız ise İdo Tatlıses'in biricik eşi Yasemin Şefkatli! Yıllar öncesine ait bu nadir çocukluk fotoğrafı, sanatçının müzik tutkusunun ne kadar küçük yaşlarda başladığını gözler önüne seriyor. O minik halinden bugünkü sahne performansına uzanan bu yolculuk, hayranlarını hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor. Şimdi hepimizin gönüllerinde taht kurdu. Hem başarılı kariyeri hem de mutlu ailesiyle hepimizin gözdesi olan bu ünlü ismi siz tanıyabildiniz mi? O minik çocuk şimdi milyonların severek takip ettiği Alişan... Şimdilerde Buse Varol ile mutlu evliliğinden 2 çocuğu bulunan ünlü şarkıcının oğlu Burak da sık sık kendi çocukluğuna benzetiliyor. Bir küçüklük resmi de ünlü bir şarkıcımızdan... Küçük yaştaki masum bakışları ve tatlı gülümsemesiyle dikkat çeken bu minik kız, yıllar içinde sesi ve sahne hakimiyetiyle Türk müziğinin parlayan yıldızı, magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Küçük yaşta başladığı sahne yolculuğu, onu kısa sürede şöhretin zirvesine taşıdı ve milyonların sevgisini kazanan bir sanatçı haline getirdi. O artık sadece bir şarkıcı değil, tarzıyla, duruşuyla ve sahnedeki enerjisiyle tam anlamıyla bir ikon haline geldi. Fotoğraftaki bu minik kız, bugün 'Beyaz Mendil', 'Padişah' ve daha birçok hit şarkısıyla gönüllerde taht kuran Sibel Can'dan başkası değil! Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan bir başkası da şimdilerin çok ünlü bir ismi... Sosyal medyanın konuştuğu bu güzel gözlü minik kızın kim olduğunu öğrenenler 'Belliymiş Türkiye güzeli olacağı...' demeden edemiyor. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil. Ezo Sunal- Ali Sunal Ezo Sunal Petek Dinçöz Kenan Doğulu Haluk Bilginer Barış Manço Bergüzar Korel Bergüzar Korel Ara Güler Demet Özdemir Hande Erçel Hande Erçel Hayko Cepkin Zeynep Çamcı Hadise Hadise Demet Evgar Tamer Karadağlı Ali Sunal Kadir İnanır Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya Ayça Ayşin Turan Birce Akalay Zafer Algöz Demet Şener Gülben Ergen Özge Özpirinçci Bige Önal Dolunay Soysert İrem Sak İrem Derici İrem Derici Merve Boluğur Merve Boluğur Merve Boluğur Mert Yazıcıoğlu Aslı Enver Meryem Uzerli Aslı Tandoğan Evrim Alasya Evrim Alasya Ozan Akbaba Çağatay Ulusoy Kaan Yıldırım Beril Pozam Şebnem Bozoklu Yasemin Kay Allen Yasemin Kay Allen Yasmin Erbil Dilan Çiçek Deniz Nusret Gökçe Hülya Avşar Özge Borak Kenan İmirzalıoğlu Uraz Kaygılaroğlu Rıza Kocaoğlu