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Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

Usta oyuncu Şerif Sezer'in kızı Deniz Arna'nın da oyunculuk yaptığı ortaya çıktı. Annesinin izinden giden Arna, Şerif Sezer'e olan benzerliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2026 12:19 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 12:21
Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

Bir çok başarılı projede yer alan usta oyuncu Şerif Sezer'in kızının da ünlü oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

Sezer'in kızıyla olan benzerliği ise sosyal medyayı salladı. Usta oyuncunun kızını görenler, "Annesinin kopyası" demeden edemedi.

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

Şerif Sezer ve Azmi Arna'nın evliliğinden dünyaya gelen 1986 doğumlu Deniz Arna, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.

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Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

ÇEMBERİMDE GÜL OYA DİZİSİNDE ANNESİYLE BERABER ROL ALDI

Beyaz Gelincik, Sakarya Fırat, Güldünya gibi yapımlarda kamera karşısına geçen 36 yaşındaki Deniz Arna, Çemberimde Gül oya dizisinde annesiyle beraber rol aldı.

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

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Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

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Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

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Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

ALİNA BOZ

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

NESLİHAN ATAGÜL

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

SERENAY SARIKAYA

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

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Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

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Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

AFRA SARAÇOĞLU

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

KIVANÇ TATLITUĞ

Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

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Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi sanatçı çıktı! Görenler hayran kaldı

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