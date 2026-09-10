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Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

Türk sinemasının usta isimlerinden Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı. Annesinin yeteneğini takip eden genç oyuncu, doğal güzelliği ve Şerif Sezer'e olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor.

Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:42 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 16:43
Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü
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Bir çok başarılı projede yer alan usta oyuncu Şerif Sezer'in kızının da ünlü oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

Sezer'in kızıyla olan benzerliği ise sosyal medyayı salladı. Usta oyuncunun kızını görenler, "Annesinin kopyası" demeden edemedi.

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

Şerif Sezer ve Azmi Arna'nın evliliğinden dünyaya gelen 1986 doğumlu Deniz Arna, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

ÇEMBERİMDE GÜL OYA DİZİSİNDE ANNESİYLE BERABER ROL ALDI

Beyaz Gelincik, Sakarya Fırat, Güldünya gibi yapımlarda kamera karşısına geçen 36 yaşındaki Deniz Arna, Çemberimde Gül oya dizisinde annesiyle beraber rol aldı.

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

ALİNA BOZ

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

NESLİHAN ATAGÜL

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

SERENAY SARIKAYA

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

AFRA SARAÇOĞLU

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

KIVANÇ TATLITUĞ

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ

Ünlü oyuncunun kızı da tanıdık bir isim çıktı! Şerif Sezer’in kızını görenler şaşkına döndü

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ