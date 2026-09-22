Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!
Dünyaca ünlü oyuncunun sosyal medyada gizlice kullandığı iddia edilen anonim hesap, takipçilerin gözünden kaçmayan küçük bir detay sayesinde gün yüzüne çıktı. Sahte profil üzerinden hem uzun yıllar evli kaldığı eski eşine hem de yakın zamanda ayrıldığı nişanlısına yönelik dikkat çeken yorumlar yapan ünlü ismin, klavye arkasından sarf ettiği sözler magazin dünyasını karıştırdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 10:58