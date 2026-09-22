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Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!

Dünyaca ünlü oyuncunun sosyal medyada gizlice kullandığı iddia edilen anonim hesap, takipçilerin gözünden kaçmayan küçük bir detay sayesinde gün yüzüne çıktı. Sahte profil üzerinden hem uzun yıllar evli kaldığı eski eşine hem de yakın zamanda ayrıldığı nişanlısına yönelik dikkat çeken yorumlar yapan ünlü ismin, klavye arkasından sarf ettiği sözler magazin dünyasını karıştırdı. İşte detaylar...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 10:58
Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!

Hollywood'un ünlü aktörü Channing Tatum, biten ilişkilerinin ardından sosyal medyada ortaya atılan çarpıcı iddialarla magazin dünyasının odak noktası haline geldi.

Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!

Sosyal medya kullanımının ünlüler ve takipçileri arasındaki sınırları giderek belirsizleştirdiği günümüzde, ünlü oyuncunun eski nişanlısı Zoe Kravitz ve eski eşi Jenna Dewan hakkında sahte bir profil üzerinden imalı yorumlar yaptığı öne sürüldü.

Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!

Sosyal medyadaki hareketleri yakından takip eden dikkatli kullanıcılar, Channing Tatum'ın geçmişteki ilişkilerine dair mesajlar paylaştığından şüphelenerek "Nonya Bidness" isimli hesabı incelemeye aldı.

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Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!

Hesabı takip eden tek profilin Channing Tatum olması iddiaları güçlendirirken, söz konusu hesabın Zoe Kravitz ve yeni nişanlısı Harry Styles'ın samimi görüntülerinin yer aldığı yakın tarihli bir paylaşıma "Sadece nefret kusmaya geldim" şeklinde yorum yaptığı tespit edildi.

Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!

Anonim profilin paylaşımlarında, Tatum'ın 2009-2019 yılları arasında evli kaldığı Jenna Dewan ile olan zorlu boşanma sürecine de göndermeler yer aldı. Hesaptan yapılan bir yorumda "Eski karısı parasını tırtıklamaya çalıştı; Zoe ise bir yere bağlanamayacak kadar özgür ruhlu olduğunu biliyordu, bu kişi ise bir yetişkin. Bırakın adam gönlünce gününü gün etsin" ifadeleri kullanıldı.

Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!

37 yaşındaki Zoe Kravitz ile 32 yaşındaki Harry Styles arasındaki yaş farkına yönelik eleştirilere de yanıt veren hesap, bir başka kullanıcıya "Beni tanımıyorsun. Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrin yok. Ama sana bir ipucu vereyim: İkisi de yetişkin, bırakalım hayatlarını yaşasınlar. Ben 'herkes' değilim." cevabını verdi.

Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!

Gizli profil, Tatum'ın geçmişte Zoe Kravitz hakkında sarf ettiği sözleri de yeniden gündeme taşıdı. Ünlü aktör, Temmuz 2022'de Entertainment Tonight'a verdiği röportajda, Kravitz'in ilk yönetmenlik deneyimi olan Blink Twice filmi sürecindeki odaklanma becerisini överken "Pek çok insanın numaralarını hemen anlar; onun gözünde insanların gerçekte kim olduğu çok nettir. Hayatımda tanıdığım en ne istediğini bilen, bilinçli insanlardan biri." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!

Nonya Bidness hesabı ise Kravitz ve Styles çiftinin fotoğraflarının altına "Bu ikiliyi gördüğümde, eski nişanlısının onun için 'tanıdığım en ne istediğini bilen kişi' dediği an aklıma geliyor." ve "Acaba ne kadar bağlamına uygun konuşuyordu..." şeklinde iki ayrı mesaj bıraktı.

Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!

Sözlerinin ne anlama geldiğini soran bir takipçiye açıklama yapan hesap, "Bana göre kasıtlı demek, hesaplanmış demek. Film yapımı bağlamında konuşuyordu ama genel olarak onun kişiliğine de bir gönderme yapıyordu. Şimdiki ilişkisinde Harry ile sürekli birlikte görülüyor; oysa daha önceki sevgilisiyle (ilişkisi) onlar birlikte görüntülenmeden çok önce duyulmuştu ve birlikte görüldükleri anlar çok daha seyrekti." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!

Sekiz aylık beraberliğin ardından nisan ayında nişanlanan Zoe Kravitz ve Harry Styles çiftinin sade bir törenle evlenmeye hazırlandığı konuşulurken, Tatum'ın eski eşi Jenna Dewan ile Magic Mike serisinden elde edilen servetin paylaşımı nedeniyle yıllarca süren çekişmeli boşanma davası da bu iddialarla birlikte yeniden akıllara geldi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör