Ünlü oyuncunun sahte hesabı ifşa oldu: Meğer eski aşklarına nefret kusuyormuş!

Sözlerinin ne anlama geldiğini soran bir takipçiye açıklama yapan hesap, "Bana göre kasıtlı demek, hesaplanmış demek. Film yapımı bağlamında konuşuyordu ama genel olarak onun kişiliğine de bir gönderme yapıyordu. Şimdiki ilişkisinde Harry ile sürekli birlikte görülüyor; oysa daha önceki sevgilisiyle (ilişkisi) onlar birlikte görüntülenmeden çok önce duyulmuştu ve birlikte görüldükleri anlar çok daha seyrekti." değerlendirmesinde bulundu.