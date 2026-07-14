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Ünlü Rus ressamdan Burak Özçivit'e sergi teklifi! "Benim en büyük hobim"

Oyuncu Burak Özçivit, Rusya'nın ünlü ressamı Nikas Safranov'dan bir davet aldı. Safranov; çocukluğundan beri resim yapmaya meraklı olan, güzel sanatlar mezunu Özçivit'e birlikte sergi açma teklifinde bulundu. Ünlü oyuncu, "Resim yapmak benim en büyük hobim. Bir sergi açmak için ona yoğunlaşmak gerekiyor. Ancak şu an bunun için zamanım yok" diyerek usta ressamın teklifini geri çevirdi.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:53
Ünlü Rus ressamdan Burak Özçivit’e sergi teklifi! Benim en büyük hobim

Fotoğrafçılığa, resim yapmaya çocukluğundan beri ilgisi olan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu Burak Özçivit; geçtiğimiz yıllarda Rusya'nın ünlü ressamı Nikas Safranov'dan bir davet aldı.

Ünlü Rus ressamdan Burak Özçivit’e sergi teklifi! Benim en büyük hobim

Sergi açmak için Rus ressamın kendisine teklifte bulunduğunu açıklayan Özçivit, bu gelişmeyle ilgili şunları söyledi:

Ünlü Rus ressamdan Burak Özçivit’e sergi teklifi! Benim en büyük hobim

"Nikas bizzat beni Rusya'ya davet etti. Çok ünlü, gerçek bir usta. Bir araya geldik. Bana teklifte bulundu, benimle bir sergi yapmak istediğini söyledi. Resim yapmaya her zaman ilgi duydum.

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Ünlü Rus ressamdan Burak Özçivit’e sergi teklifi! Benim en büyük hobim

Bu sanatı çocukken öğrendim, sonra eğitimini de aldım. Oyunculuğu meslek olarak edindim ama resim yapmak benim en büyük hobim. Elinize fırçayı alıyorsunuz ve düşünceleriniz oraya akıyor.

Ünlü Rus ressamdan Burak Özçivit’e sergi teklifi! Benim en büyük hobim

Ancak benim şu an bunun için zamanım yok. Bir sergi açmak için ona yoğunlaşmak gerekiyor. Bu nedenle Nikas'a 'Zaman içinde belki olabilir ama şu an sergi açmak için yeterli vaktim yok' dedim.

Ünlü Rus ressamdan Burak Özçivit’e sergi teklifi! Benim en büyük hobim

Sonra benim ve eşimin portresini yaptı, bu tablo salonumuzda duvarın ortasında asılı duruyor."

Ünlü Rus ressamdan Burak Özçivit’e sergi teklifi! Benim en büyük hobim

Haber Girişi Pınar Efe - Editör