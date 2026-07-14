Ünlü Rus ressamdan Burak Özçivit'e sergi teklifi! "Benim en büyük hobim"
Oyuncu Burak Özçivit, Rusya'nın ünlü ressamı Nikas Safranov'dan bir davet aldı. Safranov; çocukluğundan beri resim yapmaya meraklı olan, güzel sanatlar mezunu Özçivit'e birlikte sergi açma teklifinde bulundu. Ünlü oyuncu, "Resim yapmak benim en büyük hobim. Bir sergi açmak için ona yoğunlaşmak gerekiyor. Ancak şu an bunun için zamanım yok" diyerek usta ressamın teklifini geri çevirdi.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:53