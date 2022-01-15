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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den sitem dolu sözler! Muhteşem bir düğünle evlenmişti…

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, 15 Eylül tarihinde dünyaevine girdi. Muratlarına eren Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez çifti, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem oluyorlar. Ece Seçkin, eşi Çağrı Terlemez ile görüşememekten yakındı. "Devamlı uçuyor" diyen Ece Seçkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.01.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 12:09
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den sitem dolu sözler! Muhteşem bir düğünle evlenmişti…

Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, eşiyle görüşememekten yakındı. "Devamlı uçuyor" diyen Seçkin, açıklamada bulundu.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den sitem dolu sözler! Muhteşem bir düğünle evlenmişti…

Ece Seçkin, önceki akşam pilot eşi Çağrı Terlemez ile bir partiye katıldı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den sitem dolu sözler! Muhteşem bir düğünle evlenmişti…

Eşini sık görememekten yakınan Seçkin, "Onu çok özlüyorum. Devamlı uçuyor."

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den sitem dolu sözler! Muhteşem bir düğünle evlenmişti…

"Bugün şansıma bir aradayız. Telefonda sürekli görüntülü görüşüyoruz. Her geçen gün daha da aşık oluyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den sitem dolu sözler! Muhteşem bir düğünle evlenmişti…

KOSTÜM TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Ece Seçkin, kadın sanatçıların sahnede giydiği iddialı kostümleri sert sözlerle eleştiren İzzet Yıldızhan'ın yorumlarına türkücüyü ti'ye alarak tepki gösterdi. Ozan Doğulu'nun önceki gün gerçekleşen doğum günü partisine katılan isimlerden Ece Seçkin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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