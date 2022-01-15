Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den sitem dolu sözler! Muhteşem bir düğünle evlenmişti…

Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, eşiyle görüşememekten yakındı. "Devamlı uçuyor" diyen Seçkin, açıklamada bulundu.
Ece Seçkin, önceki akşam pilot eşi Çağrı Terlemez ile bir partiye katıldı.
Eşini sık görememekten yakınan Seçkin, "Onu çok özlüyorum. Devamlı uçuyor."
"Bugün şansıma bir aradayız. Telefonda sürekli görüntülü görüşüyoruz. Her geçen gün daha da aşık oluyorum" dedi.
KOSTÜM TARTIŞMASI BÜYÜYOR
Ece Seçkin, kadın sanatçıların sahnede giydiği iddialı kostümleri sert sözlerle eleştiren İzzet Yıldızhan'ın yorumlarına türkücüyü ti'ye alarak tepki gösterdi. Ozan Doğulu'nun önceki gün gerçekleşen doğum günü partisine katılan isimlerden Ece Seçkin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.