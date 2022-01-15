Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den sitem dolu sözler! Muhteşem bir düğünle evlenmişti…

Ece Seçkin , önceki akşam pilot eşi Çağrı Terlemez ile bir partiye katıldı.

Eşini sık görememekten yakınan Seçkin, "Onu çok özlüyorum. Devamlı uçuyor."

"Bugün şansıma bir aradayız. Telefonda sürekli görüntülü görüşüyoruz. Her geçen gün daha da aşık oluyorum" dedi.